Mount & Blade II hileleri: M&B Bannerlord para, altın, klan & nam hile kodları

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M&B Bannerlord hilelerinin tam listesini mi arıyorsunuz? Mount & Blade II: Bannerlord, oynanışı daha derinlemesine kontrol etmenizi sağlayan bir dizi hile ve konsol komutu içerir. İster hızlı yoldan zengin olmak isteyin, ister düşman ordularını tek seferde yenmek isteyin, Mount & Blade 2 hile kodları ile savaşın seyrini istediğiniz anda çevirebilirsiniz.

Mount & Blade 2 Bannerlord hileleri ⚔️ Hile kodu İşlevi campaign.add_gold_to_hero (miktar) Belirlenen miktar kadar altın ekler campaign.add_skill_xp_to_hero Karakter seviyesini yükseltir campaign.give_xp_to_main_party Ana partinin seviyesini yükseltir campaign.add_influence (miktar) Belirlenen sayı kadar nüfus ekler campaign.add_renown_to_clan (miktar) Klan namı ekler campaign.add_focus_points_to_hero (miktar) Karaktere odak puanı ekler campaign.add_skill_xp_to_hero [Beceri] Karaktere yeni yetenekler ekler campaign.give_troops help Tüm birliklerin ID numaralarını gösterir campaign.list_active_quests Aktif görevleri listeler campaign.complete_active_quest Mevcut görevi tamamlar campaign.conceive_child Çocuk sahibi olursunuz

M&B II Bannerlord savaş hilesi Ctrl + F4: Düşman savaşçısını öldürür

Düşman savaşçısını öldürür Ctrl + Alt + F4: Tüm düşman savaşçılarını devirir

Tüm düşman savaşçılarını devirir Ctrl + F3: Oyuncu karakterini nakavt eder

Oyuncu karakterini nakavt eder Ctrl + Shift + F3: Oyuncunun atını yere yığar

Oyuncunun atını yere yığar Ctrl + F2: Kendi birliklerinizden birini etkisiz hale getirir

M&B II Bannerlord karakter hilesi Ctrl + H: Karakterinizin canını doldurur

Karakterinizin canını doldurur Ctrl + Shift + H: Atınızın canını doldurur

Atınızın canını doldurur Ctrl + A: Karakter ekranında, tüm özelliklerinizi 10’a yükseltir

Karakter ekranında, tüm özelliklerinizi 10’a yükseltir Ctrl + [1-6]: Karakter ekranında, bir özelliği 1 artırır

Karakter ekranında, bir özelliği 1 artırır Ctrl + L: Anında seviye atlar

M&B II Bannerlord klan ve parti hileleri Ctrl + X: Klan ekranında, 1.000 kişi kazandırır

Klan ekranında, 1.000 kişi kazandırır Ctrl + H: Parti ekranında, seçili birimden 1 asker kazandırır

Parti ekranında, seçili birimden 1 asker kazandırır Ctrl + Shift + H: Parti ekranında, seçili birimden 10 asker kazandırır

Parti ekranında, seçili birimden 10 asker kazandırır Ctrl + X: Parti ekranında, seçilin birimin seviye atlamasını sağlar

M&B II Bannerlord Dünya hileleri Ctrl + LMB: Haritada seçili konuma ışınlanırsınız (karakter hareket etmemelidir)

Haritada seçili konuma ışınlanırsınız (karakter hareket etmemelidir) Ctrl + Alt + T: Dünya haritasındaki tüm birimleri gösterir

Dünya haritasındaki tüm birimleri gösterir Ctrl + F5: Oyunda zamanı durdurur

M&B II yetenek (karakter geliştirme) hile kodları campaign.add_skill_xp_to_hero Athletics “sayı”: Atletizm

Atletizm campaign.add_skill_xp_to_hero Bow “sayı”: Yay

Yay campaign.add_skill_xp_to_hero Charm “sayı”: Cazibe

Cazibe campaign.add_skill_xp_to_hero Crossbow “sayı”: Arbalet

Arbalet campaign.add_skill_xp_to_hero Engineering “sayı”: Mühendislik

Mühendislik campaign.add_skill_xp_to_hero Leadership “sayı”: Liderlik

Liderlik campaign.add_skill_xp_to_hero Medicine “sayı”: Sıhhiye

Sıhhiye campaign.add_skill_xp_to_hero OneHanded “sayı”: Tek elli

Tek elli campaign.add_skill_xp_to_hero TwoHanded “sayı”: Çift elli

Çift elli campaign.add_skill_xp_to_hero Polearm “sayı”: Sırıklı silah

Sırıklı silah campaign.add_skill_xp_to_hero Riding “sayı”: Binicilik

Binicilik campaign.add_skill_xp_to_hero Roguery “sayı”: Hainlik

Hainlik campaign.add_skill_xp_to_hero Scouting “sayı”: İzcilik

İzcilik campaign.add_skill_xp_to_hero Smithing “sayı”: Demircilik

Demircilik campaign.add_skill_xp_to_hero Steward “sayı”: İdarecilik

İdarecilik campaign.add_skill_xp_to_hero Tactics “sayı”: Muharebe yönetimi

Muharebe yönetimi campaign.add_skill_xp_to_hero Throwing “sayı”: Atış

Atış campaign.add_skill_xp_to_hero Trade “sayı”: Ticaret

En iyi savaş oyunları (Mobil ve PC) 1 hf. önce eklendi

Mount & Blade II Bannerlord hile açma nasıl yapılır ⌨️ Tam Boyutta Gör Mount & Blade Bannerlord hile aktifleştirme çok basittir. Bilgisayarınızdaki tek bir dosyayı düzenlemeniz yeterlidir. İşte adım adım M&B Bannerlord hile açma 👇🏻 Windows Gezgini'ni açın ve Belgeler'e gidin. Mount and Blade II Bannerlord klasörünü açın. “engine_config.txt” dosyasını kopyalayın ve yedek olarak farklı bir klasöre yapıştırın Mount and Blade II Bannerlord klasöründeki orijinal engine_config.txt dosyasını Not Defteriyle açın. “cheat_mode = 0” yazan metin satırını bulun. 0’ı 1 olarak değiştirin. Dosyayı kaydedip oyunu açın.

Mount & Blade II Bannerlord konsol açma için klavyede Ctrl + Tilde (~) tuşuna basmanız gerekir. Tüm konsol komutlarını getirmek için “help” yazın.

Mount & Blade II: Bannerlord'da altın ve XP kazanmak, belirli hileleri açmadığınız sürece zaman alıcıdır. Mount and Blade 2 hilelerini savaşı anında kazanmak veya oyunun göz korkutucu dünyasının zorluklarını kolaylaştırmak için de kullanabilirsiniz. M&B Bannerlord hile kodları ile krallığınızı kurmak çok daha kolay hale gelecek. Mount & Blade Bannerlord hile kodları ve konsol komutları tam liste burada bulabilirsiniz.

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Mount & Blade 2 Bannerlord hileleri & konsol kodları