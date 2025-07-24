AKINCI’ya ASELFLIR-600 desteği: “Yurt dışı muadillerinden 2 kat daha iyi”

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Tam Boyutta Gör Milli İHA teknolojilerinin öncülerinden Baykar, ASELSAN tarafından geliştirilen yeni nesil elektro-optik sistem ASELFLIR-600’ü AKINCI taarruzi İHA’da başarıyla test etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, ASELFLIR-600'ün performansının yurt dışı rakiplerinden iki kat üstün olduğunu vurguladı.

IDEF 2025 Fuarı kapsamında ASELSAN standında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, ASELFLIR-600’ün AKINCI’ya entegre edilerek uçuş testlerinin yapıldığını aktardı.

ASELSAN’dan yeni keskin göz

ASELFLIR-600, ASELSAN’ın daha önce Bayraktar TB2’de kullanılan ASELFLIR-500 modeline göre önemli yükseltmeler sunuyor. Sistemde yer alan optik sensörler şunları içeriyor:

1920x1080 çözünürlüklü TV kamerası

1280x1024 MWIR (orta dalga kızılötesi)

1280x1024 SWIR (kısa dalga kızılötesi)

Gelişmiş donanımı sayesinde hem keşif hem hedefleme kabiliyeti artırılan ASELFLIR-600’ün lazer hedef işaretleme menzilinin de 60 kilometrenin üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu menzil, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından “mevcut sistemlerin iki katı” olarak tanımlanmıştı. ASELFLIR-600’ün TUSAŞ üretimi AKSUNGUR İHA’da ve ileride helikopter platformlarında da kullanılmasının planlandığı bildiriliyor.

ASELFLIR-600, HALE sınıfı İHA/SİHA/TİHA platformları ve ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip 25” elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak tanımlanıyor.

Bayraktar, sadece ASELFLIR sistemlerinin değil, ASELSAN tarafından geliştirilen radar sistemlerinin de KIZILELMA ve AKINCI platformlarında kullanıldığını aktardı. Türkiye’nin savunma teknolojilerinde büyük bir ivme yakaladığını vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı: “Her şeyi bitirdik mi?' Tam olarak bunu söyleyemeyiz ama büyük bir ivme yakaladık. Büyük bir motivasyon var. Amacımız, her alanda bağımsız olmak ve tüm dost ve kardeş coğrafyalarımıza yetecek düzeyde bir kapasiteye sahip olmak.”

ASELFLIR-600, HALE sınıfı İHA/SİHA/TİHA platformları ve ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip 25” elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi olarak tanımlanıyor.

325 mm çapında giriş aynalı ortak optik açıklık

Tek Bir “hatta değiştirilebilir birim”

Üstün menzil performansı

Yüksek çözünürlüklü (1280x1024) HD termal kamera

Yüksek çözünürlüklü (1920x1080) HD Day TV kamera

Lazer nokta izleyici (LST)

Lazer mesafe ölçer (LRF)

Lazer işaretleme/aydınlatma birimi (LPI)

Çoklu hedef takibi

Hassas hedef konumu belirleme

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