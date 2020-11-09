ARM Cortex-A78C mimarisi bilgisayarlara hitap ediyor

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Geçtiğimiz haftalarda mobil dünya için Cortex-A78 mimarisini duyuran ARM’ın yükselen bir trende sahip ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için yeni bir çözümü var. Cortex-A78C çekirdeği performansa odaklanıyor.

Cortex-A78C neler sunuyor?

Cortex-A78 hatırlanacağı üzere verimliliğe odaklanıyor ve Cortex-A77 çekirdeğine göre aynı enerji tüketiminde yüzde 20 daha iyi performans, aynı performans seviyesinde ise yüzde 50 daha iyi verimlilik sunuyor. Ayrıca Cortex-A55 ile Big.LITTLE formatında verimli kombinasyonlar oluşturabiliyor.

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Cortex-A78C ise biraz daha performansa odaklanıyor. Bu mimaride performans çekirdekleri 8 adede kadar ölçeklendirilebiliyor. ARM daha çok 6 ve 8 çekirdek ölçeklendirmesi üzerinde durmuş. Böylece çoklu görevlerde çok daha iyi bir performans elde edilecek. Seviye 3 bellek ise 8MP seviyesine çıkarılıyor.

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Özellikle batarya tüketimini dengelemek için mobil tarafta en fazla 4 performans çekirdeği görebiliyorduk. Hatta son amiral gemisi yonga setlerinde sadece 1+2 performans çekirdekleri bile karşımıza çıkıyordu. ARM bugüne kadar bilgisayarlara özel çözüm geliştirmediği için Qualcomm çözümleri de big.LITTLE olarak Windows sistemlerinin fazla yükünü kaldırmaya çalışıyordu.

Cortex-A78C ile birlikte bu sorun ortadan kalkıyor ve Windows uygulamaları artık yüksek performans çekirdekleri ile daha akıcı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca ARM tabanlı Windows sistemlerinde artık Cortex-A55 tarzındaki verimlilik çekirdekleri yer almayacak diyebiliriz.

ARM Cortex-A78C çekirdeklerinin kısa süre içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon serisi Cortex-A78C çekirdeğini ilk kullanan yongalar olacak.

https://www.techpowerup.com/274296/arm-takes-aim-at-laptops-cortex-a78c-processor-for-pcs-introduced

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