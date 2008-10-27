Asus Eee PC 1002HA görüntülendi

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Birinci yılını dolduran Eee PC ailesiyle netbook pazarının kapısını aralayan ve yönlendiren isimlerden birisi olan Asus, ürün gamını yeni modeller ile zenginleştirmeye devam ediyor. 10" ekranlı netbooklara ilgisi giderek artan firmanın hazırladığı son model de bu yöndeki eğilimi yansıtıyor. Asus'un 1002HA kod adlı yeni modelin, kısa bir süre önce duyurulan S101 modelinden bazı tasarım ögelerini aldığını görüyoruz.

Metal dış kaplamasının yanı sıra ön tarafa konumlandırılan hoparlörleriyle dikkat çeken netbook, mevcut ölçülerde daha iddialı netbook sahibi olmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Yaklaşık 1.1 Kg ağırlığında (2 hücreli pil ile) olan Asus Eee PC 1002HA, tahmin edebileceğiniz üzere Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'lik işlemciden güç alıyor.

Sistem belleği 1GB olan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarın üzerinde depolama birimi olaraksa 160GB'lık sabit diske yer verildiği belirtiliyor. Kullanımna sunulacağı tarih henüz açıklanmayan yeni bilgisayarın yurt dışında 549$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

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