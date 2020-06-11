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    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus tüm evi kapsayan ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağını duyurdu

    Asus’un kompakt boyutlardaki ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağ sistemi WiFi 6 desteği ile birlikte belirli senaryolarda 5 odaya kadar güçlü bağlantı sinyalleri gönderebiliyor.
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    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus tüm evi kapsayan ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağını duyurdu
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    Evin bir noktasına koyduğunuz modeminizin duvarlar nedeniyle her odaya aynı sinyali veremediğine sıkça şahit oluyorsunuzdur. Üreticiler standart modemlerin yanında artık sinyal arttırıcı veya örgü şeklinde ağ oluşturabilen cihazlar geliştirmeye başladı. ZenWiFi AX Mini (XD4) buna son örnek.

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    ZenWiFi AX Mini (XD4) özellikleri

    ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağ sistemi çift bant WiFi 6 desteği ile hem daha verimli bağlantılar hem de en uzak noktalara kadar giden güçlü sinyaller vadediyor. Böylece evin her noktasına aynı hızda bağlantı ulaşabiliyor.

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    Ürün kutu içerisinde 1 adet yönlendirici ve 2 genişleme noktası ile geliyor. 1800Mbps hızlara kadar ulaşabilen ZenWiFi AX Mini (XD4) modeli oldukça da küçük. Bu sayede yerden de tasarruf edebiliyorsunuz.

    Uyumlu uygulaması üzerinden her türlü kurulum ve konfigürasyonu yapabildiğiniz ZenWiFi AX Mini (XD4) diğer uyumlu örgü sistemleri ile eşleşerek çok daha geniş bir kullanım alanı sunabiliyor. Ürün için henüz fiyat açıklanmadı ancak muadil ürünler 1800TL seviyesinden başlıyor.



    https://www.techpowerup.com/268347/asus-announces-zenwifi-ax-mini-xd4-for-whole-home-wi-fi-6-coverage Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    YesimCirakli 16 dk.
    Güvenlik güncellemeleri konusunda Asus oldukça iyidir. Bu nedenle TP-Link P7 Mesh sistemi aldığım için pişmanım. Eski asus routerimi özlüyorum resmen. Bu nedenle Mesh sistem almayı düşünenler Asus'u buna göre değerlendirsinler.
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