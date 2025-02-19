ASELSAN, ASELFLIR 600 ile gökyüzünde devrim yapmaya hazırlanıyor

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinden birçok firma Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen IDEX ve NAVDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’na katılım sağlamış durumda. Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, mevcut ve gelecek projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Akyol, hava platformları için değerli olan ASELFLIR 600’ün yakınca geleceğini duyurdu.

Türkiye, Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi alanında bir süre öncesine kadar büyük oranda dışa bağımlıydı. Özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda Kanada’dan bu sistemler alınıyordu. Ancak bu platformlara erişimin kesilmesi sonrasında ASELSAN kendi çözümleriyle hava platformlarına çare oldu.

ASELFLIR 600, Mayıs’ta uçacak

Geçtiğimiz dönemlerde ASELFLIR-500’ün Bayraktar TB2 ve TB3 gibi platformlarda uçarken ASELSAN, bu sistemi ihraç etmeye de başlamıştı. Şimdi ise gözler daha gelişmiş ASELFLIR 600’e çevrilmiş durumda.

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Türkiye’ye karşı özellikle S/İHA’ların kameralarına yönelik ambargoların ardından hızla bir çözüm ürettiklerini ve o dönem CATS sistemini çıkardıklarını vurgulayan Akyol, dünyanın farklı noktalarında ürünün başarıyla görev yaptığının belirtti: “ASELFLIR 500 Henüz ilk yılında 16 ülkeye ihraç ettik. Ve kullananlar çok memnun. Şimdi ASELFLIR 600 ile görüntülemede ‘oyun değiştirici’ bir mesafeye ulaşacağız. Lazer işaretleme menzilini mevcudun neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Ve böylece artık çok uzun menzillerden bütün stratejik hedefleri görüntüleme yetkinliğini milli olarak kazanacağız”

Akyol, ASELFLIR 600’ün Mayıs ayında ilk uçuşunu yapacağını, bunu hedeflediklerinin de altını çizdi.

ASELFLIR 600 neler sunacak

Tam Boyutta Gör ASELFLIR-600, HALE sınıfı İHA/SİHA/TİHA platformları ve ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip 25” elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak tanımlanıyor.

325 mm çapında giriş aynalı ortak optik açıklık

Tek Bir “hatta değiştirilebilir birim”

Üstün menzil performansı

Yüksek çözünürlüklü (1280x1024) HD termal kamera

Yüksek çözünürlüklü (1920x1080) HD Day TV kamera

Lazer nokta izleyici (LST)

Lazer mesafe ölçer (LRF)

Lazer işaretleme/aydınlatma birimi (LPI)

Çoklu hedef takibi

Hassas hedef konumu belirleme

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ASELSAN, ASELFLIR 600 ile gökyüzünde devrim yapmaya hazırlanıyor