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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM işlemciler ilk olarak MacBook Pro ve iMac cihazlarda kullanılabilir

    ARM mimarisini temel alacak Apple’ın yeni işlemcileri performans olarak güven veriyor ki firmanın ilk olarak MacBook Pro ve iMac cihazlarında kullanacağı iddia ediliyor.
    41 dk.
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM işlemciler ilk olarak MacBook Pro ve iMac cihazlarda kullanılabilir
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    Apple’ın uzun bir süredir ARM mimarisini temel alan özelleştirilmiş işlemcileri Mac ailesinde kullanacağı gündeme geliyor. Windows tarafında ARM aşısı tutmuş görünüyor ve Apple da bunu başaracak kapasitede.

    ARM tabanlı Mac sistemler geliyor

    Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada firmanın ARM tabanlı yeni masa üstü işlemciler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini ve WWDC 2020 sanal konferansında tanıtımın yapılacağını belirtiyor.

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    ARM tabanlı işlemcilerin ise tahmin edilenin aksine MacBook Air modelinde değil ilk olarak 13.3 inçlik MacBook Pro modelinde ardından da 24 inçlik iMac modelinde kullanılacağı ifade ediliyor. Bu yeni Mac bilgisayarlar Intel tabanlı seleflerine göre önemli performans artışları ile gelecek.

    Windows tarafında Qualcomm’un sürekli internete bağlı ve gündelik işlemler için yeterli olacak tasarımlar tercih ettiğini biliyoruz. Apple ise çok daha agresif bir yol izleyecek gibi görünüyor.

    ARM işlemciler ilk olarak MacBook Pro ve iMac cihazlarda kullanılabilir
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    Zaten Apple AX ve Z yonga setleri ile iPad ailesinde bu potansiyeli görmüştük. Muhtemelen biraz daha optimize edilmiş 5nm sürecindeki ARM çekirdekleri ile bu performans artışını yakalayacak. Diğer taraftan enerji verimliliğinde de üst seviyeye çıkacak.

    Bununla birlikte bazı kaynaklar değişimin bu kadar erken olmayacağını savunuyor. ARM işlemcilerine geçiş yapan Mac modellerinin en erken 2021 yazında yetişebileceği ifade ediliyor.



    https://9to5mac.com/2020/06/21/kuo-13-3-inch-macbook-pro-and-imac-will-be-the-first-arm-macs-to-be-released-as-soon-as-q4-after-redesigned-intel-imac-launch/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    walkererdem (Erdem Selçuker) 16 dk.
    biz bunu yıllar önce söyledik, apple fena tekel olacak bu mevzuda başka hiç bir firma arm ile windowsu bir araya getiremiyor, başka bir OS da yapamıyor ama hem yazılım hem donanım kendine ait olan apple istediğini yapabiliyor ilk başlarda belki yazılımlarda sorun çıkabilir ama hızlı bir şekilde toplarlar. ios ailesi uygulama ve oyunlar tamamen mac lere açık hale gelecek bu demek oluyor ki mac lerde kullanılan yazılımların büyük çoğunluğuda ios cihazlara gelecek artık, photoshop bunların ilk örneğiydi daha neler gelecek, mobilde saten kimse apple ı geçemiyordu işlevsellikte şimdi tamamen ayrı bir dünya olacak adamlar
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    smart1978 (X Y) 36 dk.
    Intel acil köklü devrim yapmalı....
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