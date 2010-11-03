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Asus , GeForce GTX 580'nin teknik özelliklerini doğruladı

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus , GeForce GTX 580'nin teknik özelliklerini doğruladı
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GeForce GTX 580'nin teknik özellikleri Asus tarafından doğrulandı. Nvidia tarafından 8 Kasım'da lanse edilecek GeForce GTX 580'nin bir süredir konuşulmakta olan teknik özellikleri Asus'un resmi sitesinde yer alan detaylar sayesinde artık iyice netlik kazanmış oldu. GeForce GTX 480'de kullanılan GF100 GPU'sunun pek çok açıdan revize edilmiş yeni bir sürümü olarak değerlendirilen GF110 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 580, 512 paralel işlem birimiyle birlikte 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.Grafik işlem birimi 772MHz'de, bellekleri 4008MHz'de görev yapan ekran kartının, yerini alacağı GTX 480'e kıyasla %20 civarında daha hızlı olması bekleniyor.

GeForce GTX 580 ile Nvidia, AMD'nin ay sona ermeden lanse etmeyi planladığı Radeon HD 6970 modeline rakip olması bekleniyor. Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında tasarım anlamında radikal değişikliklere sahip olacağı ve üç kat daha iyi Tessellation performansı sunacağı iddia edilen Radeon HD 6970 ile GeForce GTX 580 arasındaki mücadele şimdiden merak konusu. Bu arada Asus'un ilgili GeForce GTX 580 sayfasında karta ilişkin bir fiyat bilgisi de yer alıyor. Henüz Nvidia tarafından açıklanmasa bile kimi kaynaklarca 499$, kimi kaynaklarcada 599$ seviyesinden lanse edileceği öne sürülen GeForce GTX 580, Asus'un sitesindeki bilgiye göre 4799 yuan yani yaklaşık 670 dolar seviyesinden fiyatlandırılmış gibi görünüyor.

Asus , GeForce GTX 580'nin teknik özelliklerini doğruladı
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vidoko 8 yıl
akıllı müşteri zaten bunu şimdilik almaz çok pahalı çıkış fiyatı.
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setek01 8 yıl
800 Liraya 5870 alırken kimse burada yazmadı sadece kuru dx11 desteğine bu parayı verenler olmadı mı hem de milyon tane. Fermi diye diye gtx 480'e 1000 lira verenler de oldu. Eğer gtx580 1000 liradan girerse bu ilk olmayacak ama en iyi
1000 LİRA civarı F/P kartı olacaktır.
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Batuist 8 yıl
AMDnin yeni kartları gelmeden potansiyel müşterileri kapma peşinde sanırım nvidia..
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IUnknown 8 yıl
prestij için yapılmış bir şeye benziyor bu fiyatıyla. almayın diyorlar kısaca zaten pek fazla üretemeyiz yetiştiremeyiz diyorlar gibi
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spaydix 8 yıl
bu nvidia çok pahalı satıyor kazıkçılar yaw
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SchutZ 8 yıl
Kart çıksın hele belki hakeder o parayı..
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heatblast 8 yıl
çıkış fiyarı 640 olabilir ama hd6970'in çıkmasıyla ideal seviyesine iner
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DH Misafiri 8 yıl
Fiyat/Performans oranında AMD kartların gerisinde bir ürün..Ayrıca 1000TL'nin üzerine çıkılacaksa alınabilecek tek kart HD5970 gibi duruyor.
Yine Crossfire 2xHD6850 yoluna gidilebilir ya da performanstan biraz düşülüp yeni çıkan HD6870'e de yönelinebilir.
Sonuç olarak oyun oynayan arkadaşları Nvidia'nın tekelleştirmeye yönelik pazarlama stratejisi biraz sıksada ülkemizdeki mevcut durum bizi AMD kartlara yönlendiriyor.
Performans olarak iyi ama fiyat olarak pahalı bir kart.
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DH Misafiri 8 yıl
bize gelince ne kadar olacak acaba fiyatı...
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ghost recon advanced 8 yıl
1000 tl den aşağıya gelmez bu ürün
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Father Torque 8 yıl
670$ uçuk bir rakam olur ancak Asus'un sitesinde belirttiği fiyatları orantılayınca 580'nin 470'ten 2.18 kat pahalı olduğu ortaya çıkıyor. Az önce Amazon'da baktığım 470 fiyatı 299$'dı. Kaba bir hesapla 299x2,18=651$ ki yaklaşık olarak haberdeki fiyatla örtüşüyor ancak Newegg fiyatıyla çarpınca 259x2,18=564$ gibi bir fiyat çıkıyor. İkisi arasında yaklaşık 87 dolarlık bir aralıkta çıkması kuvvetle muhtemel. Kısaca tahmini yurtdışı fiyat aralığı 564 < GTX580 < 651 dolar diyebiliriz.
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Rey Leon 8 yıl
670$ olupda türkiyede 1000 lira olması resmen şaka bu kart 670$ ise tr ye gireceği fiyat 1.200 ile 1.280 arasında değişir saçmalık bu doğruysa fiyatlar..
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