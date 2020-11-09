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    Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı

    Bu yılın merakla beklenen Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın çıkışına kısa bir süre kaldı ve inceleme puanları da geçtiğimiz saatlerde paylaşıldı.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    2,6b
    1
    8
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X ve diğer platformlardaki inceleme puanları paylaşıldı
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    Yayıncılığını Ubisoft'un, geliştiriciliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Valhalla'nın inceleme puanları paylaşıldı. 

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    Serinin merakla beklenen Viking temalı yeni oyunu için inceleme puanları paylaşıldı. Oyun şu anda her platform için ayrı puanlara sahip. Xbox Series X'teki ortalaması 84, Xbox One'da 81, PlayStation 4'te 81 ve PC'de 86. PlayStation 5 için şu anda herhangi bir inceleme bulunmuyor.

    Assassin's Creed Valhalla, 10 Kasım'da Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için; 12 Kasım'da ise PlayStation 5 için yayınlanacak. Oyunun son yayınlanan oynanış videosunu ve Xbox Series X için hangi sitenin kaç puan verdiğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Xbox Series X

    Game Informer – 93
    IGN Spain – 90
    Xbox Achievements – 90
    The Escapist – 90
    Critical Hit – 90
    GamesRadar+ - 90
    Stevivor – 90
    Hobby Consolas – 89
    XGN – 86
    MGG Spain – 85
    JeuxActu – 85
    TrueGaming – 85
    Gameblog.fr – 80
    GameSpot – 80
    IGN – 80
    Eurogamer Italy – 80
    USgamer – 70
    GamePro Germany - 65



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kazimerd89 (kazım kazım) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birbirine benzer görüntü farklı oynanış aynı senaryodan çok birbirinin aynısı angarya yan görevleri olan bu seriye çok bile.
    Yanıtla +16
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    -Nomad- (murat --------) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AC serisi sadece mekanları için bile oynanabilir. Tarihi oyunlar içinde yeri ayrıdır. Umarım son oyundan daha iyidir, çünkü türünün tek örneği ve mekan tasarımı açısında bir eşi daha yok.
    AC serisi sadece mekanları için bile oynanabilir. Tarihi oyunlar içinde yeri ayrıdır. Umarım son oyundan daha iyidir, çünkü türünün tek örneği ve mekan tasarımı...
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    Yanıtla +6
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin mekan tasarımlari çok iyi AC serisinin. Atmosferi cidden tutturuyorlar
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kötü olacak diye korkuyordum güzel oldu 100 saat gomerim
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu seri rockstar veya cd project gibi firmaların elinde olsa efsaneye dönüşmüştü ama her sene aynı oyunu çıkartarak heyecan bırakmadılar, şu oyunun originsden ne kadar farkı var merak ediyorum
    Yanıtla +2
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Vallaha mı la?

    Ya biliyorum iğrenç ama bu ismi ne zaman görsem aklıma bu geliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bir iki Viking temalı dizi izleyin bir daha asla öyle görmezsiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Rachsuchtig 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin mekan tasarımlari çok iyi AC serisinin. Atmosferi cidden tutturuyorlar
    Yanıtla +4
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    -Nomad- (murat --------) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    AC serisi sadece mekanları için bile oynanabilir. Tarihi oyunlar içinde yeri ayrıdır. Umarım son oyundan daha iyidir, çünkü türünün tek örneği ve mekan tasarımı açısında bir eşi daha yok.
    Yanıtla +6
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    kazimerd89 (kazım kazım) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Birbirine benzer görüntü farklı oynanış aynı senaryodan çok birbirinin aynısı angarya yan görevleri olan bu seriye çok bile.
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