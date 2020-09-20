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    ASELSAN'ın video konferans uygulaması BizBize, ilk sınavdan geçti

    ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen video konferans uygulaması BizBize, 24 ülkenin katıldığı konferansta kullanıldı.
    3 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN'ın video konferans uygulaması BizBize, ilk sınavdan geçti
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    ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen dijital konferans uygulaması BizBize, ilk büyük sınavını başarıyla geçti. BizBize, 15-17 Eylül’de düzenlenen SEDEC etkinliğinde kullanıldı.

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    Normalde yüz yüze düzenlenen güvenlik ve savunma buluşması SEDECi bu sene dijital ortamda düzenlendi. 3 gün boyunca 24 ülkeden 254 firma ve kurum, toplam 700 adet toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıların süresi 410 saati buldu. Tüm Görüşmeler ASELSAN’ın BizBize uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

    Ülkemizde BizBize ismiyle kullanıma sunulacak uygulama, yurt dışında XperMeet olarak isimlendirilecek. XpeerMeet, SEDEC konferansıyla uluslararası bir sınav verdi.

    BizBize, görüşmeleri uçtan uca şifreleme yöntemi ile ileterek güvenli iletişim sunuyor. Veriler Turkcell ve Turksat altyapıları üzerinden aktarılıyor. Uygulamada görüntülü arama, sesli arama ve mesajlaşma özellikleri var. Sınıf oluşturma ve panel düzenleme seçenekleri bulunuyor. Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak. BizBize, eğitim, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından sorumluluklar üstlenebilecek.

    BizBize, kurumsal işlemler ve konferans etkinlikleri için kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda mobil platformlarda ve web sitesi üzerinden herkesin kullanımına sunulacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-video-konferans-uygulamasi-ilk-sinavdan-gecti/1979288 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa. en beğenilen
    başarılarının devamını ve artması dileğiyle:)
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 14 dk.
    çok iyi başarıların devamını dileriz.
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    monacomen 1 sa.
    İsmi güzelmiş "bizbize". Bu konuda paranoyak olmak da başka bir konu, sizi kimin dinlediğinden çok dinleyenin size ne gibi bir kötülük yapacağı üzerine düşünmek gerek. Eğer korkuyorsanız şu soruyu sorun: Suçunuz ne?
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    labtek38 2 sa. (düzenlendi)
    Paranoyak bir şekilde sanki buradan videokonferans yaparsam birileri izleyecekmiş gibi geliyor 😁. Google daki microsofttaki, Facebook daki adamlar benim konuşmalarımı en fazla reklam manipülasyonu için kullanır. Ama bizde biri izlerse ne için kullanır bilemem.
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    malifural (muhammed ali fural) 3 sa.
    whats up gibi bişey yazsınlar da kullanalım herkezin özeli yabancı ülkelerin elinden geçiyor
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    mucahidyazar (Mücahid Yazar) 2 sa. malifural
    Bu kadar boş ve samimiyetsizlik yapmanıza gerek yok. Buyrun Bip kullanın. Yerli ve veri merkezide Türkiyede
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa. en beğenilen
    başarılarının devamını ve artması dileğiyle:)
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