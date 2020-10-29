Asus hafifliğiyle dikkat çeken ExpertBook P2451 kurumsal dizüstünü duyurdu

Tam Boyutta Gör

Kurumsal tarafta hem dayanıklılığı hem de hafifliği bir arada sunmayı amaçlayan Asus; yeni ExpertBook P2451 dizüstü modelini satışa sunuyor. Özellikle hareket halindeki çalışanlar için ürün ideal.

Asus ExpertBook P2451 özellikleri ve fiyatı

Asus ExpertBook P2451 dizüstü modelinde 14 inçlik Full HD ekran yer alıyor. NanoEdge tasarım dili sayesinde ekran kenarları nispeten biraz ince olduğu için 13 inç gibi daha kompakt bir gövdeye sığabilmiş.

İlginizi Çekebilir

Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi

Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

Alüminyum alaşımlı gövde askeri standartlarda darbelere dayanıklı. Buna rağmen 1.5Kg civarında ağırlık sunuyor. Menteşe 180 derece açılabiliyor. Ekranda 200 nit ve IPS 250 nit parlaklık opsiyonları mevcut.

Onuncu nesil Intel i5 ve i7 işlemci seçenekleri olan üründe 16GB’a kadar RAM ile 1TB’a kadar PCIe SSD ve 2TB’a kadar HDD seçenekleri sunulmuş. Bluetooth 5.0 ve WiFi 6 kablosuz bağlantıların yanında hızlı şarj destekli USB Tip-C dahil pek çok port yer alıyor.

1.5mm seyahat süresi sunan klavye arka aydınlatmalı ve parmak izi okuyucu barındırıyor. Orta kısımda bir fare çubuğu mevcut. Ayrıca TPM 2.0 modülü ile güvenlik arttırılmış. 13 saate kadar kullanım süresi sunabilen Asus ExpertBook P2451 için 1000$ başlangıç fiyatı mevcut.

https://www.techpowerup.com/273890/asus-announces-the-expertbook-p2451-lightweight-business-laptop

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.