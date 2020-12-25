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    ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi

    Bir dönemde iptal edilme haberleriyle gündeme gelen yüksek bellek kapasiteli kart bu sefer ASUS’un sayfasında gün yüzüne çıktı. ROG Strix çözümlerinin yanı sıra RTX 3060’lar da listelendi.
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi
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    Nvidia’dan yüksek bellek kapasiteli ve nispeten uygun fiyatlı kart bekleyenlerin eli kulağında. Görünüşe göre beklenen modelin hazırlıklarında sona yaklaşılmış.

    İlginizi Çekebilir Avatar RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor

    RTX 3080 Ti 20 GB

    ASUS’un servis ve destek sayfasında listelenen muhtemelen fabrika çıkışı hız aşırtmalı ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING ve stok hızlarda çalışması beklenen ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING, 20 GB bellekli RTX 3080 Ti’ı doğruladı.

    GA102 GPU’suyla gelmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın 10496 CUDA çekirdeği barındırması 20 GB kapasiteli GDDR6X  belleklerle desteklenmesi bekleniyor. En son kartın önümüzdeki Şubat ayında Çin Yeni Yılı’nda satışa sunulacağı iddia edilmişti.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor"

    ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi
    Tam Boyutta Gör

    Diğer taraftan 6 GB ve 12 GB VRAM’li RTX 3060’lar da ASUS’un sayfasında listelenmiş durumda. Modellerden RTX 3060 12 GB’ın yine önümüzdeki Ocak ayında bizlerle olması beklenirken RTX 3060 6 GB için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://videocardz.com/newz/asus-confirms-rog-strix-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20gb-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
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    Xit 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rtx 3070'i 8 gb çıkartıp 3060 12gb çıkartanı kızılcık sopasıyla döveceksin..
    Yanıtla +16
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    Chromer 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden RTX 3080 10Gb iken rtx 3060 12 gb lik bir versiyonu oluyor? Garip bir kart satma taktiği mi?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nvidia farklı olmak için mi bu 3 GB, 6 GB, 12 GB, 20 GB, 11 GB gibi rakamları uyduruyor?
    Neden mesela 2-4-8-16-24 şeklinde gitmiyor?
    Yanıtla +1
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    fotifoti (foti ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acil ihtiyacı olanın vay haline :) stok yok, bulursan da sanki sarı sitede satıyorlar gibi fiyatlandırma var. Ben belki sonraki nesli bile beklerim. hem amd hem nvdia kartları açıklanan fiyatlardan bulmak mümkün değil. Hem de ne yurtiçi ne yurtdışı . enayiliğe gerek yok, 5700xt bile 2k için bana yeter şimdilik.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    3060 için 8 gb harbiden azmış. Geçen bir habere biraz tartışmış olduk bir arkadaşla, özür dilerim kendisinden. 8 gb 3060 ti falan alacağıma rx 6800 alırım (ama bol bol araştırma ve düzgün oturmuş bir modelini) kafam rahat olur uzun süre. Zaten rx 570 ile alıştım hatalara 🤷🏻😭
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    Xit 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    rtx 3070'i 8 gb çıkartıp 3060 12gb çıkartanı kızılcık sopasıyla döveceksin..
    Yanıtla +16
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lanet 3070ti dan hala haber yok mu
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    Chromer 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden RTX 3080 10Gb iken rtx 3060 12 gb lik bir versiyonu oluyor? Garip bir kart satma taktiği mi?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    lemartes 5 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Tahminen yavaş GDDR6 bellekler kullanıcak 3080 aksine.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Chromer
    Konsolların ve AMD'nin çıkış dönemi geldiği için, oradaki satışları kendilerine çekmeye çalıştılar. İyi bir yemleme oldu sonrası Ti işte.
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