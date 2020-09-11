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    ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek

    ASELSAN, Kazakistan'da mekanik ventilatör cihazı üretecek. Firma, 1500 adet solunum cihazı üretecek. Kazakistan'da üretilen ilk yoğun bakım solunum cihazları olacak.
    7 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üretecek
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    Türk yapımı solunum cihazının 5 üreticisinden biri olan ASELSAN, Kazakistan’da solunum cihazı üreteceğini duyurdu. ASELSAN iştiraki olan Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE), Kazakistan Sağlık Bakanlığı ile 1500 adet solunum cihazı üretim sözleşmesi imzaladı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?"

    Türkiye’ye koronavirüsün girişinin ardından hızlı bir şekilde aksiyon alıp birkaç hafta içerisinde solunum cihazının seri üretimine başlayan ASELSAN, buradaki bilgi birikimini Kazakların sağlığı için kullanacak. Kazakistan'ın ilk yoğun bakım solunum cihazlarını üretecek. Üretilen cihazlar koronavirüs hastaları için kullanılacak.

    ASELSAN, Türk yapımı yerli solunum cihazını Biosys, Arçelik ve BAYKAR’la birlikte üretti. Bugüne kadar Türkiye’de 9350 adet solunum cihazı üretildi. Bunların 2750 tanesi yurt dışına gönderildi. Tanesi 15-20 bin Euro bedelle yabancılara satıldı.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/aselsan-kazakistanda-solunum-cihazi-uretecek/1968556 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa. en beğenilen
    gardaş gardaş deyipte,
    putinin tarifesine göre
    gaz ve petrol fiyatı çekenleri
    putin kadar severim !
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa. en beğenilen
    gardaş gardaş deyipte,
    putinin tarifesine göre
    gaz ve petrol fiyatı çekenleri
    putin kadar severim !
    Yanıtla +5
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    Serdar (Serdar ) 7 sa.
    Neden Türkiye'de üretip Kazakistan'a satmıyoruz? Benim vatandaşımın başı kel mi? 40 yılın başı bir şey üreteceksiniz, bari ülkemin insanı çalışıp kazansın. İkincisi 'Made in Türkiye' nedir arkadaş? Türkiye yazmaya bu kadar meraklıysan 'Türk malı' yazarsın.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Astake0 6 sa. yeni yorumcu Serdar
    blok 👍
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 5 sa. Serdar
    Türkiye değil de Turquie şeklinde yazılsa daha anlaşılır olur tüm dünya için. Turkey'den iyidir.
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    maximus8282 (maximus ) 7 sa. (düzenlendi)
    Üretmemiz güzel bir şey tabiki inşallah daha da üretiriz.

    Bunun üretimi zor bir şey mi, üretim rakamları az gibi, millet o rakamlarda araba üretiyor.
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    N20 (Cebrail İlhan) 1 sa. maximus8282
    Kardeş 100 kişiden 80'i araç sahibi.100 kişiden kaçının solunum cihazına ihtiyacı var?Mantıksız bir yaklaşıma sahipsin.
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