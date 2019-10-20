Mercedes uygulaması kullanıcı bilgilerini farklı kişilere gösterdi

Uygulama geçici olarak kapatıldı
Kullanıcılar uygulamaya girdikleri anda kendi araçlarıyla aynı model bir araç gördüklerini belirtiyor. Ancak geri kalan tüm bilgiler başka kullanıcılara ait. Bunlar arasında adres, aracın son bırakıldığı yerler, e-posta, telefon numarası gibi veriler bulunuyor. Neyse ki en azından kapı kilidi açma ve aracı canlı olarak takip etme özellikleri kullanılamamış.
Güvenlik açığının gündeme düşmesiyle birlikte Mercedes-Benz, uygulamayı geçici süreliğine çevrimdışı hale getirdi. Mercedes’in çatı firması Daimler, “Gözüken bilgiler ön belleğe alınmış olanlardı. Herhangi bir finansal bilgi veya gerçek zamanlı verilere erişim olmadı. Sorunun farkına vardığımızda sistemi tamamıyla kapattık. Sorunu tespit ettik ve çözdük.” açıklamasında bulundu.Ayrıca Bkz. "ABD'de bir fotoğrafçı, 6 yaşındaki kayıp çocuğu dron ile buldu"
Mercedes’e ait uygulamanın Google Play üzerinden 100.000 üzerinde indirildiği görülüyor. Dolayısıyla güvenlik açığının önemli bir kitleyi etkilediğini söyleyebiliriz. Kapı kilitlerini açma ve motoru çalıştırma gibi özelliklerin çalışmaması da daha büyük tehlikelerin önüne geçti.
https://www.engadget.com/2019/10/19/mercedes-app-leaked-car-owners-data/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle