Asus’tan kurumlar için ExpertBook B9450 dizüstü modeli

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Son kullanıcılar yanında kurumsal pazar da bilgisayar üreticileri için önem az ediyor. CES 2020 fuarında Intel Project Athena uyumlu ilk kurumsal dizüstünü tanıtan Asus şimdi satışa başladığını duyurdu.

Asus ExpertBook B9450 özellikleri

Asus ExpertBook B9450 dizüstü modeli 14 inçlik Full HD çözünürlüğünde LED arka aydınlatmalı ekran barındırıyor. SRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekran 300 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Kasa 1.5cm kalınlığında ve 1.2Kg ağırlığında. 14 inç sınıfında en hafif kurumsal dizüstü ExpertBook B9450 durumunda. Özel menteşe sistemi ile klavye daha ergonomik şekilde yükseliyor.

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Onuncu nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneği, 16GB’a kadar RAM seçeneği, iki adet 2TB’a kadar SSD seçeneği ile donanım tarafında oldukça geniş bir yelpaze sunulmuş. Intel Project Athena ise uykudan hızlı uyanma, verimli arka plan yönetimi, verimli güç yönetimi gibi avantajlar sağlıyor.

Trusted Platform Module 2.0 ile donanım tabanlı olarak güvenliği üst seviyeye çıkaran ExpertBook B9450 dizüstü modeli 24 saate varan pil ömrü, MIL-STD-810G dayanıklılık standardı, parmak izi okuyucusu, WiFi 6, 3 adet Thunderbolt 3 portu, sesli asistan, kapaklı web kamera, dörtlü mikrofon sistemi, Harman Kardon optimize ses sistemi, NumberPad 2.0 gibi özellikler sunuyor. Asus ExpertBook B9450 modeli 1700$ başlangıç fiyatına sahip.

https://www.techpowerup.com/265508/asus-also-launches-expertbook-b9450-laptop-for-business-professionals

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