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    Nothing Phone 3a işlevsel bir kamera tuşuyla gelebilir

    Son dönemlerde yeniden popüler hale gelmeye başlayan fiziksel kamera tuşları akımına Nothing’de katılacak gibi görünüyor. Nothing Phone 3a’ya ait olduğu düşünülen son görsel bu durumun bir göstergesi.

    Nothing Phone 3a işlevsel bir kamera tuşuyla gelebilir Tam Boyutta Gör

    Nothing, yeni akıllı telefonları Phone 3a ve 3a Pro'yu 4 Mart'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, tasarım ve kullanıcı deneyimi konusundaki yenilikçi yaklaşımıyla bilinirken, bu seride dikkat çekici bir özellikle öne çıkmayı planlıyor. Paylaşılan ipuçlarına göre, cihazlarda özel bir kamera tuşu yer alacak.

    Nothing’in sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görselde, güç düğmesinin hemen altında ekstra bir buton görülüyor. Diğer tuşlardan daha kısa ve geniş olan bu buton, “Bir tıklamayla ikinci hafızan” ifadesiyle tanıtıldı. Bu açıklama, butonun doğrudan kameraya erişim sağlayan bir işlevi olabileceğini düşündürüyor.

    Son dönemde fiziksel kamera tuşları tekrar gündeme gelmeye başladı. Apple, iPhone 16 serisinde bu özelliği sunmuş ancak kullanım açısından bazı eleştiriler almıştı. Oppo ise Find X8 Pro modeliyle daha sezgisel bir deneyim sunarak Android tarafında daha başarılı bir uygulama gerçekleştirdi. Nothing’in de Oppo’ya benzer bir yaklaşım benimseyerek, pratik ve kullanıcı dostu bir çözüm sunması bekleniyor.

    Phone 3a serisi yalnızca bu özellikle sınırlı kalmayacak. Sızan bilgilere göre, cihaz Snapdragon 7s Gen 3 işlemciden güç alacak ve 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Ayrıca, şirketin ilk kez telefoto lense yer vereceği üçlü kamera sistemi de dikkat çeken yeniliklerden biri. Markanın imza niteliğindeki Glyph arayüzünün de bu modellerde güncellenmiş bir versiyonunun sunulacağı belirtiliyor.

    Ekran tarafında ise 6.8 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlükte bir AMOLED panel yer alacak. 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunacak cihaz, 45W hızlı şarj desteğiyle günlük kullanımda avantaj sağlayacak. Pro ve standart modeller arasındaki farklar henüz netleşmese de Nothing’in lansman tarihine kadar yeni detaylar paylaşması bekleniyor.

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