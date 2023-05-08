Restoranlardaki QR kod menülere dikkat

QR kod tehlikesi
QR kodlar yapısı gereği içerisinde ne barındırdığını göstermiyor. Kullanıcı ilgili uygulamada tarattıktan sonra linke tıklayarak içeriğe ulaşabiliyor. Bu bakımdan saldırganlar için kolay hedef olabiliyor. Daha önce sokak afişlerindeki ve park metrelerdeki QR kodlara siber saldırganların müdahale ettiği gündeme gelmişti. Şimdi sıra restoranlarda.
FBI yayınladığı uyarıda vatandaşların restoranlarda QR kod okuturken dikkatli olmasını istedi. Kodlarda bulunan menü adreslerinin kontrol edilmesi ve herhangi bir harf değişiminin olup olmamasının incelenmesi gerekiyor. Aksi takdirde farkında olmadan cihazınıza zararlı yazılım bulaşabilir.
Yoğun bir şekilde kullanıldığı için restoranlarda QR menüler saldırıya oldukça açık. Bu bakımdan restoran sahiplerinin de şüpheli durumları takip etmesi gerekiyor. QR kod konsepti daha da yaygınlaştığı için tehlike de giderek büyüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah