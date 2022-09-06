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    Astronotların DNA’sının uzay görevlerinden sonra mutasyona uğradığı bulundu

    Astronotları yakın gelecekte çok daha sık uzayda görmeye başlayacağız. Fakat alanında öncü olan yeni bir araştırma, astronotların uzay görevlerinden sonra DNA’sının değiştiğini ortaya koyuyor.
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    Astronotların DNA’sının uzay görevlerinden sonra mutasyona uğradığı bulundu
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    Uzay araçlarını kullanarak yörüngeye veya daha üst katmanlara uçan NASA astronotlarından alınan kan örnekleri önemli bir araştırmada kullanıldı. Türünün ilk örneği olan yeni çalışma, potansiyel olarak uzay uçuşlarıyla bağlantılı DNA mutasyonlarını ilk defa ortaya çıkardı.

    Communications Biology’de yayınlanan makale son derece önemli verileri açığa çıkartıyor. Sina Dağı’ndaki Icahn School of Medicine okulundan araştırmacılar, 1998 ve 2001 yılları arasında NASA ile uçan astronotlardan alınan kan örneklerini analiz eden, türünün ilk örneği olan çalışmayı tamamladı. 14 astronottan alınan kan örnekleri, kanser ve kalp hastalığı riskini artıran ve potansiyel olarak uzay uçuşuyla bağlantılı DNA mutasyonlarını ortaya çıkardı.

    Kan örnekleri 20 yıl boyunca saklandı

    Astronotların DNA’sı uzay görevlerinden sonra mutasyona uğradı
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    Araştırmacılar, yaptıkları çalışmadan 14 astronotun genlerinde yüksek bir somatik mutasyon sıklığı olduğunu buldular. Bununla birlikte astronotların kan örnekleri uçuşlarından 10 gün önce ve uçuşlarından hemen sonrasında alındı. Alınan kan örnekleri eksi 80 derecede soğutularak 20 yıl boyunca dokunulmadan saklandı.

    Yapılan açıklamalara göre, normalde olandan daha yüksek miktardaki somatik mutasyonların kanser ve diğer kritik hastalıkların oluşumundaki riski artırdığı belirtiliyor. Fakat bu araştırmanın uzayda kısa süre kalan astronotların üzerinde yapıldığını belirtmek gerekir. Zira hem Ay hem de Mars üstlerinin kurulmasının planlandığı günümüzde, uzun süreli uzay görevlerinde astronotların ne derecede etkileneceğine dair kesin araştırmalar bulunmuyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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