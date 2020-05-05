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    Asus’tan yapay zeka devre kartı

    Asus Tinker Edge R adındaki yapay zeka kartı ARM işlemcisinin yanı sıra atanmış bir yapay zeka birimi sayesinde amatör geliştiricilerin makine öğrenme projeleri yapmasına yardımcı olacak.
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    Haber Editörü
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    Asus’tan yapay zeka devre kartı
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    Bugün yapay zeka uygulamaları hiç olmadığı kadar hayatımıza girdi ve geleceğin önemli meslek kolları arasında gösteriliyor. Bu bakımdan amatör de olsa bu alana ilgi gösterenlerin kendini geliştirmesi şart.

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    Asus Tinker Edge R özellikleri

    Asus Tinker Edge R adındaki yeni devre kartı Raspberry Pi mantığının yapay zekaya uyarlanmış hali denebilir. Kart üzerinde 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Rockchip RK3399Pro yonga seti yer alıyor. Yonga setinden bağımsız bir nöral işlem birimi mevcut.

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    65W enerji aktarımına izin veren kart güçlü performansa da imkan tanıyor. 4GB LPDDR4 belleğin 2GB kadarı yapay zeka birimi için ayrılmış. 16GB eMMC bellek SD 3.0 standardı ile daha hızlı veri aktarımı sağlıyor.

    Tam boy HDMI, USB Tip-C, Gb LAN, WiFi, Bluetooth gibi çıkışları olan kart PCI Express Mini slot sayesinde 4G modemlere de yer açıyor. Debian tabanlı Tinker OS işletim sistemi ile gelen karta Android işletim sistemi de yüklenebiliyor. Asus; Caffe, TensorFlow, TensorFlow Lite, ONNX, Darknet gibi platformlardan dönüşümü desteklerken geniş bir API kataloğu da sunuyor. Asus Tinker Edge R için henüz fiyat belli değil.



    https://www.techpowerup.com/266641/asus-announces-tinker-edge-r-with-ai-machine-learning-capabilities Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf.
    Kasayıda cebine koyup gezmeye goturursun.Olay sadece performans degil.Adamlar bu tarz boardlari gomulu sistemlerde bile kullaniyor.Koca kasayı ne halt yicen.Bu cihazlarin olayi bu zaten taşınabilir olması.Projelere yonelik olmasi.Adam akilli bir proje gerceklestirmeyeceksen sadece hello word yazdirip mutlu olcaksan tabiki de en dandik kasa bile iş gorur.Bu kartlarin kullanim alanlari farkli olay neyi ne performansla yaptigi degil bu tarz kartlar ile iş yapacak olan adam x86 kasa alip işini halletmeyi bilemeyecek kadar aptal mı.Değil elbet.Proje kitleri bunlar.Kimisi drona takar kimisi arabada bir proje yapar kimisi bilmem nerlerde aklina hayaline bile gelmez kimi zaman nerelerde kullanildigi.X86 bildigin eşsek kadar pc kasasiyla kiyaslaman bile sacma.Koskoca nvida raspbery asus vs bunlari trilyonluk sistemlerle gelistiren ureticiler destekleyiciler founderler senin dusundugunu dusunememisler ahmakmiş onlar demek ki.
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    DH Misafiri 1 hf.
    rasbbery olsun bu olsun, bunlara verilen paralara yazıkdır, gidin sh den 2. el x86 bir kasa alın çok daha performanslı bir donanım elde edersiniz.
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    RaNCeR91 (Mahmut ) 1 hf.
    Jetson nano ya özenmışler belli ki.Piyasadaki bu açığı ilk farkeden nvidia.jetson nanodan daha pahalı olursa ki olucak dır.O zman pek tutulmaz.Pahali olduktan sonra nvidia tarafinda nanodan kat ve kat saglam yapay zeka dev.kartları zaten mevcut gider onu alırlar.
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    TheJudgé 1 hf.
    300 dolar olur sanırm
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    burakk, (Burakk gizli) 1 hf.
    Heveslenenler için küçük bir uyarı bırakayım buraya,
    RK3399Pro ile ilgili bir bilgim yok ama RK3399 ile çok fazla driver tarzı problem çıkabiliyor Android dışındaki işletim sistemlerinde. (Debian bazlı distrolar da dahil).
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    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf. burakk,
    Deneyimlerim de bu yönde, ancak RaspberryPi4'te de sıkıntı var gibi. 64bit geçişinden mi kaynaklı bilmiyorum. Ancak burada şöyle de bir gerçek var, RaspberryPi4 sıkıntıları community ve Broadcom desteği ile daha hızlı çözecektir.

    Yine de bir çok rk3399 kartının m2 ile geliyor olması avantaj, pci-e ile SATA kart falan takmak daha uygun. Masaüstü ya da ekran gerektirecek iş yapmıyorsanız rk3399 lar baya güçlü seçenek.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 1 hf.
    Pahalı olursa ölü doğar bir çok kart gibi
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    interwap (Volkan ) 1 hf. classf2re
    Asus'un bir önceki kartını baz alırsak, evet pahalı olacak.
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