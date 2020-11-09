ARM Cortex-A78C mimarisi bilgisayarlara hitap ediyor

Geçtiğimiz haftalarda mobil dünya için Cortex-A78 mimarisini duyuran ARM’ın yükselen bir trende sahip ARM tabanlı Windows bilgisayarlar için yeni bir çözümü var. Cortex-A78C çekirdeği performansa odaklanıyor.
Cortex-A78C neler sunuyor?
Cortex-A78 hatırlanacağı üzere verimliliğe odaklanıyor ve Cortex-A77 çekirdeğine göre aynı enerji tüketiminde yüzde 20 daha iyi performans, aynı performans seviyesinde ise yüzde 50 daha iyi verimlilik sunuyor. Ayrıca Cortex-A55 ile Big.LITTLE formatında verimli kombinasyonlar oluşturabiliyor.İlginizi Çekebilir Dünyanın en verimli mobil işlemci çekirdeği ARM Cortex-A78 ile tanışın
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Cortex-A78C ise biraz daha performansa odaklanıyor. Bu mimaride performans çekirdekleri 8 adede kadar ölçeklendirilebiliyor. ARM daha çok 6 ve 8 çekirdek ölçeklendirmesi üzerinde durmuş. Böylece çoklu görevlerde çok daha iyi bir performans elde edilecek. Seviye 3 bellek ise 8MP seviyesine çıkarılıyor.
Özellikle batarya tüketimini dengelemek için mobil tarafta en fazla 4 performans çekirdeği görebiliyorduk. Hatta son amiral gemisi yonga setlerinde sadece 1+2 performans çekirdekleri bile karşımıza çıkıyordu. ARM bugüne kadar bilgisayarlara özel çözüm geliştirmediği için Qualcomm çözümleri de big.LITTLE olarak Windows sistemlerinin fazla yükünü kaldırmaya çalışıyordu.
Cortex-A78C ile birlikte bu sorun ortadan kalkıyor ve Windows uygulamaları artık yüksek performans çekirdekleri ile daha akıcı bir şekilde çalışıyor. Ayrıca ARM tabanlı Windows sistemlerinde artık Cortex-A55 tarzındaki verimlilik çekirdekleri yer almayacak diyebiliriz.
ARM Cortex-A78C çekirdeklerinin kısa süre içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Büyük ihtimalle Qualcomm’un Snapdragon serisi Cortex-A78C çekirdeğini ilk kullanan yongalar olacak.
https://www.techpowerup.com/274296/arm-takes-aim-at-laptops-cortex-a78c-processor-for-pcs-introduced Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.