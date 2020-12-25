ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi

Nvidia’dan yüksek bellek kapasiteli ve nispeten uygun fiyatlı kart bekleyenlerin eli kulağında. Görünüşe göre beklenen modelin hazırlıklarında sona yaklaşılmış.İlginizi Çekebilir RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor
RTX 3080 Ti 20 GB
ASUS’un servis ve destek sayfasında listelenen muhtemelen fabrika çıkışı hız aşırtmalı ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING ve stok hızlarda çalışması beklenen ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING, 20 GB bellekli RTX 3080 Ti’ı doğruladı.
GA102 GPU’suyla gelmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın 10496 CUDA çekirdeği barındırması 20 GB kapasiteli GDDR6X belleklerle desteklenmesi bekleniyor. En son kartın önümüzdeki Şubat ayında Çin Yeni Yılı’nda satışa sunulacağı iddia edilmişti.
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Diğer taraftan 6 GB ve 12 GB VRAM’li RTX 3060’lar da ASUS’un sayfasında listelenmiş durumda. Modellerden RTX 3060 12 GB’ın yine önümüzdeki Ocak ayında bizlerle olması beklenirken RTX 3060 6 GB için biraz daha beklememiz gerekecek.
https://videocardz.com/newz/asus-confirms-rog-strix-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20gb-memory Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
Neden mesela 2-4-8-16-24 şeklinde gitmiyor?