Asus tüm evi kapsayan ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağını duyurdu

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Evin bir noktasına koyduğunuz modeminizin duvarlar nedeniyle her odaya aynı sinyali veremediğine sıkça şahit oluyorsunuzdur. Üreticiler standart modemlerin yanında artık sinyal arttırıcı veya örgü şeklinde ağ oluşturabilen cihazlar geliştirmeye başladı. ZenWiFi AX Mini (XD4) buna son örnek.

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ZenWiFi AX Mini (XD4) özellikleri

ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağ sistemi çift bant WiFi 6 desteği ile hem daha verimli bağlantılar hem de en uzak noktalara kadar giden güçlü sinyaller vadediyor. Böylece evin her noktasına aynı hızda bağlantı ulaşabiliyor.

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Ürün kutu içerisinde 1 adet yönlendirici ve 2 genişleme noktası ile geliyor. 1800Mbps hızlara kadar ulaşabilen ZenWiFi AX Mini (XD4) modeli oldukça da küçük. Bu sayede yerden de tasarruf edebiliyorsunuz.

Uyumlu uygulaması üzerinden her türlü kurulum ve konfigürasyonu yapabildiğiniz ZenWiFi AX Mini (XD4) diğer uyumlu örgü sistemleri ile eşleşerek çok daha geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. Ürün için henüz fiyat açıklanmadı ancak muadil ürünler 1800TL seviyesinden başlıyor.

https://www.techpowerup.com/268347/asus-announces-zenwifi-ax-mini-xd4-for-whole-home-wi-fi-6-coverage

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