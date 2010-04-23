Asus, Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarı Eee Pad'i Computex'te tanıtacak

Temsili Görsel.

Tayvan merkezli lider donanım üreticilerinden Asus, merakla beklenen tablet bilgisayarını Haziran ayında düzenlenecek Computex fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Asus tepe yöneticisi Jerry Shen'in açıklamasına göre, Eee Pad adı verilen tablet bilgisayar, Computex 2010 fuarında tanıtıldıktan sonra üçüncü çeyrekte, muhtemelen Temmuz ayı sonu gibi satışa sunulacak.

Nvidia Tegra 2 platformunu kullanacağı ve Android işletim sistemiyle geleceği daha önce açıklanan tablet bilgisayarın, Flash 10 hızlandırma yeteneğine sahip olacağı da bilinmekte. Çoklu dokunmatik ekrana sahip olması ve kullanıcı dostu özel bir ara birimle donatılması beklenen Asus Eee Pad'in diğer özellikleri arasında entegre kamera, USB portu, WiFi ve 3G gibi detaylara yer verilecek.

Asus Eee Pad'in 475-507$ arası bir maliyetle sunulması ve fiyatlandırma açısından 16GB kapasiteli 3G desteksiz iPad ile rekabet etmesi bekleniyor.