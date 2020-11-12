Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi duyuruldu

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Oyuncu ekipmanları segmentinin tartışmasız lideri konumunda olan Asus ROG markası farklı seviyelere yönelik ürünler geliştirmeye devam ediyor. Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi üst seviyede dayanıklılığa odaklanıyor.

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Asus ROG Strix Scope RX özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi firmanın yeni ROG RX Red optik mekanik tuş anahtarlarını kullanıyor. Sadece 1 mili saniye tepki süresine sahip olan tuşlar ayrıca tüm çevresini aydınlatacak şekilde dahili RGB LED’lere sahip. Bunun sektörde bir ilk olduğu ifade ediliyor. Tuşlar 100 milyon basışa kadar dayanıklı ve sıfır geri gelme gecikmesi sunuyor.

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Klavyede CTRL tuşu biraz daha uzun tasarlanmış. Ayrıca tüm uygulamaları aşağı indiren ve sesi kapatan bir Hayalet tuşu da yer alıyor. Hızlı Geçiş anahtarı ise Fonksiyon ve Medya tuşları arasında hızlı geçiş sağlıyor.

Fırçalanmış alüminyum plaka kullanan klavye sıvı dökülmelerine karşı dayanıklı. USB 2.0 geçiş özelliği ile aksesuar da bağlanabiliyor. Asus ROG Strix Scope RX oyuncu klavyesi 139 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

https://www.techpowerup.com/274521/asus-rog-announces-strix-scope-rx-keyboard

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