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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor

    Twitch'in iOS uygulamasında şimdiye kadar eksik olan abonelik özelliği, Apple'ın ek ücret talep etmesi sebebiyle bu kadar gecikse de yakın zamanda kullanıma sunulacak.
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    Mobil Uygulamalar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor
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    Twitch üzerinde sunulan abonelik özelliği, izleyicilerin sevdikleri yayıncılara aylık belirli bir ücret ödeyerek destek olmalarını sağlıyor. Bu özellik, şimdiye kadar her platformdan ulaşılabilir olsa da iOS cihazlarda maalesef kullanılamıyordu. Bu durumun sebebi ise Apple’ın tüm ödemelerden kendisine yüzde 30 oranında pay alması.

    Bugün TwitchCon’da yetkililer tarafından açıklanan haberde Twitch aboneliklerinin iOS uygulamasından da artık yapılabildiği duyuruldu. 

    iOS platformunda birine abone olmak için, uygulama içerisinde iOS Sub Tokens adı verilen jetonları 5,99 karşılığında satın almanız gerekiyor. Normalde 5 dolar olan bu ücretteki fark ise, Apple’ın payını ödemek için fiyata eklenmiş durumda. 

    Ayrıca Bkz. "Mercedes uygulaması kullanıcı bilgilerini farklı kişilere gösterdi"

    Tek seferde 12’ye kadar jeton almanıza izin veren uygulama, seviye 2 ve 3 aboneliklerde kullanılabiliyor mu henüz belli değil. Twitch’in özelliğin ilk aşamasına başlangıç için yapacağı kampanya ise 8,99 dolara iki jeton şeklinde karşımızda olacak.



    https://blog.twitch.tv/en/2019/10/18/available-now-subscribe-to-your-favorite-streamers-on-ios/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    MrKattchup 51 dk.
    Bugün duyuruldu demişiniz de 3 4 gündür var sanırım bu özellik, ayrıca belirtiyim jeton başına 40 tl istiyor boşa heveslenmeyin.
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