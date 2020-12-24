Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor

    Nvidia’nın üst seviye kartı son günlerin popüler yapımında yüksek çözünürlükte ve ayarlarda ter döktü. Kartın VRAM’inin sınırlarına ulaşılması da dikkat çeken bir başka detay oldu.
    10 sa.
    9b
    85
    32
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor
    Tam Boyutta Gör

    RTX Ampere ile birlikte yeşil ekip çözünürlük başlığında çıta yükseltti. Öyle ki firma RTX 3090’ı 8K kartı olarak tanıttı.

    HDMI 2.1’in yavaş yavaş yaygınlaşmaya devam ettiği şu günlerde yeni arayüz sayesinde 60 Hz üstü 4K monitörler de çoğalmaya devam ediyor. Buna karşın 4K’nın 1080p’nin yerini almasına henüz oldukça uzun bir zaman var.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor

    Nvidia ise Ampere ile bir hayli iddialı. RTX 3090’la birlikte 8K oyunculuğa geçiş yapan firmanın çözümünün Cyberpunk 2077’de sergilediği performans tatmin edicilikten uzak görünüyor.

    RTX 3090'ın zor anları

    Core i9-10900K’nın Z490 anakart üzerinde çalıştırıldığı test sisteminde oyunun grafik ve Ray Tracing ayarları üst seviyeye çekildiğinde RTX 3090’ın 8K’da 6.6 FPS verdiği gözlemlenmiş.

    RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Üstelik kart bu esnada 24 GB VRAM’inin de tamamına yakınını da kullanmış. DLSS Ultra ayarlara getirildiğinde ancak 31.3 FPS’lik ortalama değere ulaşıldığı görülüyor. Ray Tracing kapalı ve DLSS açık durumda ise ortalama 38 FPS’e yükselmiş.

    RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "11. nesil Core işlemci ailesi 2 nesilden oluşacak"

    RTX 3090’ın hatalarla ve optimizasyon sorunlarıyla gündeme gelen Cyberpunk 2077’nin yanı sıra  daha önce Nvidia’nın slaytlarına göre Control’de DLSS kapalı iken 8 açık konumda ise 57 FPS verdiğini de hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-offers-31-fps-in-cyberpunk-2077-at-8k-with-raytracing-6-6-fps-without-dlss Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Çok doğal değil mi? 2K' da ekrana 3,7 milyon pixel basarken 8K' da bu değer 33,5 milyona çıkıyor. Haliyle DLSS gibi bir işlem u...
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın Yorumu gör »     BekirHan
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen editörün seçimi
    Çok doğal değil mi? 2K' da ekrana 3,7 milyon pixel basarken 8K' da bu değer 33,5 milyona çıkıyor. Haliyle DLSS gibi bir işlem uygulamadan o kadar pixeli hangi kart basabilir açıklayabilir misiniz?

    Kabaca 80 GB falan ram gerekir (diye düşünüyorum) o tarz bir işlemi başarabilmek için, ki yonga da nasıl bir darboğaz olur orası da ayrı bir konu.

    Bunun RTX 3090, 6900 XT vs çok fark edeceğini de düşünmüyorum.

    8K devasa bir çözünürlük değeri günümüz donanımları için halen, sonuç olarak DLSS makul bir çözüm.

    Dediğimi daha iyi anlamanız adına aşağıdaki grafiğe buyrun;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Çok doğal değil mi? 2K' da ekrana 3,7 milyon pixel basarken 8K' da bu değer 33,5 milyona çıkıyor. Haliyle DLSS gibi bir işlem u...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +22
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) VITO SCALETTA
    Eee yuh yani
    Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) MnTotoro
    Can it run Crysis?
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 kareye yakın veriyor dediği Nvidianın kendi slaytları.
    Veremiyormuş demekki gerçek hayatta.
    Sanırım karıştırdınız mevzuyu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ankaland (mehmet yok) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    8k için çok erken en az 3 yıl gerekli.. 8k oyunculara çok uzak.. sadece oyuncu değil tv alanında 8k henüz uzak olduğumuz teknoloji.. 8k konusu 2023 yılına kadar yok sayılarak yaşamaya karar verdim.. sanki öyle bir şey icad edilmemiş gibi..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 3 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yakında RTX 3090 resmini çerçevelerip, süs diye duvarımıza asacaz. Öyle sabah akşam bakıp bakıp duracaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu karta 8k fazla gelir belki beş sene sonraki kartlarda 8k oyunlar oynanabilir
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    damn2u (Sercan ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    RTX off ve 2K çözünürlük ile mis gibi de oynanır, saçma sapan fantaziler bunlar. Clickbait habercilikten de utanmıyor artık kimse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hapocod (WHERE AMAZING HAPPENS ) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    cyberpunk ı 3090 da açmak bu karta hakarettir. Oyun tarihinin driver 3 ile birlikte en kötü oyunu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    guzmann06 (Çağrı Can) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    şuanki oyunlarda gerçek 8k texture mu var, 4k bile utupik çözünürlük 1080p,1440p maksimum
    kulalnılabilrilik açsından 4k 50 fps alınca ne ieş yaradı 4k ,
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    clarq26 (Emre Bayram) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dlss saolsun rtx 2070s ile 2k ultrada 70 80 arası deger veriyor şehir içinde 65 altına inmedim
    Işın izleme high dlss performans 2k ultrada sabit 60 derece oynadım bu bile yeter bana :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eskibirkurt 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    cyberfart :D
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    64K da işlendiği için olmasın msaa en yükseğe çekilmiş kenarları 64k da işliyor oyun saçma sapan laflar etmeyin

    Bu haberi yazan neden bu detayı vermedi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    vedkum +166 encuni +140 BumberShoot +127 435 +115 ProfXavier +105 monacomen +95 Spider_hip +94 th9 +80 ssbrutality +77 labtek38 +74
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    85 Kişi Okuyor (7 Üye, 78 Misafir) 21 Masaüstü 64 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    9009 kez okundu.
    22 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3090, cyberpunk 2077 ve
    5 etiket daha nvidia ampere rtx 3090 cyberpunk 2077 performansı ray tracing nvidia dlss Donanım
    Facebook Sayfası249,5b
    Twitter Profili94,8b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. 400 yıl sonra gerçekleşen Jüpiter-Satürn kavuşması Ay'dan görüntülendi 2 sa. DeepMind kurallar olmadan da öğrenebilen algoritma geliştirdi 2 sa. Çinli koronavirüs aşısı Sinovac'ın Türkiye'deki 3. faz erken sonuçları açıklandı 2 sa. Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor 3 sa. Star Citizen'in hikaye modu Squadron 42, yakın bir tarihte çıkmayacak 3 sa. Telegram kanallarında reklam gösterimi başlıyor 4 sa. Ödüllü bulmaca macera oyunu Inside, Epic Games'te ücretsiz 4 sa. NAND Flash kontrolcü fiyatları %20 artabilir 5 sa. Amazon Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimleri 5 sa. Apple şimdiden 3nm hatlarını da kapattı 6 sa. Yerli eSIM teknolojisi kullanıma sunuldu: İlk görüşmeler yapıldı 6 sa. Mad Max: Fury Road'un öncesini anlatacak olan filmin vizyon tarihi açıklandı 7 sa. Huawei Nova 8 ve Nova 8 Pro tanıtıldı 7 sa. Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı 8 sa. Zoom şimdi de eposta hizmetine başlıyor 8 sa. 2021 Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü için yarışacak modeller açıklandı [Anket] 9 sa. Oppo Türkiye'ye fabrika kuracağını doğruladı 9 sa. Xiaomi Mi 11'deki LPDDR5 RAM, standarttan %16 daha hızlı olacak 10 sa. Elektrikli scooter kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi 10 sa. En iyi ANC kulaklık, bu kadar "Sony WH-1000XM4 incelemesi" 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor Sonraki AirPods Max Sport geliyor 11 sa. Cyberpunk 2077 için 1.06 yaması yayınlandı; kayıt dosyalarının bozulma sorunu düzeltildi 12 sa. Uber'e erişim engeli kaldırıldı: Türkiye'ye dönüyor! 13 sa. Çinli Sinovac aşısı ülkemize geldi, aşılamalar başlıyor 23 sa. Giyilebilir sandalye: Lex 23 sa. Oyun sektörü patlama yaptı: Film ve spor sektörlerinin toplamından daha büyük 1 gün Hayatta kalma oyunu The Forest'ın devam oyunundan fragman yayınlandı 1 gün Silent Hill'in yaratıcısının yeni oyunu korku macera türünde olacak ve 2023'te yayınlanacak 1 gün Plastik poşet yasağına düzenleme: 2021'de karton torbalar zorunlu oluyor 1 gün ABD dava açtı, Ripple çakıldı 1 gün Telegram, Discord benzeri grup sesli sohbetler özelliğini duyurdu 1 gün NASA'nın 2021 bütçesi beklentilerin altında kaldı 1 gün 69 TL değerindeki Tropico 5, Epic Store'da ücretsiz 1 gün Türkiye, yeni nesil konsolların en pahalı olduğu ülkelerden biri 1 gün Nokia markalı ilk klima tanıtıldı 1 gün Apple, Güvenlik Araştırma Cihazı Programı'nı başlattı: İlk özel iPhone gönderildi 1 gün Steam Kış İndirimleri'nden 10 oyun tavsiyesi 1 gün Ekranın klavyesi var | Corsair'dan iCUE Nexus, klavye, fare, ışık seti ve oyunlar için ekstra ekran! 1 gün Smart, ürün gamını elektrikli SUV ile genişletmeye hazırlanıyor 1 gün AMD Ryzen 5 5600H tek çekirdekte yüzde 37 daha iyi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız