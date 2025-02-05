Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

Tam Boyutta Gör

Asus, oyun odaklı ROG Phone 9 serisine daha uygun fiyatlı bir model ekledi: ROG Phone 9 FE. Amiral gemisi ROG Phone 9’un bazı özelliklerini koruyan bu versiyon, bütçesini düşünen oyuncular için iyi bir alternatif sunuyor.

Cihaz, 6,78 inç FHD+ çözünürlüklü Samsung AMOLED LTPO ekrana sahip. HDR10+ destekli bu panel, 2.500 nit parlaklığa ulaşıyor. Dinamik yenileme hızı 1Hz ile 120Hz arasında değişiyor ancak ayarlardan 165Hz’e, oyun modunda ise 185Hz’e çıkabiliyor.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan telefon, 16 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama sunuyor. 5.500 mAh bataryası, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteğiyle uzun kullanım süresi vaat ediyor. Android 15 tabanlı ROG UI arayüzüyle kutudan çıkıyor.

Nothing Phone 3a işlevsel bir kamera tuşuyla gelebilir 1 gün önce eklendi

Kamera tarafında 50 MP Sony IMX890 ana sensör, optik görüntü sabitleme (OIS) ile destekleniyor. 13 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro kamera sistemi tamamlıyor. Ön tarafta ise 32 MP RGBW selfie kamerası bulunuyor.

Oyun deneyimini iyileştiren AirTrigger omuz düğmeleri ve 85 noktalı AniMe Mini-LED arka ekran gibi özellikler dikkat çekiyor. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC desteği sunan telefon, Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması ve IP68 sertifikasıyla dayanıklılığı artırıyor. 163.8 x 76.8 x 8.9 mm ölçülerinde ve 225 gram ağırlığında.

ROG Phone 9 FE, Phantom Black rengiyle yaklaşık 890 dolara satışa sunuluyor. Standart modele kıyasla Snapdragon 8 Elite işlemci, daha büyük batarya ve 512 GB depolama gibi farklar olsa da, sunduğu fiyat-performans dengesiyle oyuncular için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Asus, daha uygun fiyatlı ROG Phone 9 FE modelini resmen tanıttı