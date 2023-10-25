Artık resmi: M3'lü MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi

Yeni MacBook Pro tanıtımdan önce görüntülendi
Kaçıranlar için daha önce Apple'ın M3 Max ve M3 Pro MacBook Pro modellerini test ettiği ve bu makinelerin yenileneceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu noktada 30 Ekim tarihli etkinlikte, 24 inç iMac'in yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca tek duyuru bu olmayacak. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra'nın bulunduğu yeni nesil MacBook Pro ve Mac Studio modelleri de bir süredir gündemde.
Görüntünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu henüz net değil. Ancak mevcut sızıntılar ve Apple'ın etkinlik programı düşünüldüğünde yaklaşmakta olan Mac modellerini doğruluyor. Apple'ın "Scary Fast" etkinliği, 30 Ekim’i 31 Ekim’e bağlayan gece Türkiye saati ile 03.00’te gerçekleştirilecek. Bu nedenle tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.