Asus ExpertCenter PN53 güçlü donanımı ile geliyor

Tam Boyutta Gör Asus markasının kurumsal müşterilere hitap eden ExpertCenter mini bilgisayar serisi güncellendi. Yeni mini bilgisayarlar sahip oldukları akıllı özellikler ve güçlü performansla kurumsal kullanıcılar için ideal çözümler sunuyor

Asus ExpertCenter PN53 neler sunuyor?

Asus ExpertCenter PN53 mini PC modeli Radeon 600M serisi dahili grafiklere sahip Ryzen 6000 işlemcilerle donatılmış. Ryzen 9 modellerine kadar işlemci seçenekleriyle sunulan PN53, farklı depolama kombinasyonları yapmaya imkan veren üçlü depolama tasarımına sahip. İki adet PCIe Gen 4 M.2 SSD ve DDR5 bellek desteğiyle hızlı açılış ve uygulama yükleme süreleri elde ediliyor.

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PN53, önceki PN51 modeline göre %34’e kadar daha yüksek tek iş parçacığı performansı ve %29’a kadar daha yüksek çok iş parçacığı performansı sunuyor. PCMark10 Essentials grup testlerinde PN53, internette dolaşma, video konferans ve uygulama başlatma sürelerinde %10 performans artışı sergiliyor. PN53 ayrıca, sistem performansını tablolar ve yaz yazma işleri gibi günlük ofis uygulamalarını kullanarak ölçen üretkenlik test grubunda PN51’e göre %10 daha yüksek performans gösteriyor.

AKüçük boyutlu bir makinede yüksek performansı sürekli sunmak için ASUS tasarımcıları ve mühendisleri PN53’ün soğutma sistemini her açıdan özenle geliştirdi. Kendi kendini temizleyebilen fan modülündeki düz ısı boruları ve onlara bağlı soğutma blokları ile fan çıkışları ısıyı uzaklaştırarak işlemcinin en uygun sıcaklıklarda çalışmasını sağlıyor.

Özel akıllı fan denetim teknolojisi sayesinde kullanıcılar fan modlarını kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden kendi ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyor. Sessiz mod gürültü düzeyini düşürürken Standart mod ise veri işlerken sürekli en yüksek performans alınmasını sağlıyor.

PN53 sahip olduğu iki adet HDMI bağlantı noktası, DisplayPort (USB-C) ve bir de ekstra yapılandırılabilir giriş ile dört adet 4K ekrana destek verebiliyor. PN53 böylece mağazalarda, restoranlarda, otellerde veya halka açık alanlarda çok ekranlı sistemler veya video duvarları için mükemmel çözüm sunuyor. Dört ekran desteği ayrıca ofisler için de avantaj sunuyor, çalışma alanını kolayca genişletme imkanı sağlıyor. PN53 bir adet 8K ekrana da destek verebiliyor.

Entegre yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi kristal netliğinde iletişim için hem girişte hem de çıkışta gürültüyü engelliyor. Bu özellik öğrenciler, ofis çalışanları ve evden çalışanlar için ideal.2,5 Gbps hıza ulaşabilen yeni nesil 2.5GBase-T (2.5 G) ağ teknolojisi ise PN53’ün yoğun veri kullanılan görevlerin bile her yerde üstesinden gelebilmesini sağlıyor.

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Asus ExpertCenter PN53 özellikleri neler?