Asus’tan yapay zeka devre kartı

Tam Boyutta Gör

Bugün yapay zeka uygulamaları hiç olmadığı kadar hayatımıza girdi ve geleceğin önemli meslek kolları arasında gösteriliyor. Bu bakımdan amatör de olsa bu alana ilgi gösterenlerin kendini geliştirmesi şart.

İlginizi Çekebilir

AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası

Asus Tinker Edge R özellikleri

Asus Tinker Edge R adındaki yeni devre kartı Raspberry Pi mantığının yapay zekaya uyarlanmış hali denebilir. Kart üzerinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Rockchip RK3399Pro yonga seti yer alıyor. Yonga setinden bağımsız bir nöral işlem birimi mevcut.

Ayrıca Bkz. "Yeni Samsung Galaxy Book serisi satışa çıkıyor"

65W enerji aktarımına izin veren kart güçlü performansa da imkan tanıyor. 4GB LPDDR4 belleğin 2GB kadarı yapay zeka birimi için ayrılmış. 16GB eMMC bellek SD 3.0 standardı ile daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.

Tam boy HDMI, USB Tip-C, Gb LAN, WiFi, Bluetooth gibi çıkışları olan kart PCI Express Mini slot sayesinde 4G modemlere de yer açıyor. Debian tabanlı Tinker OS işletim sistemi ile gelen karta Android işletim sistemi de yüklenebiliyor. Asus; Caffe, TensorFlow, TensorFlow Lite, ONNX, Darknet gibi platformlardan dönüşümü desteklerken geniş bir API kataloğu da sunuyor. Asus Tinker Edge R için henüz fiyat belli değil.

https://www.techpowerup.com/266641/asus-announces-tinker-edge-r-with-ai-machine-learning-capabilities

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.