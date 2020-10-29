Asus hafifliğiyle dikkat çeken ExpertBook P2451 kurumsal dizüstünü duyurdu

Kurumsal tarafta hem dayanıklılığı hem de hafifliği bir arada sunmayı amaçlayan Asus; yeni ExpertBook P2451 dizüstü modelini satışa sunuyor. Özellikle hareket halindeki çalışanlar için ürün ideal.
Asus ExpertBook P2451 özellikleri ve fiyatı
Asus ExpertBook P2451 dizüstü modelinde 14 inçlik Full HD ekran yer alıyor. NanoEdge tasarım dili sayesinde ekran kenarları nispeten biraz ince olduğu için 13 inç gibi daha kompakt bir gövdeye sığabilmiş.İlginizi Çekebilir Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi
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Alüminyum alaşımlı gövde askeri standartlarda darbelere dayanıklı. Buna rağmen 1.5Kg civarında ağırlık sunuyor. Menteşe 180 derece açılabiliyor. Ekranda 200 nit ve IPS 250 nit parlaklık opsiyonları mevcut.
Onuncu nesil Intel i5 ve i7 işlemci seçenekleri olan üründe 16GB’a kadar RAM ile 1TB’a kadar PCIe SSD ve 2TB’a kadar HDD seçenekleri sunulmuş. Bluetooth 5.0 ve WiFi 6 kablosuz bağlantıların yanında hızlı şarj destekli USB Tip-C dahil pek çok port yer alıyor.
1.5mm seyahat süresi sunan klavye arka aydınlatmalı ve parmak izi okuyucu barındırıyor. Orta kısımda bir fare çubuğu mevcut. Ayrıca TPM 2.0 modülü ile güvenlik arttırılmış. 13 saate kadar kullanım süresi sunabilen Asus ExpertBook P2451 için 1000$ başlangıç fiyatı mevcut.
https://www.techpowerup.com/273890/asus-announces-the-expertbook-p2451-lightweight-business-laptop Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
Thunderbolt 3.0 genisleme imkanlari ile neler sunuyor kurumsal kullanimdakiler iyi bilir ...
Kamerasi inatla 720p ile kurumsal ciddiyetsizlik dusuk kalite ile nereye kadar ?
Acikcasi bu cihaz interette gezinme amacli basit ofis dosyalari acma odaklidir
Ekrani ne 4K veya 4K+ li ne de sahada kullanimlik yuksek NIT parlakli geliyor :/ ...
Ekrani bari mat mi ? Sahada veya ofiste aydinlatmalar yansimalar altinda saglikli gorme imkani saglatacak mi ?
Bence bu cihaz hic olmamis ...
Haberin kaynagi is odakli diyor! Yani icerik veya sahada olmayan tepe yoneticilerin son haldeki dokumanlara goz atmalik ve internet gezinmelerine hitap ediyor :/ ...
TMP 2.0 yillardir var zaten. Bircok basit cihazda da standart geliyor...