Sektörde bir ilk: Açık deniz rüzgar çiftliklerine “kuş yuvaları” inşa edildi

Sektörde bir ilk
Hornsea 3, İngiltere'nin doğu kıyısından yaklaşık 120 kilometre açığında bulunacak ve tamamlandığında 2,85 gigawatt gücünde bir açık deniz rüzgar çiftliği olarak faaliyet gösterecek. Projenin 2025 yılına kadar tamamlanması beklenirken, 3 milyondan fazla haneye enerji sağlayabileceği öngörülüyor. Projenin bir diğer önce çıkan tarafı ise ekolojik tazminat gerektiren ilk Birleşik Krallık açık deniz rüzgar projesi olması.
Orsted'in çevre müdürü Eleni Antoniou konu hakkında şunları söyledi: "Kittiwake'lerin neslinin tükenme riski altında olduğu ve iklim değişikliğinin bu türlerin azalmasında önemli bir etken olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yeşil enerji sistemine geçiş türlerin uzun vadede korunmasına önemli ölçüde yardımcı olabilir. Bu arada, bu yapıların sağlanması, gelecek nesillerin yavrularını yırtıcılardan uzakta ve şehir merkezlerinin dışında yetiştirmelerini sağlamak için güvenli bir yuva alanı sağlayacaktır."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)