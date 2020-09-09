Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?

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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de ve dünyada mekanik ventilatör cihazı (solunum cihazı) ihtiyacı arttı. Türkiye, artan ihtiyaç nedeniyle kolları sıvadı ve yerli solunum cihazı üretmeye başladı. Bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretildiği ve kaç tanesinin yurt dışına satıldığı belli oldu.

Türkiye, bugüne kadar 9 bin 350 adet ventilatör cihazı üretti. Bunlardan 2 bin 750’sini ihraç etmeyi başardı. Türkiye, bazı cihazları para karşılığında satarken bazı cihazları yardıma muhtaç ülkelere bağışladı. Türkiye’deki pek çok hastanede kullanılmaya başlandı.

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100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

Türkiye’deki solunum cihazlarının ne kadarı dolu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 4 Eylül 2020 tarihli açıklamasına göre Türkiye’deki yerli ve yabancı solunum cihazlarının yüzde 31’i dolu durumda.

Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

Yerli solunum cihazı özellikleri

Biosys Biyovent isimli yerli solunum cihazı Biosys, Arçelik, ASELSAN ve BAYKAR tarafından üretildi. Koronavirüs hastaları için tüm fonksiyonlara sahip. Koronavirüsün yanı sıra diğer hastalarda da kullanılabiliyor. Cihazların tanesi 15-20 bin euro bedelle yurt dışına satılıyor.

Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı

Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim

Tüm hastalarla uyumlu

20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor

15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran

Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası

2.5 saat dahili batarya

1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)

Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.

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