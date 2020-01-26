ASUS 240 Hz taşınabilir monitörü ROG Strix XG17AHPE’yi duyurdu

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Uzakdoğulu bilgisayar bileşenleri üreticisi ASUS yeni taşınabilir oyuncu monitörüyle hareket halindeyken yüksek tazeleme hızlarından vazgeçmek istemeyenleri hedef alıyor. Model taşınabilirlik alanında dahili bataryasıyla öne çıkıyor.

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Hareket halindeyken yüksek tazeleme hızı arayanlara

ASUS ROG Strix XG17AHPE’de 17.3’’ ebatındaki IPC panel 1920x1080 piksel çözünürlüğü 240 Hz tazeleme hızıyla sunuyor. IPS tip panel 1000:1 kontrast oranıyla geleneksel ağabeylerinden daha geride kalsa da 3 ms GtG değeriyle oyuncuların gönlünü kazanmakta kararlı.

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300 cd/m2 parlaklık oranıyla aydınlık ortamlarda kullanım imkanı sunan ROG Strix XG17AHPE ayrıca sahip olduğu 7800 mAh bataryayla 3.5 saate kadar mobil kalmayı vadediyor. 1 watt güce sahip stereo hoparlörüyle ses konusunda da hareket halindeyken ek bir donanım gerektirmeyen çözüm dizüstü bilgisayarınıza USB Type-C arayüzü üzerinden bağlanıyor.

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Dileyen kullanıcılar için Micro HDMI 2.0 portuna da yer verilen monitörde GamePlus ve GameVisual modlarıyla oyun türüne özgü geliştirmeler sunarken Shadow Boost desteği ile de karanlık alanları açığa çıkarıyor. Son olarak 1 cm kalınlığında 1060 gram ağırlığındaki ROG Strix XG17AHPE’in henüz fiyat bilgisi mevcut değil.

https://www.tweaktown.com/news/70167/asus-teases-17-3-inch-1080p-240hz-external-usb-gaming-monitor/index.html

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