ASELSAN, ASELFLIR 600 ile gökyüzünde devrim yapmaya hazırlanıyor

Türkiye, Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi alanında bir süre öncesine kadar büyük oranda dışa bağımlıydı. Özellikle ihtiyaçlar doğrultusunda Kanada’dan bu sistemler alınıyordu. Ancak bu platformlara erişimin kesilmesi sonrasında ASELSAN kendi çözümleriyle hava platformlarına çare oldu.
ASELFLIR 600, Mayıs’ta uçacak
Geçtiğimiz dönemlerde ASELFLIR-500’ün Bayraktar TB2 ve TB3 gibi platformlarda uçarken ASELSAN, bu sistemi ihraç etmeye de başlamıştı. Şimdi ise gözler daha gelişmiş ASELFLIR 600’e çevrilmiş durumda.
Türkiye’ye karşı özellikle S/İHA’ların kameralarına yönelik ambargoların ardından hızla bir çözüm ürettiklerini ve o dönem CATS sistemini çıkardıklarını vurgulayan Akyol, dünyanın farklı noktalarında ürünün başarıyla görev yaptığının belirtti: “ASELFLIR 500 Henüz ilk yılında 16 ülkeye ihraç ettik. Ve kullananlar çok memnun. Şimdi ASELFLIR 600 ile görüntülemede ‘oyun değiştirici’ bir mesafeye ulaşacağız. Lazer işaretleme menzilini mevcudun neredeyse iki katına çıkarıyoruz. Ve böylece artık çok uzun menzillerden bütün stratejik hedefleri görüntüleme yetkinliğini milli olarak kazanacağız”
Akyol, ASELFLIR 600’ün Mayıs ayında ilk uçuşunu yapacağını, bunu hedeflediklerinin de altını çizdi.
ASELFLIR 600 neler sunacak
- 325 mm çapında giriş aynalı ortak optik açıklık
- Tek Bir “hatta değiştirilebilir birim”
- Üstün menzil performansı
- Yüksek çözünürlüklü (1280x1024) HD termal kamera
- Yüksek çözünürlüklü (1920x1080) HD Day TV kamera
- Lazer nokta izleyici (LST)
- Lazer mesafe ölçer (LRF)
- Lazer işaretleme/aydınlatma birimi (LPI)
- Çoklu hedef takibi
- Hassas hedef konumu belirleme
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