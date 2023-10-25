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    Anlık Bildirim

    Artık resmi: M3'lü MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi

    Apple'ın yeni nesil Mac modelleri için geri sayım resmen başladı. Etkinliğe sayılı günler kala, Weibo'da MacBook Pro'nun kutusuna ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. İşte detaylar!
    Artık resmi: M3'lü MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, MacBook Pro modellerini M3 çipiyle güncellemeye hazırlanıyor. Öyle ki mevcut bilgiler, bu modellerin 30 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan çevrimiçi etkinlikte görücüye çıkacağı yönünde. Son olarak Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da henüz piyasaya sürülmemiş yeni bir MacBook Pro'nun kutu görüntüleri ortaya çıktı. 

    Yeni MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi

    Kaçıranlar için daha önce Apple'ın M3 Max ve M3 Pro MacBook Pro modellerini test ettiği ve bu makinelerin yenileneceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu noktada 30 Ekim tarihli etkinlikte, 24 inç iMac'in yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca tek duyuru bu olmayacak. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra'nın bulunduğu yeni nesil MacBook Pro ve Mac Studio modelleri de bir süredir gündemde. 

    Artık resmi: M3'lü MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi Tam Boyutta Gör
    İnternete sızdırılan yeni görüntü ise, bu bilgileri doğrular nitelikte. Kutunun kendisi, Apple'ın son birkaç yıldır MacBook Pro ile gönderdiği kutuya benziyor. Cihazın tasarımı ise önceki model ile nispeten aynı. Öyle ki dairesel ayak desteği, kavisli köşeler ve alüminyum yekpare kasa korunuyor. Ancak MacBook Air'den ciddi oranda daha kalın olduğunu belirtmekte fayda var.

    Görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu henüz net değil. Ancak mevcut sızıntılar ve Apple'ın etkinlik programı düşünüldüğünde yaklaşmakta olan Mac modellerini doğruluyor. Apple'ın "Scary Fast" etkinliği, 30 Ekim’i 31 Ekim’e bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00’te gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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