ASELSAN'ın video konferans uygulaması BizBize, ilk sınavdan geçti

Tam Boyutta Gör

ASELSAN iştiraki BİTES tarafından geliştirilen dijital konferans uygulaması BizBize, ilk büyük sınavını başarıyla geçti. BizBize, 15-17 Eylül’de düzenlenen SEDEC etkinliğinde kullanıldı.

İlginizi Çekebilir

İTÜ'de yerli yazılımla uzaktan sınav yapılacak

Normalde yüz yüze düzenlenen güvenlik ve savunma buluşması SEDECi bu sene dijital ortamda düzenlendi. 3 gün boyunca 24 ülkeden 254 firma ve kurum, toplam 700 adet toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıların süresi 410 saati buldu. Tüm Görüşmeler ASELSAN’ın BizBize uygulaması üzerinden gerçekleştirildi.

Ülkemizde BizBize ismiyle kullanıma sunulacak uygulama, yurt dışında XperMeet olarak isimlendirilecek. XpeerMeet, SEDEC konferansıyla uluslararası bir sınav verdi.

BizBize, görüşmeleri uçtan uca şifreleme yöntemi ile ileterek güvenli iletişim sunuyor. Veriler Turkcell ve Turksat altyapıları üzerinden aktarılıyor. Uygulamada görüntülü arama, sesli arama ve mesajlaşma özellikleri var. Sınıf oluşturma ve panel düzenleme seçenekleri bulunuyor. Milli mobil iletişim altyapı sağlayıcısı ULAK ile entegre olarak servis önceliklendirme özelliği kullanılarak toplantıların mobil ortamlardan da veri sürekliliğinin sağlanmasına olanak sağlanacak. Bu sayede yurt içi kullanıcılara daha kaliteli hizmet sunulacak. BizBize, eğitim, finans, sağlık, enerji ve savunma gibi stratejik ve kritik alanlardaki görüntülü iletişimin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi açısından sorumluluklar üstlenebilecek.

BizBize, kurumsal işlemler ve konferans etkinlikleri için kullanılmaya başlandı. Yakın zamanda mobil platformlarda ve web sitesi üzerinden herkesin kullanımına sunulacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-video-konferans-uygulamasi-ilk-sinavdan-gecti/1979288

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.