Restoranlardaki QR kod menülere dikkat

Tam Boyutta Gör Quick Response anlamına gelen ve içerisine minik veriler sığdırılabilen QR kod konsepti uzun yıllardır hayatımızda ancak özellikle pandemi ile birlikte daha fazla yer etmeye başladı. Restoranların geleneksel menü kitapçıkları bile artık QR kod ile telefondan incelenir oldu. Siber saldırganlar da bu fırsatı kaçırmadı.

QR kod tehlikesi

QR kodlar yapısı gereği içerisinde ne barındırdığını göstermiyor. Kullanıcı ilgili uygulamada tarattıktan sonra linke tıklayarak içeriğe ulaşabiliyor. Bu bakımdan saldırganlar için kolay hedef olabiliyor. Daha önce sokak afişlerindeki ve park metrelerdeki QR kodlara siber saldırganların müdahale ettiği gündeme gelmişti. Şimdi sıra restoranlarda.

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FBI yayınladığı uyarıda vatandaşların restoranlarda QR kod okuturken dikkatli olmasını istedi. Kodlarda bulunan menü adreslerinin kontrol edilmesi ve herhangi bir harf değişiminin olup olmamasının incelenmesi gerekiyor. Aksi takdirde farkında olmadan cihazınıza zararlı yazılım bulaşabilir.

Yoğun bir şekilde kullanıldığı için restoranlarda QR menüler saldırıya oldukça açık. Bu bakımdan restoran sahiplerinin de şüpheli durumları takip etmesi gerekiyor. QR kod konsepti daha da yaygınlaştığı için tehlike de giderek büyüyor.

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