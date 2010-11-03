Asus , GeForce GTX 580'nin teknik özelliklerini doğruladı

GeForce GTX 580'nin teknik özellikleri Asus tarafından doğrulandı. Nvidia tarafından 8 Kasım'da lanse edilecek GeForce GTX 580'nin bir süredir konuşulmakta olan teknik özellikleri Asus'un resmi sitesinde yer alan detaylar sayesinde artık iyice netlik kazanmış oldu. GeForce GTX 480'de kullanılan GF100 GPU'sunun pek çok açıdan revize edilmiş yeni bir sürümü olarak değerlendirilen GF110 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 580, 512 paralel işlem birimiyle birlikte 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.Grafik işlem birimi 772MHz'de, bellekleri 4008MHz'de görev yapan ekran kartının, yerini alacağı GTX 480'e kıyasla %20 civarında daha hızlı olması bekleniyor.

GeForce GTX 580 ile Nvidia, AMD'nin ay sona ermeden lanse etmeyi planladığı Radeon HD 6970 modeline rakip olması bekleniyor. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında tasarım anlamında radikal değişikliklere sahip olacağı ve üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı iddia edilen Radeon HD 6970 ile GeForce GTX 580 arasındaki mücadele şimdiden merak konusu. Bu arada Asus'un ilgili GeForce GTX 580 sayfasında karta ilişkin bir fiyat bilgisi de yer alıyor. Henüz Nvidia tarafından açıklanmasa bile kimi kaynaklarca 499$, kimi kaynaklarcada 599$ seviyesinden lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 580, Asus'un sitesindeki bilgiye göre 4799 yuan yani yaklaşık 670 dolar seviyesinden fiyatlandırılmış gibi görünüyor.