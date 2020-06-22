ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör uçuk fiyatıyla satışta

Asus’un profesyonelleri hedeflediği monitör serisi ProArt geçtiğimiz aylarda yeni modeller ile güncellenmişti. Bu haftadan itibaren Asus’un yüksek fiyat etiketleriyle bu modelleri piyasaya sürmeye başladığını görüyoruz.

ASUS ProArt PA32UCX-PK özellikleri ve fiyatı

ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör modeli 32 inçlik LCD ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Mini-LED teknolojisi sayesinde ise detaylı aydınlatma kontrolü ve birden fazla HDR standardına destek mümkün oluyor.

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Ekranın 1152 mini-LED aydınlatma bölgesi 1200 kandela değerine kadar çıkıyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 99’u, 99.5% Adobe RGB renk gamının yüzde 99.5’i, Rec. 2020 renk gamının yüzde 89’u, sRGB ve Rec. 709 renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

Off-Axis Contrast Optimization (OCO) teknolojisi geniş bir açıdan en iyi renk doğruluğunu sağlayarak mini-LED ekranların bu konudaki dezavantajını gideriyor. Quantum Dot teknolojisi ise pek çok renk standardının desteklenmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör

Delta-E renk doğruluğunun birden küçük olması, Dolby Vision HDR, HDR10, HLG destekleri, donanım tabanlı kalibrasyon, farklı PQ eğrileri, harici cihazlardan HDR içerikleri doğrudan izleyebileceğiniz HDR Preview şeklinde pek çok özellik mevcut.

14.6Kg ağırlığa sahip olan gövdede Thunderbolt 3x2, HDMIx3, DisplayPort1.2x1, 3.5mm jak, USB3.0 Type-Ax3, 3Wx2 stereo hoparlör şeklinde girişler yer alıyor. ASUS ProArt PA32UCX-PK monitör modeli 3999$ fiyat etiketi ile satışa başlıyor. Ülkemizde bu modelin K versiyonu 30000TL civarında. Fark olarak OCO teknolojisinin yer almadığı tahmin ediliyor.

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