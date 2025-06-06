Chery, yeni enerjili araçlarıyla büyümesini sürdürüyor

Chery Grubu’nun mayıs ayındaki ihracatı da yüzde 7,7 artışla 100 bin 737 adede ulaştı. Şirket, ocak-mayıs döneminde toplam 1 milyon 26 bin 517 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 14’lük bir büyüme anlamına gelirken, 1 milyon araç satışına her zamankinden daha hızlı ulaşıldı. Bu dönemde toplam 287 bin 798 adet NEV satışı gerçekleşti. Bu ise yüzde 111,5’lik büyümeyle iki kattan fazla artış anlamına geliyor. Chery, 443 bin 940 adetlik ihracatla Çin'in lider otomobil ihracatçısı konumunu sürdürüyor.
Çinli otomotiv üreticisi Chery, Nisan ayında Avrupa'daki çeşitli pazarlarda bayilik anlaşmaları yaparak kıtadaki varlığını güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Şirket, Mayıs ayında düzenlenen Barselona Otomobil Fuarı’nda CSH (Chery Spain Holding) ile birlikte katılarak Avrupa stratejisinin önceliklerini kamuoyuyla paylaştı.
Avrupa açılımını yalnızca ürün ihracatıyla sınırlı tutmayan Chery, teknoloji uyarlamasıyla birlikte satış sonrası hizmetlerde yerelleşmeyi de ön planda tutuyor. Bu ikili stratejiyle marka, pazarda uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefliyor.
Enerji dönüşümü ve akıllı ulaşım sistemlerine odaklanan Chery, bu alanlardaki yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirketin küreselleşme süreci hız kazanırken, Chery Grubu'nun toplam müşteri sayısı Mayıs itibarıyla 16,7 milyonu aştı. Bu rakamın 4,94 milyonunu yurt dışındaki kullanıcılar oluşturuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.