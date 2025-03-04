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    Mount & Blade II hileleri: M&B Bannerlord para, altın, klan & nam hile kodları

    Efsane ortaçağ savaş oyunu Mount & Blade 2 hileleri ve konsol komutlarını arayanlar buraya! İşte para, altın, karakter dahil aradığınız tüm M&B Bannerlord hile kodları:

    M&B Bannerlord hilelerinin tam listesini mi arıyorsunuz? Mount & Blade II: Bannerlord, oynanışı daha derinlemesine kontrol etmenizi sağlayan bir dizi hile ve konsol komutu içerir. İster hızlı yoldan zengin olmak isteyin, ister düşman ordularını tek seferde yenmek isteyin, Mount & Blade 2 hile kodları ile savaşın seyrini istediğiniz anda çevirebilirsiniz.

    Mount & Blade 2 Bannerlord hileleri ⚔️
    Hile kodu İşlevi
    campaign.add_gold_to_hero (miktar) Belirlenen miktar kadar altın ekler
    campaign.add_skill_xp_to_hero Karakter seviyesini yükseltir
    campaign.give_xp_to_main_party Ana partinin seviyesini yükseltir
    campaign.add_influence (miktar) Belirlenen sayı kadar nüfus ekler
    campaign.add_renown_to_clan (miktar) Klan namı ekler
    campaign.add_focus_points_to_hero (miktar) Karaktere odak puanı ekler
    campaign.add_skill_xp_to_hero [Beceri] Karaktere yeni yetenekler ekler
    campaign.give_troops help Tüm birliklerin ID numaralarını gösterir
    campaign.list_active_quests Aktif görevleri listeler
    campaign.complete_active_quest Mevcut görevi tamamlar
    campaign.conceive_child Çocuk sahibi olursunuz

    M&B II Bannerlord savaş hilesi

    • Ctrl + F4: Düşman savaşçısını öldürür
    • Ctrl + Alt + F4: Tüm düşman savaşçılarını devirir
    • Ctrl + F3: Oyuncu karakterini nakavt eder
    • Ctrl + Shift + F3: Oyuncunun atını yere yığar
    • Ctrl + F2: Kendi birliklerinizden birini etkisiz hale getirir

    M&B II Bannerlord karakter hilesi

    • Ctrl + H: Karakterinizin canını doldurur
    • Ctrl + Shift + H: Atınızın canını doldurur
    • Ctrl + A: Karakter ekranında, tüm özelliklerinizi 10’a yükseltir
    • Ctrl + [1-6]: Karakter ekranında, bir özelliği 1 artırır
    • Ctrl + L: Anında seviye atlar

    M&B II Bannerlord klan ve parti hileleri

    • Ctrl + X: Klan ekranında, 1.000 kişi kazandırır
    • Ctrl + H: Parti ekranında, seçili birimden 1 asker kazandırır
    • Ctrl + Shift + H: Parti ekranında, seçili birimden 10 asker kazandırır
    • Ctrl + X: Parti ekranında, seçilin birimin seviye atlamasını sağlar

    M&B II Bannerlord Dünya hileleri

    • Ctrl + LMB: Haritada seçili konuma ışınlanırsınız (karakter hareket etmemelidir)
    • Ctrl + Alt + T: Dünya haritasındaki tüm birimleri gösterir
    • Ctrl + F5: Oyunda zamanı durdurur

    M&B II yetenek (karakter geliştirme) hile kodları

    • campaign.add_skill_xp_to_hero Athletics “sayı”: Atletizm
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Bow “sayı”: Yay
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Charm “sayı”: Cazibe
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Crossbow “sayı”: Arbalet
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Engineering “sayı”: Mühendislik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Leadership “sayı”: Liderlik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Medicine “sayı”: Sıhhiye
    • campaign.add_skill_xp_to_hero OneHanded “sayı”: Tek elli
    • campaign.add_skill_xp_to_hero TwoHanded “sayı”: Çift elli
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Polearm “sayı”: Sırıklı silah
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Riding “sayı”: Binicilik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Roguery “sayı”: Hainlik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Scouting “sayı”: İzcilik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Smithing “sayı”: Demircilik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Steward “sayı”: İdarecilik
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Tactics “sayı”: Muharebe yönetimi
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Throwing “sayı”: Atış
    • campaign.add_skill_xp_to_hero Trade “sayı”: Ticaret

    Mount & Blade II Bannerlord hile açma nasıl yapılır ⌨️

    Mount & Blade II Bannerlord hile kodları aktifleştirme Tam Boyutta Gör
    Mount & Blade Bannerlord hile aktifleştirme çok basittir. Bilgisayarınızdaki tek bir dosyayı düzenlemeniz yeterlidir. İşte adım adım M&B Bannerlord hile açma 👇🏻
    1. Windows Gezgini'ni açın ve Belgeler'e gidin.
    2. Mount and Blade II Bannerlord klasörünü açın.
    3. “engine_config.txt” dosyasını kopyalayın ve yedek olarak farklı bir klasöre yapıştırın
    4. Mount and Blade II Bannerlord klasöründeki orijinal engine_config.txt dosyasını Not Defteriyle açın.
    5. “cheat_mode = 0” yazan metin satırını bulun. 0’ı 1 olarak değiştirin.
    6. Dosyayı kaydedip oyunu açın.

    Mount & Blade II Bannerlord konsol açma için klavyede Ctrl + Tilde (~) tuşuna basmanız gerekir. Tüm konsol komutlarını getirmek için “help” yazın.

    Mount & Blade II: Bannerlord'da altın ve XP kazanmak, belirli hileleri açmadığınız sürece zaman alıcıdır. Mount and Blade 2 hilelerini savaşı anında kazanmak veya oyunun göz korkutucu dünyasının zorluklarını kolaylaştırmak için de kullanabilirsiniz. M&B Bannerlord hile kodları ile krallığınızı kurmak çok daha kolay hale gelecek. Mount & Blade Bannerlord hile kodları ve konsol komutları tam liste burada bulabilirsiniz.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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