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Tam Boyutta Gör Mayıs ayında 205 bin 732 araç satarak bir önceki yıla göre yüzde 9,1'lik bir büyüme kaydeden Chery Grubu, yeni enerjili araç (NEV) pazarında ise mayıs ayını 63 bin 169 adet satışla geride bıraktı. Markanın yeni enerjili araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,7 gibi büyük bir artış oranını yakalamış oldu.

Chery Grubu’nun mayıs ayındaki ihracatı da yüzde 7,7 artışla 100 bin 737 adede ulaştı. Şirket, ocak-mayıs döneminde toplam 1 milyon 26 bin 517 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir büyüme anlamına gelirken, 1 milyon araç satışına her zamankinden daha hızlı ulaşıldı. Bu dönemde toplam 287 bin 798 adet NEV satışı gerçekleşti. Bu ise yüzde 111,5’lik büyümeyle iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Chery, 443 bin 940 adetlik ihracatla Çin'in lider otomobil ihracatçısı konumunu sürdürüyor.

Çinli otomotiv üreticisi Chery, Nisan ayında Avrupa'daki çeşitli pazarlarda bayilik anlaşmaları yaparak kıtadaki varlığını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Mayıs ayında düzenlenen Barselona Otomobil Fuarı’nda CSH (Chery Spain Holding) ile birlikte katılarak Avrupa stratejisinin önceliklerini kamuoyuyla paylaştı.

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Avrupa açılımını yalnızca ürün ihracatıyla sınırlı tutmayan Chery, teknoloji uyarlamasıyla birlikte satış sonrası hizmetlerde yerelleşmeyi de ön planda tutuyor. Bu ikili stratejiyle marka, pazarda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyor.

Enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemlerine odaklanan Chery, bu alanlardaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin küreselleşme süreci hız kazanırken, Chery Grubu'nun toplam müşteri sayısı Mayıs itibarıyla 16,7 milyonu aştı. Bu rakamın 4,94 milyonunu yurt dışındaki kullanıcılar oluşturuyor.

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Chery, yeni enerjili araçlarıyla büyümesini sürdürüyor

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