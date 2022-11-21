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    Blizzard oyunları artık Çin’de oynanamayacak

    Sıkı oyun ve medya yasaları ile bilinen Çin, Blizzard oyunlarına erişimi engelleyecek. Diablo Immortal dışındaki Blizzard oyunları, NetEase lle lisans anlaşması bittiği için artık ülkede oynanamayacak
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    Blizzard oyunları Çin'de engelleniyor Tam Boyutta Gör
    Sert yasaları ve sıkı lisans prosedürleri ile bilinen Çin, yakında oyuncuların canını sıkacak bir adım atacak. Önümüzdeki aylarda NetEase ile lisans anlaşması bitecek olan Blizzard, oyunlarını Çin pazarında çekmeye hazırlanıyor.

    Diablo Immortal engellenmeyecek

    Oyun dünyasının en büyük isimlerinden olan Blizzard’ın Çin firması NetEase ile yaptığı lisans anlaşması 23 Ocak 2023’te bitecek. Bu tarihten itibaren World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch 2, Warcraft 3, StarCraft serisi, Diablo 3 ve Heroes of the Storm Çin’de oynanamayacak.

    Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Diablo Immortal ise Blizzard ve NetEase birlikteliğinde geliştirildiği için erişime açık olmaya devam edecek. Blizzard, NetEase ile yeni bir lisans anlaşmasına varamadıklarını ve bu yüzden Şubat 2023 itibari ile oyunlarının ülkede erişime kapanacağını doğruladı.

    Blizzard ve NetEase’in arası bozuk

    Blizzard oyunları Çin'de engelleniyor Tam Boyutta Gör
    Blizzard, lisans anlaşası biteceği için Çin’de oyunculara teşekkür etti ve ilerde tekrar buluşmak için çabalayacaklarını belirtti. NetEase’in Ortaklık Başkanı Simon Zhu ise Blizzard yetkililerini aşağılayacak sözler kullandı. Görünüşe göre bir zamanların önemli ortaklığı geri dönülemeyecek bir noktaya yaklaşmış.
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