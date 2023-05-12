ASUS çıldırmış olmalı: BIOS güncellemesi yapanlar garanti dışında sayılabilir!

- Hikâyenin arka planı
- ASUS sorunu çözemedi
- Yeni ASUS BIOS güncellemesi garantiyi geçersiz kılıyor
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Hikâyenin arka planı
Kafanızda çok fazla soru işareti olduğunun farkındayım ve bunların olmasında kesinlikle haklısınız. Ama konuyu bilmeyenlere durumu biraz özetlemekle işe başlayalım. Birkaç hafta önce bazı Ryzen 7000 ve Ryzen 7000X3D işlemcilerinde aşırı voltaj kaynaklı yanma sorunları ortaya çıkmıştı. Söz konusu ana sorun, CPU'nun performansının kademeli olarak düşmesine yol açan aşırı yüksek VSOC voltajıyla ilişkiliydi. Voltaja hassas olan X3D işlemciler bu sorun karşısında hızla kullanılamaz hale geliyordu. Bu olurken aynı zamanda takılı oldukları AM5 anakart da kullanılamaz hale geliyordu. Bu sorun CPU veya bellek hız aşırtması (EXPO dahil) senaryolarında kullanıcıların karşısına çıkmıştı.
AMD, sorunu tespit edip anakart üreticilerine gönderdiği talimatla ilgili voltajın 1,3V ile sınırlanmasını istemişti. Tüm üreticiler eski BIOS sürümlerini kaldırarak yeni ve sorunu çözen güncellemelerini yayınladılar. Olay da bu şekilde çözülmüş oldu. Ancak ASUS özelinde durumun herhangi bir “çözüm” ile alakası yok.
ASUS sorunu çözemedi
Sonuç olarak, Gamers Nexus’un test sisteminde CPU 200°C'yi aşan sıcaklıklara ulaşana kadar sokete voltaj vermeye devam etti ve hem CPU hem de AM5 soketi yandı.
Yeni ASUS BIOS güncellemesi garantiyi geçersiz kılıyor
Bu başlı başına bir sorundur çünkü söz konusu olan sizin CPU'nuzdur ve BETA BIOS'lar ASUS'un hesabına göre kullanıcı garantisi kapsamında sayılmıyor. Firmanın BIOS 1410 güncellemesinin ASUS tarafından CPU ve anakartın zarar görmesini önlemek için VSOC voltajını 1,3 volt ile sınırladığı söyleniyor ki, sorunu çözmediği test edildi. Ve ASUS, açıkça eğer BIOS güncellemesinden sonra CPU veya anakart zarar görürse kendilerinin sorumlu olmadığını söylüyor. ASUS kullanıcıları ve diğer kullanıcılar teknoloji forumlarında ve Reddit'te firmaya yoğun bir eleştiri yöneltmiş, bazıları ise bir daha ASUS anakart almayacaklarını söylemiş durumda.
Umarım ASUS’un uzmanlarla dolu ekibi yakında uygun bir BIOS güncellemesi üzerinde çalışıp problemi ve soru işaretlerini giderebilirler. Tıpkı diğer üreticilerin yaptığı gibi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.