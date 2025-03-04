Mount & Blade II hileleri: M&B Bannerlord para, altın, klan & nam hile kodları

- Mount & Blade 2 Bannerlord hileleri ⚔️
- M&B II Bannerlord savaş hilesi
- M&B II Bannerlord karakter hilesi
- M&B II Bannerlord klan ve parti hileleri
- M&B II Bannerlord Dünya hileleri
- M&B II yetenek (karakter geliştirme) hile kodları
- Mount & Blade II Bannerlord hile açma nasıl yapılır ⌨️
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M&B Bannerlord hilelerinin tam listesini mi arıyorsunuz? Mount & Blade II: Bannerlord, oynanışı daha derinlemesine kontrol etmenizi sağlayan bir dizi hile ve konsol komutu içerir. İster hızlı yoldan zengin olmak isteyin, ister düşman ordularını tek seferde yenmek isteyin, Mount & Blade 2 hile kodları ile savaşın seyrini istediğiniz anda çevirebilirsiniz.
|Hile kodu
|İşlevi
|campaign.add_gold_to_hero (miktar)
|Belirlenen miktar kadar altın ekler
|campaign.add_skill_xp_to_hero
|Karakter seviyesini yükseltir
|campaign.give_xp_to_main_party
|Ana partinin seviyesini yükseltir
|campaign.add_influence (miktar)
|Belirlenen sayı kadar nüfus ekler
|campaign.add_renown_to_clan (miktar)
|Klan namı ekler
|campaign.add_focus_points_to_hero (miktar)
|Karaktere odak puanı ekler
|campaign.add_skill_xp_to_hero [Beceri]
|Karaktere yeni yetenekler ekler
|campaign.give_troops help
|Tüm birliklerin ID numaralarını gösterir
|campaign.list_active_quests
|Aktif görevleri listeler
|campaign.complete_active_quest
|Mevcut görevi tamamlar
|campaign.conceive_child
|Çocuk sahibi olursunuz
M&B II Bannerlord savaş hilesi
- Ctrl + F4: Düşman savaşçısını öldürür
- Ctrl + Alt + F4: Tüm düşman savaşçılarını devirir
- Ctrl + F3: Oyuncu karakterini nakavt eder
- Ctrl + Shift + F3: Oyuncunun atını yere yığar
- Ctrl + F2: Kendi birliklerinizden birini etkisiz hale getirir
M&B II Bannerlord karakter hilesi
- Ctrl + H: Karakterinizin canını doldurur
- Ctrl + Shift + H: Atınızın canını doldurur
- Ctrl + A: Karakter ekranında, tüm özelliklerinizi 10’a yükseltir
- Ctrl + [1-6]: Karakter ekranında, bir özelliği 1 artırır
- Ctrl + L: Anında seviye atlar
M&B II Bannerlord klan ve parti hileleri
- Ctrl + X: Klan ekranında, 1.000 kişi kazandırır
- Ctrl + H: Parti ekranında, seçili birimden 1 asker kazandırır
- Ctrl + Shift + H: Parti ekranında, seçili birimden 10 asker kazandırır
- Ctrl + X: Parti ekranında, seçilin birimin seviye atlamasını sağlar
M&B II Bannerlord Dünya hileleri
- Ctrl + LMB: Haritada seçili konuma ışınlanırsınız (karakter hareket etmemelidir)
- Ctrl + Alt + T: Dünya haritasındaki tüm birimleri gösterir
- Ctrl + F5: Oyunda zamanı durdurur
M&B II yetenek (karakter geliştirme) hile kodları
- campaign.add_skill_xp_to_hero Athletics “sayı”: Atletizm
- campaign.add_skill_xp_to_hero Bow “sayı”: Yay
- campaign.add_skill_xp_to_hero Charm “sayı”: Cazibe
- campaign.add_skill_xp_to_hero Crossbow “sayı”: Arbalet
- campaign.add_skill_xp_to_hero Engineering “sayı”: Mühendislik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Leadership “sayı”: Liderlik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Medicine “sayı”: Sıhhiye
- campaign.add_skill_xp_to_hero OneHanded “sayı”: Tek elli
- campaign.add_skill_xp_to_hero TwoHanded “sayı”: Çift elli
- campaign.add_skill_xp_to_hero Polearm “sayı”: Sırıklı silah
- campaign.add_skill_xp_to_hero Riding “sayı”: Binicilik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Roguery “sayı”: Hainlik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Scouting “sayı”: İzcilik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Smithing “sayı”: Demircilik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Steward “sayı”: İdarecilik
- campaign.add_skill_xp_to_hero Tactics “sayı”: Muharebe yönetimi
- campaign.add_skill_xp_to_hero Throwing “sayı”: Atış
- campaign.add_skill_xp_to_hero Trade “sayı”: Ticaret
Mount & Blade II Bannerlord hile açma nasıl yapılır ⌨️
- Windows Gezgini'ni açın ve Belgeler'e gidin.
- Mount and Blade II Bannerlord klasörünü açın.
- “engine_config.txt” dosyasını kopyalayın ve yedek olarak farklı bir klasöre yapıştırın
- Mount and Blade II Bannerlord klasöründeki orijinal engine_config.txt dosyasını Not Defteriyle açın.
- “cheat_mode = 0” yazan metin satırını bulun. 0’ı 1 olarak değiştirin.
- Dosyayı kaydedip oyunu açın.
Mount & Blade II Bannerlord konsol açma için klavyede Ctrl + Tilde (~) tuşuna basmanız gerekir. Tüm konsol komutlarını getirmek için “help” yazın.
Mount & Blade II: Bannerlord'da altın ve XP kazanmak, belirli hileleri açmadığınız sürece zaman alıcıdır. Mount and Blade 2 hilelerini savaşı anında kazanmak veya oyunun göz korkutucu dünyasının zorluklarını kolaylaştırmak için de kullanabilirsiniz. M&B Bannerlord hile kodları ile krallığınızı kurmak çok daha kolay hale gelecek. Mount & Blade Bannerlord hile kodları ve konsol komutları tam liste burada bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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