Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor

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Twitch üzerinde sunulan abonelik özelliği, izleyicilerin sevdikleri yayıncılara aylık belirli bir ücret ödeyerek destek olmalarını sağlıyor. Bu özellik, şimdiye kadar her platformdan ulaşılabilir olsa da iOS cihazlarda maalesef kullanılamıyordu. Bu durumun sebebi ise Apple’ın tüm ödemelerden kendisine yüzde 30 oranında pay alması.

Bugün TwitchCon’da yetkililer tarafından açıklanan haberde Twitch aboneliklerinin iOS uygulamasından da artık yapılabildiği duyuruldu.

iOS platformunda birine abone olmak için, uygulama içerisinde iOS Sub Tokens adı verilen jetonları 5,99 karşılığında satın almanız gerekiyor. Normalde 5 dolar olan bu ücretteki fark ise, Apple’ın payını ödemek için fiyata eklenmiş durumda.

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Tek seferde 12’ye kadar jeton almanıza izin veren uygulama, seviye 2 ve 3 aboneliklerde kullanılabiliyor mu henüz belli değil. Twitch’in özelliğin ilk aşamasına başlangıç için yapacağı kampanya ise 8,99 dolara iki jeton şeklinde karşımızda olacak.

https://blog.twitch.tv/en/2019/10/18/available-now-subscribe-to-your-favorite-streamers-on-ios/