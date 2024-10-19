Arma 4 duyuruldu: Çıkış tarihi açıklandı

Arma 4 2027 yılında yayınlanacak
2013 yılında Arma 3’ü ve 2022 yılında Arma Reforger’ı yayınlayan Bohemia Interactive, stüdyonun 25. Yıl kutlamalarında Arma 4’ü resmen duyurdu. Stüdyo, yapım hakkın detaylı bilgi vermekten kaçındı ancak yapımın çıkış tarihini 2027 olarak duyurdu.
Arma Reforger’da kullanılan modern oyun motorundan güç alması beklenen Arma 4, muhtemelen muhteşem bir mod desteğine ve topluluğa ev sahipliği yapacak. Yapımın Xbox Series, Playstation 5 ve PC platformlarına geleceği düşünülse de Bohemia, yapımı yalnızca PC platformunda yayınlayabilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)