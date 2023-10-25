Artık resmi: M3'lü MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple, MacBook Pro modellerini M3 çipiyle güncellemeye hazırlanıyor. Öyle ki mevcut bilgiler, bu modellerin 30 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek olan çevrimiçi etkinlikte görücüye çıkacağı yönünde. Son olarak Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da henüz piyasaya sürülmemiş yeni bir MacBook Pro'nun kutu görüntüleri ortaya çıktı.

Yeni MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi

Kaçıranlar için daha önce Apple'ın M3 Max ve M3 Pro MacBook Pro modellerini test ettiği ve bu makinelerin yenileneceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu noktada 30 Ekim tarihli etkinlikte, 24 inç iMac'in yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca tek duyuru bu olmayacak. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra'nın bulunduğu yeni nesil MacBook Pro ve Mac Studio modelleri de bir süredir gündemde.

Tam Boyutta Gör İnternete sızdırılan yeni görüntü ise, bu bilgileri doğrular nitelikte. Kutunun kendisi, Apple'ın son birkaç yıldır MacBook Pro ile gönderdiği kutuya benziyor. Cihazın tasarımı ise önceki model ile nispeten aynı. Öyle ki dairesel ayak desteği, kavisli köşeler ve alüminyum yekpare kasa korunuyor. Ancak MacBook Air'den ciddi oranda daha kalın olduğunu belirtmekte fayda var.

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Görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu henüz net değil. Ancak mevcut sızıntılar ve Apple'ın etkinlik programı düşünüldüğünde yaklaşmakta olan Mac modellerini doğruluyor. Apple'ın "Scary Fast" etkinliği, 30 Ekim’i 31 Ekim’e bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00’te gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.

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