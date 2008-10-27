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Asus Eee PC 1002HA görüntülendi

10 yıl
6,7b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Eee PC 1002HA görüntülendi
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Birinci yılını dolduran Eee PC ailesiyle netbook pazarının kapısını aralayan ve yönlendiren isimlerden birisi olan Asus, ürün gamını yeni modeller ile zenginleştirmeye devam ediyor. 10" ekranlı netbooklara ilgisi giderek artan firmanın hazırladığı son model de bu yöndeki eğilimi yansıtıyor. Asus'un 1002HA kod adlı yeni modelin, kısa bir süre önce duyurulan S101 modelinden bazı tasarım ögelerini aldığını görüyoruz.

Metal dış kaplamasının yanı sıra ön tarafa konumlandırılan hoparlörleriyle dikkat çeken netbook, mevcut ölçülerde daha iddialı netbook sahibi olmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Yaklaşık 1.1 Kg ağırlığında (2 hücreli pil ile) olan Asus Eee PC 1002HA, tahmin edebileceğiniz üzere Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'lik işlemciden güç alıyor.

Sistem belleği 1GB olan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayarın üzerinde depolama birimi olaraksa 160GB'lık sabit diske yer verildiği belirtiliyor. Kullanımna sunulacağı tarih henüz açıklanmayan yeni bilgisayarın yurt dışında 549$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

Asus Eee PC 1002HA görüntülendi
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St Batuhan 10 yıl
Harbiden gereksiz bi defa agırlıgı falanda bayagı arttırmaya gidiyorlar fiyat olarakta artıslar gözlemleniyor daha ucuza dogru yol alınması gerekirken [255 dolarlık ilk cıkan modeller falan artık eh onları kaldırıp daha iyi modelleri o fiyata cekmeli bunlarda max 500 dolar olmalı ;) yeni cıkan üst seviye 500 dolar olur diğerleri kademesel olarak iner]
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Cem 10 yıl
Fiyatlar ucuzlaması lazım. Bualt segmentteki tüm düşük fiyatlı normal laptopları piyasadan kaldırdılar şimdi o fiyata bu eee leri satıyorlar. Millet ucuz pc arıyor.
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max975 10 yıl
fiyatlar eee ye uygun olursa ne ala
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noqturno 10 yıl
Sahi ya, işlemci aynı, hdd aynı, ekran kartı aynı, ses kartı aynıı ....
Eee !!
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[C_a_N_e_R] 10 yıl
2 hücre ve 1.1 kilo ha ??? Yazıklar olsun ASUS böle içler acısı bir modeli çıkarıyorsun ya. 2 saat bile dayanmaz
1000H den gerisi yalan arkadaş yapamadı böle bi model daha
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[C_a_N_e_R] 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

fiyatlar eee ye uygun olursa ne ala


Bu zaten EEE değil mi hocam?
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Ufocu 10 yıl
2 hücreli pil kullanımı ve Mobilite Tam ASUS a göre bir ARGE Politikası, Teknoloji aynı , Ambalaj değiştir Sat gitsin
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