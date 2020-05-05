Asus’tan yapay zeka devre kartı

Bugün yapay zeka uygulamaları hiç olmadığı kadar hayatımıza girdi ve geleceğin önemli meslek kolları arasında gösteriliyor. Bu bakımdan amatör de olsa bu alana ilgi gösterenlerin kendini geliştirmesi şart.İlginizi Çekebilir AMD 400 serisi çipsetlerde PCIe 4.0 kavgası
Asus Tinker Edge R özellikleri
Asus Tinker Edge R adındaki yeni devre kartı Raspberry Pi mantığının yapay zekaya uyarlanmış hali denebilir. Kart üzerinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Rockchip RK3399Pro yonga seti yer alıyor. Yonga setinden bağımsız bir nöral işlem birimi mevcut.
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65W enerji aktarımına izin veren kart güçlü performansa da imkan tanıyor. 4GB LPDDR4 belleğin 2GB kadarı yapay zeka birimi için ayrılmış. 16GB eMMC bellek SD 3.0 standardı ile daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.
Tam boy HDMI, USB Tip-C, Gb LAN, WiFi, Bluetooth gibi çıkışları olan kart PCI Express Mini slot sayesinde 4G modemlere de yer açıyor. Debian tabanlı Tinker OS işletim sistemi ile gelen karta Android işletim sistemi de yüklenebiliyor. Asus; Caffe, TensorFlow, TensorFlow Lite, ONNX, Darknet gibi platformlardan dönüşümü desteklerken geniş bir API kataloğu da sunuyor. Asus Tinker Edge R için henüz fiyat belli değil.
https://www.techpowerup.com/266641/asus-announces-tinker-edge-r-with-ai-machine-learning-capabilities Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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RK3399Pro ile ilgili bir bilgim yok ama RK3399 ile çok fazla driver tarzı problem çıkabiliyor Android dışındaki işletim sistemlerinde. (Debian bazlı distrolar da dahil).
Yine de bir çok rk3399 kartının m2 ile geliyor olması avantaj, pci-e ile SATA kart falan takmak daha uygun. Masaüstü ya da ekran gerektirecek iş yapmıyorsanız rk3399 lar baya güçlü seçenek.