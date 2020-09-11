ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek

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Türk yapımı solunum cihazının 5 üreticisinden biri olan ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üreteceğini duyurdu. ASELSAN iştiraki olan Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile 1500 adet solunum cihazı üretim sözleşmesi imzaladı.

Ayrıca Bkz. "Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?"

Türkiye’ye koronavirüsün girişinin ardından hızlı bir şekilde aksiyon alıp birkaç hafta içerisinde solunum cihazının seri üretimine başlayan ASELSAN, buradaki bilgi birikimini Kazakların sağlığı için kullanacak. Kazakistan'ın ilk yoğun bakım solunum cihazlarını üretecek. Üretilen cihazlar koronavirüs hastaları için kullanılacak.

ASELSAN, Türk yapımı yerli solunum cihazını Biosys, Arçelik ve BAYKAR’la birlikte üretti. Bugüne kadar Türkiye’de 9350 adet solunum cihazı üretildi. Bunların 2750 tanesi yurt dışına gönderildi. Tanesi 15-20 bin Euro bedelle yabancılara satıldı.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aselsan-kazakistanda-solunum-cihazi-uretecek/1968556

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