Aldatıcı cihaz reklamlarına son, AB kararlı

Tam Boyutta Gör Elektronik cihaz reklamlarında genelde abartılı tanımlamalar yer alır ancak müşteri cihazı kullanmaya başladığında bunların pek çoğunun anlatıldığı gibi olmadığını görerek hayal kırıklığına uğrar. Avrupa Birliği aldatıcı reklamlara bir son vermek istiyor.

Aldatıcı reklamlara son

Yeni hazırlanan kanun taslağına göre Avrupa Birliği sınırları içerisinde elektronik cihaz üreticileri, kutu içeriğini doğru bir tanımlama ile yazmak zorunda. Örneğin gerçeği yansıtmayan uzun batarya ömrü, çevreye dost üretim iddiası, kapsamı belli olmayan garanti bunlar arasında.

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Kanunda batarya süresinin net bir şekilde belirtilmesi ve sistemin yavaşlamaya başlayacağı zamanın da tüketiciye iletilmesi gerektiği belirtilmiş. Garanti kapsamının detaylandırılması ve parça tamirinin tahmini maliyetlerinin de bildirilmesi gerekiyor.

Yine ürün çevreye ne kadar duyarlı ve nasıl bir geri dönüşüm katkısı yapacak veya daha mı uzun kullanım ömrü sunacak bunların da belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çevreye duyarlı üretilen değil sadece çevreye duyarlı sertifikası verilecek. Son olarak adaptör ve kablo gibi aksesuarların evrensel kullanım sunması ve fonksiyonlarının kısıtlanmaması da şartlar arasında. Parlamento yeni taslağı önümüzdeki haftalarda üye ülkelerle tartışmaya başlayacak.

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