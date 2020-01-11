Asis CT, geliştirdiği teknolojilerle dünya şehirlerini akıllandırıyor

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ASISGUARD markasıyla silahlı drone sistemleri geliştiren Asis Elektronik, akıllı şehir faaliyetlerini de “Asis CT- City Technologies” markası altında gerçekleştiriyor. Asis CT, dünyanın 13 ülkesinde büyük projelere imza atıyor.

Dünyanın önde gelen şehirleri, güvenlik, maliyetleri azaltmak, kent yaşamını daha modern hale getirmek gibi gerekçelerle akıllı şehir teknolojilerine daha fazla yatırım yapmaya başladı. Bu noktada öne çıkan Asis CT, mobil kamera sistemleri, kişi&yolcu sayma sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri, dijital bilgilendirme sistemleri, otopark yönetim otomasyonu, akıllı bisiklet ve scooter alanlarında geliştirdiği teknolojiler ile dünyanın her noktasına ulaşmayı hedefliyor.

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Türkiye’nin akıllı ulaşımında önemli bir paya sahip olan Asis CT, Şanlıurfa’da toplu ulaşımda NFC kullanımı sağlayarak ulaşımda mobil ödemeyi mümkün kılan bir sistem hayata geçirmiş. Samsun’da da Toplu Ulaşımda Bonus Trink Kredi Kartı Entegrasyonu projesine imza atılmış. Kilis Belediyesi için de Akıllı Bisiklet Sistemi kuracaklarını belirten Asis CT; otobüslerde kullanılacak “Karakutu” isimli araç içi güvenlik sistemi ve kontrollü geçiş sistemleri için yazılım ve donanımlar geliştirmeye devam ediyor.

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Dünyanın farklı ülkelerine de çözümler geliştiren Asis CT, büyük projelere imza atarak gerçekleştirdiği ihracat çalışmaları ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Örneğin; Yunanistan’ın başkenti Atina’daki metrolarda Asis CT’nin cihazları kullanılıyor. Hindistan’da ise Mumbai, Koçi, Amristar ve İndore olmak üzere dört şehirde Asis CT’nin cihaz ve yazılımları kullanılıyor. Yine Hindistan’da imza atılan “Kochi Metro Rail” projesi ve Sofya’da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu da Asis CT’nin projeleri arasında.

Son iki yılda cirolarının yüzde 20’sini ihracattan oluşturduklarını belirten Asis CT, 2020 yılında bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

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