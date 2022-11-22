Ubisoft oyunları Steam’e dönüyor: Assassin’s Creed Valhalla platformda satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör Dünyanın en ünlü oyun geliştirici ve yayıncılarından olan Ubisoft, uzun bir süre PC platformunda oyunlarını hem kendi mağazası hem de Steam üzerinden yayınlıyordu ancak bu durum, geçtiğimiz yıllarda değişmişti. Assassin’s Creed Valhalla ve Far Cry 6 oyunları için Epic Games ile anlaşma yapan ve Anno 2070, Assassin’s Creed Liberation HD ve Silent Hunter 5 oyunlarını Steam platformundan kaldıran Ubisoft, Steam platformuna geri döneceğini duyurdu.

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Assassin’s Creed Valhalla 6 Aralık’ta Steam’de satışa çıkacak

Ubisoft yetkilisi Jessica Roache “Ubisoft Connect ile oyunlarımızı farklı ekosistemlere nasıl ulaştıracağımızı sürekli değerlendiriyoruz” dedi ve Assassin’s Creed Valhalla’nın Steam platformunda satışa sunulacağını doğruladı. Roache, bundan sonra çıkacak tüm oyunların Steam’de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında bir bilgi vermedi ancak Eurogamer’dan gelen bilgilere göre Anno 1800 ve Roller Champions da yakında platforma eklenecek.

Daha önce Valve’ın oyun satışlarından aldığı komisyonu eleştiren Ubisoft, Epic Games Store ile anlaşan ilk büyük yayıncılardan olmuştu. Ancak Roache’a göre firma, Valve ile bağlarını hiç kesmedi ve görünüşe göre bu bağlar yakında daha da güçlenecek. Daha önce Valve’ın platformunda kaldırılan Anno 2070, Assassins’s Creed Liberation HD ve Slient Hunter 5: Battle of the Atlantic oyunları da tekrardan Steam’de satışa sunuldu.

Tam Boyutta Gör 6 Aralık 2022’de satışa sunulacak olan Assassin’s Creed Valhalla’nın Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunun bu platformdaki fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ubisoft, Steam Deck için oyunların doğrulanması konusunda Valve ile birlikte çalışıp çalışmayacağı hakkında bir bilgi vermedi ancak görünüşe göre ileride daha fazla Ubisoft oyunu Stam Deck üzerinden erişilebilir olacak.

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Assassin's Creed Valhalla Steam'de satışa sunulacak