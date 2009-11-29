Asus SATA-III ve USB 3.0 destekli P6X58D Premium modelini satışa sundu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Asus, yüksek performans segmenti için hazırladığı X58 çipsetli yeni anakartını satışa sundu. Firmanın P6X58D Premium kod adını taşıyan yeni anakartı SATA-III ve USB 3.0 desteği gibi yeni nesil özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 900 serisi işlemcileriyle kullanılabilen ve 6 adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar 2000MHz DDR3 bellek desteği sunan anakart, Asus'un güncel ürün gamındaki özellik listesi en uzun anakart olarak dikkat çekmeyi başarıyor.

Asus'un Xtreme Desing tasarım anlayışıyla hazırladığı P6X58D Premium, özel olarak tasarlanan baskılı devresi, kuzey ve güney köprüleriyle birlikte güç devrelerini de kapsayan soğutucusu ve yüksek kaliteli komponentleriyle öne çıkacak gibi görünüyor. Üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek veren anakart, Marvell tarafından hazırlanan kontrol yongası ile iki adet SATA-III ve NEC tarafından hazırlanan kontrol yongası ile dört adet USB 3.0 konnektörünü kullandırabiliyor.

16+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve kart üstü kontrol butonlarıyla profesyonel kullanıcıları hedef alan TurboV ve Express Gate SSD gibi yeni nesil Asus anakartlarında gördüğümüz özellikleri de beraberinde getiriyor. Hız aşırtma konusunda da iddialı olan ve kullanıcıların pek çok parametre üzerinde değişiklik yapabilmesine olanak tanıyan kapsamlı BIOS ayarlarına sahip olan anakartın diğer özellikleri arasında , 8 kanal yüksek tanımlı ses, çift Gigabit Ethernet ve farklı RAID kurulumlarına olanak tanıyan 6x SATA-II konnektörü gibi detaylara yer veriliyor.

Asus P6X58D Premium, yurt dışında yaklaşık 310$'lık fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

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