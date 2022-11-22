Ubisoft oyunları Steam’e dönüyor: Assassin’s Creed Valhalla platformda satışa sunulacak

Assassin’s Creed Valhalla 6 Aralık’ta Steam’de satışa çıkacak
Ubisoft yetkilisi Jessica Roache “Ubisoft Connect ile oyunlarımızı farklı ekosistemlere nasıl ulaştıracağımızı sürekli değerlendiriyoruz” dedi ve Assassin’s Creed Valhalla’nın Steam platformunda satışa sunulacağını doğruladı. Roache, bundan sonra çıkacak tüm oyunların Steam’de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında bir bilgi vermedi ancak Eurogamer’dan gelen bilgilere göre Anno 1800 ve Roller Champions da yakında platforma eklenecek.
Daha önce Valve’ın oyun satışlarından aldığı komisyonu eleştiren Ubisoft, Epic Games Store ile anlaşan ilk büyük yayıncılardan olmuştu. Ancak Roache’a göre firma, Valve ile bağlarını hiç kesmedi ve görünüşe göre bu bağlar yakında daha da güçlenecek. Daha önce Valve’ın platformunda kaldırılan Anno 2070, Assassins’s Creed Liberation HD ve Slient Hunter 5: Battle of the Atlantic oyunları da tekrardan Steam’de satışa sunuldu.Kaynakça https://wccftech.com/assassins-creed-valhalla-steam-ubisoft-returns/ https://www.theverge.com/2022/11/21/23471589/ubisoft-return-steam-2022-assassins-creed-valhalla Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.