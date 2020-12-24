RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor

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RTX Ampere ile birlikte yeşil ekip çözünürlük başlığında çıta yükseltti. Öyle ki firma RTX 3090’ı 8K kartı olarak tanıttı.

HDMI 2.1’in yavaş yavaş yaygınlaşmaya devam ettiği şu günlerde yeni arayüz sayesinde 60 Hz üstü 4K monitörler de çoğalmaya devam ediyor. Buna karşın 4K’nın 1080p’nin yerini almasına henüz oldukça uzun bir zaman var.

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Nvidia ise Ampere ile bir hayli iddialı. RTX 3090’la birlikte 8K oyunculuğa geçiş yapan firmanın çözümünün Cyberpunk 2077’de sergilediği performans tatmin edicilikten uzak görünüyor.

RTX 3090'ın zor anları

Core i9-10900K’nın Z490 anakart üzerinde çalıştırıldığı test sisteminde oyunun grafik ve Ray Tracing ayarları üst seviyeye çekildiğinde RTX 3090’ın 8K’da 6.6 FPS verdiği gözlemlenmiş.

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Üstelik kart bu esnada 24 GB VRAM’inin de tamamına yakınını da kullanmış. DLSS Ultra ayarlara getirildiğinde ancak 31.3 FPS’lik ortalama değere ulaşıldığı görülüyor. Ray Tracing kapalı ve DLSS açık durumda ise ortalama 38 FPS’e yükselmiş.

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RTX 3090’ın hatalarla ve optimizasyon sorunlarıyla gündeme gelen Cyberpunk 2077’nin yanı sıra daha önce Nvidia’nın slaytlarına göre Control’de DLSS kapalı iken 8 açık konumda ise 57 FPS verdiğini de hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-offers-31-fps-in-cyberpunk-2077-at-8k-with-raytracing-6-6-fps-without-dlss

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