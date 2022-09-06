Kıyamet Buzulu kopmak üzere: Dünya'yı bekleyen tehlike ne?

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Kıyamet Buzulu olarak bilinen Thwaites Buzulu önümüzdeki yıllarda hızla geri çekilebilir. Bilim insanları bu durumun, deniz seviyesinin aşırı derecede yükselmesini tetiklemesinden ve doğal dengeyi bozmasından endişe ediyorlar.

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Antarktika'da yer alan buzul, çökme riski ve küresel deniz seviyesine yönelik tehdidi nedeniyle Kıyamet Buzulu olarak isimlendiriliyor. Deniz seviyelerini birkaç metre yükseltebilen Thwaites Buzulu, gezegen ısındıkça su altı tabanı boyunca çöküyor ve bilim insanlarına göre şu anda deniz tabanına tırnaklarıyla tutunmuş vaziyette.

Kıyamet Buzulu koparsa ne olacak?

İki yüzyıldır, buzulun tabanının yılda yaklaşık iki kilometre hızla deniz tabanından yavaş yavaş uzaklaştığı ifade ediliyor. Kırılması durumunda ise bilim insanları erimenin hızlanmasını öngörüyorlar. Bu da deniz seviyelerinin birkaç metre yükselme olasılığının gerçekleşmesi anlamına geliyor.

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British Antarctic Survey'den deniz jeofizikçisi ve çalışmanın ortak yazarlarından Robert Larter bu önemli onuyla ilgili: "Thwaites bugün gerçekten tırnaklarıyla tutunuyor ve buzul yatağındaki sığ bir sırtın arkasına çekildikten sonra, gelecekte küçük bir zaman ölçeğinde - yıldan yıla bile - büyük değişiklikler beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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