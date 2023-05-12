ASUS çıldırmış olmalı: BIOS güncellemesi yapanlar garanti dışında sayılabilir!

Tam Boyutta Gör Eğer, ASUS markalı AM5 anakartınız ve Ryzen 7000 veya Ryzen 7000X3D serisi işlemcilere sahip bir bilgisayarınız varsa şimdiden uyaralım; BIOS güncellemesi yaparken iki kez düşünün. Zira ASUS, BIOS güncellemesi yapan kullanıcılarını garanti kapsamı dışında sayabileceğini belirtiyor. Üstelik Ryzen 7000/7000X3D yanma sorununu görünüşe göre ASUS’un yayınladığı BIOS güncellemeleri çözememiş gibi görünüyor.

Hikâyenin arka planı

Kafanızda çok fazla soru işareti olduğunun farkındayım ve bunların olmasında kesinlikle haklısınız. Ama konuyu bilmeyenlere durumu biraz özetlemekle işe başlayalım. Birkaç hafta önce bazı Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcilerinde aşırı voltaj kaynaklı yanma sorunları ortaya çıkmıştı. Söz konusu ana sorun, CPU'nun performansının kademeli olarak düşmesine yol açan aşırı yüksek VSOC voltajıyla ilişkiliydi. Voltaja hassas olan X3D işlemciler bu sorun karşısında hızla kullanılamaz hale geliyordu. Bu olurken aynı zamanda takılı oldukları AM5 anakart da kullanılamaz hale geliyordu. Bu sorun CPU veya bellek hız aşırtması (EXPO dahil) senaryolarında kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

AMD, sorunu tespit edip anakart üreticilerine gönderdiği talimatla ilgili voltajın 1,3V ile sınırlanmasını istemişti. Tüm üreticiler eski BIOS sürümlerini kaldırarak yeni ve sorunu çözen güncellemelerini yayınladılar. Olay da bu şekilde çözülmüş oldu. Ancak ASUS özelinde durumun herhangi bir “çözüm” ile alakası yok.

ASUS sorunu çözemedi

Tam Boyutta Gör YouTube'da bilgisayar donanımları üzerinde güvenli bir kaynak olan Gamers Nexus tarafından yapılan ilk elden testlerde ASUS’un BIOS güncellemelerinde bulunan sözde yamaların güvenli voltaj sınırlarının aşılması sorununu çözmediğini ortaya koydu. Gamers Nexus'taki Steve Burke ve ekibi, ASUS’un ilgili yanma sorununu çözen sözde BIOS’unu uyguladıktan sonra ROG Crosshair X670E Extreme anakartını teste tabii tuttu. Çıkan sonuç ise voltajların 1.41V'u aşan seviyelere çıkması oldu. Yani kısaca sorunu çözmesi beklenen yama sorunu çözmüyor.

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Sonuç olarak, Gamers Nexus’un test sisteminde CPU 200°C'yi aşan sıcaklıklara ulaşana kadar sokete voltaj vermeye devam etti ve hem CPU hem de AM5 soketi yandı.

Yeni ASUS BIOS güncellemesi garantiyi geçersiz kılıyor

Tam Boyutta Gör ASUS, bilinen bu sorunları gidermek için muhtemelen arıza emniyet mekanizmalarını doğru çalışacak şekilde güncelledi ancak sorun şu ki, ASUS BIOS'u kapsamlı bir şekilde test etmedi ve BETA formunda yayınladı.

Bu başlı başına bir sorundur çünkü söz konusu olan sizin CPU'nuzdur ve BETA BIOS'lar ASUS'un hesabına göre kullanıcı garantisi kapsamında sayılmıyor. Firmanın BIOS 1410 güncellemesinin ASUS tarafından CPU ve anakartın zarar görmesini önlemek için VSOC voltajını 1,3 volt ile sınırladığı söyleniyor ki, sorunu çözmediği test edildi. Ve ASUS, açıkça eğer BIOS güncellemesinden sonra CPU veya anakart zarar görürse kendilerinin sorumlu olmadığını söylüyor. ASUS kullanıcıları ve diğer kullanıcılar teknoloji forumlarında ve Reddit'te firmaya yoğun bir eleştiri yöneltmiş, bazıları ise bir daha ASUS anakart almayacaklarını söylemiş durumda.

Umarım ASUS’un uzmanlarla dolu ekibi yakında uygun bir BIOS güncellemesi üzerinde çalışıp problemi ve soru işaretlerini giderebilirler. Tıpkı diğer üreticilerin yaptığı gibi.

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ASUS, BIOS güncellemesi yapanları garanti dışında sayabilir!