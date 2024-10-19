Arma 4 duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Taktiksel nişancı yapısı ve mod desteği ile bilinen Arma serisi genişliyor. Bohemia Interactive, geçtiğimiz yıllarda Arma 4 üzerinde çalıştığını doğrulamıştı ve yapımı geçtiğimiz günlerde resmen duyurdu.

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Arma 4 2027 yılında yayınlanacak

2013 yılında Arma 3’ü ve 2022 yılında Arma Reforger’ı yayınlayan Bohemia Interactive, stüdyonun 25. Yıl kutlamalarında Arma 4’ü resmen duyurdu. Stüdyo, yapım hakkın detaylı bilgi vermekten kaçındı ancak yapımın çıkış tarihini 2027 olarak duyurdu.

Arma Reforger’da kullanılan modern oyun motorundan güç alması beklenen Arma 4, muhtemelen muhteşem bir mod desteğine ve topluluğa ev sahipliği yapacak. Yapımın Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarına geleceği düşünülse de Bohemia, yapımı yalnızca PC platformunda yayınlayabilir.



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Arma 4 2027 yılında geliyor