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    Asus, daha uygun fiyatlı ROG Phone 9 FE modelini resmen tanıttı

    ROG Phone 9 serisiyle tüm gözleri üzerine toplayan Asus, şimdi de bu seri için daha uygun fiyatlı bir model olarak ROG Phone 9 FE modelini tanıttı. İşte yeni cihazın özellikleri ve fiyatı.

    Asus, daha uygun fiyatlı ROG Phone 9 FE modelini resmen tanıttı Tam Boyutta Gör

    Asus, oyun odaklı ROG Phone 9 serisine daha uygun fiyatlı bir model ekledi: ROG Phone 9 FE. Amiral gemisi ROG Phone 9’un bazı özelliklerini koruyan bu versiyon, bütçesini düşünen oyuncular için iyi bir alternatif sunuyor.

    Cihaz, 6,78 inç FHD+ çözünürlüklü Samsung AMOLED LTPO ekrana sahip. HDR10+ destekli bu panel, 2.500 nit parlaklığa ulaşıyor. Dinamik yenileme hızı 1Hz ile 120Hz arasında değişiyor ancak ayarlardan 165Hz’e, oyun modunda ise 185Hz’e çıkabiliyor.

    Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan telefon, 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama sunuyor. 5.500 mAh bataryası, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle uzun kullanım süresi vaat ediyor. Android 15 tabanlı ROG UI arayüzüyle kutudan çıkıyor.

    Kamera tarafında 50 MP Sony IMX890 ana sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 13 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro kamera sistemi tamamlıyor. Ön tarafta ise 32 MP RGBW selfie kamerası bulunuyor.

    Oyun deneyimini iyileştiren AirTrigger omuz düğmeleri ve 85 noktalı AniMe Mini-LED arka ekran gibi özellikler dikkat çekiyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sunan telefon, Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması ve IP68 sertifikasıyla dayanıklılığı artırıyor. 163.8 x 76.8 x 8.9 mm ölçülerinde ve 225 gram ağırlığında.

    ROG Phone 9 FE, Phantom Black rengiyle yaklaşık 890 dolara satışa sunuluyor. Standart modele kıyasla Snapdragon 8 Elite işlemci, daha büyük batarya ve 512 GB depolama gibi farklar olsa da, sunduğu fiyat-performans dengesiyle oyuncular için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    O
    onurkula 1 saat önce

    İnternet sitemizden en hızlı şarj olan otomobilleri filtreleyip bulabilirsiniz. Hatta LFP bataryaya sahip modelleri bile filtreleyebiliyorsunuz. Menzile göre sıralama seçme de tabi ki var. https://kullananlar.com/araba-modelleri?ozellikler=113&sirala=haftanin_populeri%2Cazalan https://kullananlar.com/araba-modelleri

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