Sektörde bir ilk: Açık deniz rüzgar çiftliklerine “kuş yuvaları” inşa edildi

Tam Boyutta Gör Danimarkalı rüzgâr enerjisi devi Orsted, İngiltere'nin Hornsea 3 olarak adlandırılan açık deniz rüzgâr çiftliği yakınlarında hassas bir deniz kuşu türünü barındırmak üzere tasarlanan üç dev yapay kuş yuvası inşa etti. Bilindiği üzere, rüzgar çiftlikleri konumları gereği kuş ekosistemi üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmekte. Bu tip yaklaşımlar çözümün anahtarı olabilir.

Sektörde bir ilk

Hornsea 3, İngiltere'nin doğu kıyısından yaklaşık 120 kilometre açığında bulunacak ve tamamlandığında 2,85 gigawatt gücünde bir açık deniz rüzgar çiftliği olarak faaliyet gösterecek. Projenin 2025 yılına kadar tamamlanması beklenirken, 3 milyondan fazla haneye enerji sağlayabileceği öngörülüyor. Projenin bir diğer önce çıkan tarafı ise ekolojik tazminat gerektiren ilk Birleşik Krallık açık deniz rüzgar projesi olması.

Tam Boyutta Gör Hornsea 3'e onay alabilmek için Orsted'in, Hornsea 3'ten potansiyel olarak etkilenebilecek nesli tükenmekte olan bir deniz kuşu türü olan siyah bacaklı kittiwake'ler (Rissa tridactyla-Kara bacaklı martı olarak da bilinir) için bir çözüm bulması gerekiyordu. Bu kuş türü martılara benzese de aslında çok farklıdırlar. Hem küçük hem de nazik olan bu kuşlar sadece deniz balıkları ve küçük kabuklularla besleniyor.

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Orsted'in çevre müdürü Eleni Antoniou konu hakkında şunları söyledi: "Kittiwake'lerin neslinin tükenme riski altında olduğu ve iklim değişikliğinin bu türlerin azalmasında önemli bir etken olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yeşil enerji sistemine geçiş türlerin uzun vadede korunmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir. Bu arada, bu yapıların sağlanması, gelecek nesillerin yavrularını yırtıcılardan uzakta ve şehir merkezlerinin dışında yetiştirmelerini sağlamak için güvenli bir yuva alanı sağlayacaktır."

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