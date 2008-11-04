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Asus P6T6 WS Revolution modelinde Nvidia'nın NF200 yongasına yer verdi

10 yıl
7,9b
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10
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus P6T6 WS Revolution modelinde Nvidia'nın NF200 yongasına yer verdi
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Yeni nesil Intel işlemciler için X58 yonga setli anakart hazırlayan üreticilerin SLI konusundaki tutumları netleşmeye devam ediyor. Anakart üreticilerinin önemli bir kısmı yüksek maliyetli NF200 yongası yerine doğal SLI desteği için Nvidia'nın sertifika programına girmeyi tercih ederken, bazı üreticilerin farklı ihtiyaçlara yönelik olarak X58 yonga setli spesifik bazı yeni modellerde NF200 yongasına yer verdiklerini de görmekteyiz.

Haberini de sizler ile paylaştığımız üzere EVGA, NF200 yongalı X58 anakartı üzerinde çalışmaya devam ederken sektörün en büyük anakart üreticilerinden Asus'un Workstation serisi P6T6 WS Revolution modelinde NF200 yongasına yer verdiği anlaşıldı. Profesyonel kullanıcılar için hazırlanan ve başta finans olmak üzere sağlık ve grafik endüstrisi gibi iş kollarını hedef alan anakart oldukça uzun bir özellik listesine sahip.

Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 serisi işlemciler ile kullanılmak üzere hazırlanan anakart üzerinde 6 ader DIMM slotu yer alıyor ve yüksek hızda DDR3 desteği sağlanıyor. Katı kapasitörler ile donatılan ve ısı iletim teknolojisini esas alan pasif soğutmayla desteklenen PCIe 2.0 destekli anakart üzerinde tam 6 adet PCIe x16 slotu yer alıyor ve çoklu ekran kartı kullanımına olanak tanınıyor.

AMD-ATi'nin Crossfire X teknolojisine destek veren anakartın NF200 yongası sayesinde doğal SLI desteği sunan benzer modellere oranlda daha PCIe bant genişliği sunacağı belirtilmekte. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 8x SATA-II konnektörüne sahip olan ve çift gigabit ethernet özelliğiyle gelen anakartın profesyonellerin ihtiyacını karşılayacak çok sayıda özelliğe sahip olduğu belirtiliyor.

Asus P6T6 WS Revolution modelinde Nvidia'nın NF200 yongasına yer verdi
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hellmare 10 yıl
6 adet pcıe!!!
yani o kadar va kartı kontrol edebiliyor mu anakart??
walla iii miş o zaman....
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XivA 10 yıl
kaç bin dolar ki bu :)
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max975 10 yıl
kart dev gibi olmuş
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ramdeon 10 yıl
Peki bu kartı alan,bir ses kart ıalmak istediğinde,ya da TV kartı almak istediğinde n'apacak?
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n1ghtfall 10 yıl

Orjinalden alıntı: ramdeon

Peki bu kartı alan,bir ses kart ıalmak istediğinde,ya da TV kartı almak istediğinde n'apacak?


Kart ev kullanıcıları için çıkarılmıyor zaten.Adı üstünde "workstation".
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cengizhan72 10 yıl
Resistanslı soba gibi elektirik çeker bu...
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Like a Sir 10 yıl
6 pcı- ex saydım ama hiç pcı yok???
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KanKoKan 10 yıl
Orjinalden alıntı: kaleci07

6 pcı- ex saydım ama hiç pcı yok???


Yazıda bukartı iş amaçlı yaptığı söyleniyor zaten, fakat genel kullanım için çıkaracağı kartta bu şekilde olursa, pci slotu olmadan altından yapsa satmaz.
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