Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı

Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın inceleme puanları paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Yılın merakla beklenen oyunu Assassin's Creed Valhalla çıkışını gerçekleştirdi
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Serinin merakla beklenen Viking temalı yeni oyunu için inceleme puanları paylaşıldı. Oyun şu anda her platform için ayrı puanlara sahip. Xbox Series X'teki ortalaması 84, Xbox One'da 81, PlayStation 4'te 81 ve PC'de 86. PlayStation 5 için şu anda herhangi bir inceleme bulunmuyor.
Assassin's Creed Valhalla, 10 Kasım'da Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için; 12 Kasım'da ise PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyunun son yayınlanan oynanış videosunu ve Xbox Series X için hangi sitenin kaç puan verdiğini aşağıda bulabilirsiniz.
Xbox Series X
Game Informer – 93
IGN Spain – 90
Xbox Achievements – 90
The Escapist – 90
Critical Hit – 90
GamesRadar+ - 90
Stevivor – 90
Hobby Consolas – 89
XGN – 86
MGG Spain – 85
JeuxActu – 85
TrueGaming – 85
Gameblog.fr – 80
GameSpot – 80
IGN – 80
Eurogamer Italy – 80
USgamer – 70
GamePro Germany - 65
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Ya biliyorum iğrenç ama bu ismi ne zaman görsem aklıma bu geliyor.