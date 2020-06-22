Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta

    ASUS ProArt PA32UCX-PK profesyonel monitör modeli 4K çözünürlük, 5ms g-g tepki süresi, Off-Axis Contrast Optimization (OCO) teknolojisi gibi ayrıntılarla geliyor.
    2 sa.
    566
    12
    1
    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta

    Asus’un profesyonelleri hedeflediği monitör serisi ProArt geçtiğimiz aylarda yeni modeller ile güncellenmişti. Bu haftadan itibaren Asus’un yüksek fiyat etiketleriyle bu modelleri piyasaya sürmeye başladığını görüyoruz.

    ASUS ProArt PA32UCX-PK özellikleri ve fiyatı

    ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör modeli 32 inçlik LCD ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Mini-LED teknolojisi sayesinde ise detaylı aydınlatma kontrolü ve birden fazla HDR standardına destek mümkün oluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var

    Ayrıca Bkz. "Helio G35 yonga setli ilk akıllı telefon Realme C11 olacak"

    Ekranın 1152 mini-LED aydınlatma bölgesi 1200 kandela değerine kadar çıkıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99’u, 99.5% Adobe RGB renk gamının yüzde 99.5’i, Rec. 2020 renk gamının yüzde 89’u, sRGB ve Rec. 709 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

    Off-Axis Contrast Optimization (OCO) teknolojisi geniş bir açıdan en iyi renk doğruluğunu sağlayarak mini-LED ekranların bu konudaki dezavantajını gideriyor. Quantum Dot teknolojisi ise pek çok renk standardının desteklenmesini sağlıyor.

    ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta
    Tam Boyutta Gör

    Delta-E renk doğruluğunun birden küçük olması, Dolby Vision HDR, HDR10, HLG destekleri, donanım tabanlı kalibrasyon, farklı PQ eğrileri, harici cihazlardan HDR içerikleri doğrudan izleyebileceğiniz HDR Preview şeklinde pek çok özellik mevcut.

    14.6Kg ağırlığa sahip olan gövdede Thunderbolt 3x2, HDMIx3, DisplayPort1.2x1, 3.5mm jak, USB3.0 Type-Ax3, 3Wx2 stereo hoparlör şeklinde girişler yer alıyor. ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör modeli 3999$ fiyat etiketi ile satışa başlıyor. Ülkemizde bu modelin K versiyonu 30000TL civarında. Fark olarak OCO teknolojisinin yer almadığı tahmin ediliyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 dk. iOS 14, iPadOS 14 ve macOS Big Sur 11 yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [İndir] 1 sa. TvOS 14 duyuruldu 1 sa. Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar 2 sa. ARM işlemcili Mac Mini karşınızda 2 sa. iOS 14'ün ilk betası yayınlandı! Geliştirici hesabı olmadan iOS 14 Developer Beta nasıl indirilir? 2 sa. Microsoft xCloud sunucularına AMD damgası 2 sa. iPadOS 14 güncellemesi alacak iPad modelleri belli oldu 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta Sonraki Apple tarihinde bir devrim: ARM tabanlı Mac bilgisayarlar geliyor! 3 sa. MacOS Big Sur tanıtıldı: İşte detaylar! 3 sa. Merakla beklenen 'Vakıf' (Foundation) dizisinden ilk fragman yayınlandı 4 sa. Biyofilm tabakası içerisinde ağ yapısı keşfedildi 4 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modelleri 4 sa. iPadOS 14 tanıtıldı: Widget desteği, elden geçirilen tasarım ve iyileştirilmiş evrensel arama 4 sa. AirPods 3 tasarımı ve çıkış tarihi netleşiyor 5 sa. Ford Focus da elektriklendi: Yüzde 17'ye varan yakıt tasarrufu 5 sa. Vaka sayısı yeniden arttı (22 Haziran) 5 sa. iOS 14 duyuruldu! İşte iOS 14 ile gelen tüm yenilikler 5 sa. AMD, sürücüsüne hata raporlama aracı ekledi 6 sa. Ampere tabanlı Nvidia A100 PCIe sürümü tanıtıldı 6 sa. iPhone 12 maketleri karşınızda 7 sa. Apple Geliştiriciler Konferansı 2020 | Mesut Çevik ile Canlı 7 sa. BiP'e şebekenin çekmediği afet anlarında yardım isteme özelliği geldi 7 sa. Chrome yakında daha az bellek kullanacak 8 sa. Dev ekranlı Honor X10 Max'in tanıtım tarihi belli oldu 9 sa. Eylül ayı çıkışlı The King’s Man’in yeni fragmanı yayınlandı 9 sa. 300 beygirlik Cupra Ateca da makyajlandı 9 sa. WWDC 20'de bizleri neler bekliyor? iOS 14, macOS 10.16, iPadOS 14 ve daha fazlası Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi