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    Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?

    Türkiye bugüne kadar yaklaşık 10 bin adet solunum cihazı üretti. Üretilen cihazların 2 bin 750'si yurt dışına gönderildi. Türkiye'deki solunum cihazlarının doluluk oranı ise yüzde 31.
    2 gün
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    19
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretti? Kaçı ihraç edildi?
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    Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de ve dünyada mekanik ventilatör cihazı (solunum cihazı) ihtiyacı arttı. Türkiye, artan ihtiyaç nedeniyle kolları sıvadı ve yerli solunum cihazı üretmeye başladı. Bugüne kadar kaç adet solunum cihazı üretildiği ve kaç tanesinin yurt dışına satıldığı belli oldu.

    Türkiye, bugüne kadar 9 bin 350 adet ventilatör cihazı üretti. Bunlardan 2 bin 750’sini ihraç etmeyi başardı. Türkiye, bazı cihazları para karşılığında satarken bazı cihazları yardıma muhtaç ülkelere bağışladı. Türkiye’deki pek çok hastanede kullanılmaya başlandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar 100 adet yerli solunum cihazı kullanıma hazır

    Türkiye’deki solunum cihazlarının ne kadarı dolu?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 4 Eylül 2020 tarihli açıklamasına göre Türkiye’deki yerli ve yabancı solunum cihazlarının yüzde 31’i dolu durumda.  

    Ayrıca Bkz. "Yerli ventilatör cihazı Biosys Biyovent hakkında her şey"

    Yerli solunum cihazı özellikleri

    Biosys Biyovent isimli yerli solunum cihazı Biosys, Arçelik, ASELSAN ve BAYKAR tarafından üretildi. Koronavirüs hastaları için tüm fonksiyonlara sahip. Koronavirüsün yanı sıra diğer hastalarda da kullanılabiliyor. Cihazların tanesi 15-20 bin euro bedelle yurt dışına satılıyor.

    • Türkiye'nin ilk üst düzey yoğun bakım tipi mekanik ventilatör cihazı
    • Yüzde 100 yerli tasarım ve üretim
    • Tüm hastalarla uyumlu
    • 20 cc ye kadar düşük Vtidal'e inerken, dakikada 150 soluğa kadar çıkabiliyor
    • 15 inç yüksek çözünürlüklü, dokunmatik ekran
    • Kolay kullanımlı ekspirasyon valfi, harici nemlendirici yuvası
    • 2.5 saat dahili batarya
    • 1-60Sn aralağında ayarlanabilir inspirasyon ve ekspirasyon bekletme özelliği sunuyor. (Inspiration Hold, Expiration Hold)
    • Oransal B asınç Desteği özelliği(PPAV) ile hasta cihaz etkileşimini artırır. SAV(Self Adjusting Ventilation) modu ile Otis Optimizasyonu sağlar ve hastayı en ideal değerlerde solutur.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WB 2 gün en beğenilen
    Cb nin basbakanin kafasina kitap firlattigi, 2 saatte 30 milyar dolarin buhar oldugu gunlerden ne gunlere..



    Eski turkiyeyi unutma, unutturma..
    Cb nin basbakanin kafasina kitap firlattigi, 2 saatte 30 milyar dolarin buhar oldugu gunlerden ne gunlere.. Eski turkiyeyi unutma, unutturma....
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    6 Yanıt Yanıtla +33
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    İyiki bu cihazı yapanlar bu forumdaki bazı boş beyinlere benzemiyorda ülkesine bir faydası var. Burada alakalı alakasız her haberin altına devlete kötü yorum yapmayı marifet sanan zavallılar topluluğu
    İyiki bu cihazı yapanlar bu forumdaki bazı boş beyinlere benzemiyorda ülkesine bir faydası var. Burada alakalı alakasız her haberin altına devlete kötü yorum ya...
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    Yanıtla +15
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    subaortik 1 gün
    2 hafta gibi kısa bir sürede ve pandemi döneminde üretmek büyük bir başarıdır. Sağlık alanında iyi işler çıkartıyoruz yerli MR cihazı üretiminde de son aşamalara gelindi prototipi çıkmıştı devamı gelir inşallah.
    2 hafta gibi kısa bir sürede ve pandemi döneminde üretmek büyük bir başarıdır. Sağlık alanında iyi işler çıkartıyoruz yerli MR cihazı üretiminde de son aşamalar...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    rookiecod3r (Erdem Taş) 1 gün
    Sevindirici bir haber. Dolar ve euroyu etkilese de daha fazla sevinsek.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Forum sahibinin mesajı içimi ısıttı. Aynı içerikteki mesajları ülke ve dünya gündemi bölümünde de yazarsa oradaki militan kadro tarafından hakaretlere uğrar, paralı troll filan olur. Benden uyarması.
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    vedkum 1 gün
    Pandemi kapıya dayandı diye bu kadar kısa sürede üretilen ventilatörü yapmak bu kadar kolaydı madem neden yıllardır yoğun bakımlarımızı Philips, GE gibi markalarla doldurduk aklım almıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    dostum kertenkele (İnsan Sadece insan ) 1 gün vedkum
    Bizim mühendislerin kafası yumurta kapıya dayanınca çalışıyor demekki
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 1 gün vedkum
    Hastaneler ile çalışan firmalar ithal ürünler satabilmek için özel devlet farketmeksizin üst kademeye büyük para yediriyorlar. Yoksa her ürünün yerli muadilide var.



    Biyomedikal sektöründe gelişime aç istekli mühendis ve teknik elaman var maaşları düşük vererek sektörden uzaklaştırıyorlar.



    Agre konusu ülkemizde ciddi sıkıntı. Tecrübe bilgi para hiç bir şey yok. Batarya sarf malzeme değiştirmekten öteye geçemiyorduk
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    Alqu 1 gün
    Bizim gibi bir ülke için çerez parası bunlar bu sonra ötv %220 oluyor bizim tank motoru üretip tankı satmamız lazım ne biliyim arabayı motoruyla üretip aracı satmamız lazım büyük para eden nesneleri satmaya ihtiyacımız var yoksa bu paralar bizim kadar büyük bir ülke için para değil belki sarayın 2 günlük elektriğidir motor konusunu yazma sebebim motor senin olmayınca satamıyorsun tanklarda bu konu oldu satamadık benim motorumla satamazsın dediler...



    Bu ürünler üretilmesin demiyorum üretilsin tabiki ama elle tutulur faydası yok bence bütçesi çok kabarık bir ülkeyiz...
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    subaortik 1 gün
    2 hafta gibi kısa bir sürede ve pandemi döneminde üretmek büyük bir başarıdır. Sağlık alanında iyi işler çıkartıyoruz yerli MR cihazı üretiminde de son aşamalara gelindi prototipi çıkmıştı devamı gelir inşallah.
    Yanıtla +14
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    soneday (Soner Çakır) 1 gün
    ya tamam biz yaptıkra, yüzde yüz demeyin Allah aşkına, dokunmatik paneli ,içindeki led paneli ne ara biz üretmeye başladık? içindeki cpuyu rami ne ara biz ürettik? de yüzde yüz diyorz...
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    İyiki bu cihazı yapanlar bu forumdaki bazı boş beyinlere benzemiyorda ülkesine bir faydası var. Burada alakalı alakasız her haberin altına devlete kötü yorum yapmayı marifet sanan zavallılar topluluğu
    Yanıtla +15
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    WB 2 gün en beğenilen
    Cb nin basbakanin kafasina kitap firlattigi, 2 saatte 30 milyar dolarin buhar oldugu gunlerden ne gunlere..



    Eski turkiyeyi unutma, unutturma..
    6 Yanıt Yanıtla +33
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    gun (Gün Oksay) 1 gün WB
    Bu projeyi herkesin dinci diye dalga geçtiği ama çok başarılı olan bence TÜBİTAK desteklemiş o yüzden şu anda sadece üretim saffası kalmıştı.
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    hopeyoung 1 gün WB
    O günleri de unutmuyoruz, bu günleri de hatırlayacağız emin ol akp li kardeş.
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    Denorath 1 gün WB
    O Cumhurbaşkanı kırmızı ışıkta geçmiyor ama 2 saatte 30 milyar doların ne önemi olur? Seninki de laf işte..
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