Blizzard oyunları artık Çin’de oynanamayacak

Diablo Immortal engellenmeyecek
Oyun dünyasının en büyük isimlerinden olan Blizzard’ın Çin firması NetEase ile yaptığı lisans anlaşması 23 Ocak 2023’te bitecek. Bu tarihten itibaren World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Warcraft 3, StarCraft serisi, Diablo 3 ve Heroes of the Storm Çin’de oynanamayacak.
Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Diablo Immortal ise Blizzard ve NetEase birlikteliğinde geliştirildiği için erişime açık olmaya devam edecek. Blizzard, NetEase ile yeni bir lisans anlaşmasına varamadıklarını ve bu yüzden Şubat 2023 itibari ile oyunlarının ülkede erişime kapanacağını doğruladı.
Blizzard ve NetEase’in arası bozukBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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