ASUS’un sitesinde RTX 3080 Ti 20 GB, RTX 3060 12 GB ve RTX 3060 6 GB listelendi

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Nvidia’dan yüksek bellek kapasiteli ve nispeten uygun fiyatlı kart bekleyenlerin eli kulağında. Görünüşe göre beklenen modelin hazırlıklarında sona yaklaşılmış.

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RTX 3080 Ti ertelendi, RTX 3060 iki farklı bellek kapasitesiyle geliyor

RTX 3080 Ti 20 GB

ASUS’un servis ve destek sayfasında listelenen muhtemelen fabrika çıkışı hız aşırtmalı ROG-STRIX-RTX3080TI-O20G-GAMING ve stok hızlarda çalışması beklenen ROG-STRIX-RTX3080TI-20G-GAMING, 20 GB bellekli RTX 3080 Ti’ı doğruladı.

GA102 GPU’suyla gelmesi beklenen RTX 3080 Ti’ın 10496 CUDA çekirdeği barındırması 20 GB kapasiteli GDDR6X belleklerle desteklenmesi bekleniyor. En son kartın önümüzdeki Şubat ayında Çin Yeni Yılı’nda satışa sunulacağı iddia edilmişti.

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Diğer taraftan 6 GB ve 12 GB VRAM’li RTX 3060’lar da ASUS’un sayfasında listelenmiş durumda. Modellerden RTX 3060 12 GB’ın yine önümüzdeki Ocak ayında bizlerle olması beklenirken RTX 3060 6 GB için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://videocardz.com/newz/asus-confirms-rog-strix-geforce-rtx-3080-ti-graphics-card-with-20gb-memory

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