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Astro'dan oyunculara yönelik kulaklık; A30

Oyunculara yönelik ekipmanlar üreten Astro, A30 isimli kulaklığını kullanıcılara sundu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Astro'dan oyunculara yönelik kulaklık; A30
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Astro A30; Astro'nun oyunculara özel yeni kulaklığı

Oyunculara özel ekipmanlar hazırlayan elektronik üreticisi Astro, yine oyunculara özel A30 model isimli yeni bir kulaklığını tanıttı.

Kulaklığın üzerindeki desenli kısım değiştirilebilir bir yapıya sahip. İster Astro'nun sitesindeki hazır kalıplardan ister kendi oluşturabileceğiniz desenlerden alıp kullanabiliyorsunuz(25 Dolar ekleniyor). Kulaklıkta bulunan 36 mm çapında sürücülerin empedansı 32 Ohm iken frekans tepki aralığı 15 Hz - 28 kHz gibi geniş sayılabilecek bir aralık. Hassasiyeti ise 97 dB olarak belirtiliyor.

A30, 2 adet mikrofon ile geliyor. Bunlardan biri entegre gürültü önleyici(Noise Cancelling olarak da bilinir) özelliği için kullanılma amacındayken diğeri çıkarılabilir yapıda olup konuşmalar için eklenmiş. Kulaklık ayrıca bir adet mikrofon ile kulaklık ayrı jaklarda ve 2 adet farklı boyutlarda mikrofon ile kulaklık aynı jak üzerinde(iPhone uyumlu mikrofonlu jack girişleri gibi) olmak üzere 3 farklı kablo ile geliyor. Bu şekilde PC, iPhone, PSP de dahil birçok cihaz ile sorunsuz kullanılabiliyor. Astro A30, 150 Dolar'lık fiyat etiketi ile piyasada ancak firma buna ek olarak bir seçenek daha sunuyor. Kulaklık, 5.1 Dolby Surround ses teknolojisini destekleyen Astro'nun MixAmp isimli amfisi ile beraber 250 Dolar'lık fiyat ile satın alınabiliyor.

 

Astro'dan oyunculara yönelik kulaklık; A30
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