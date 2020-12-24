RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor

RTX Ampere ile birlikte yeşil ekip çözünürlük başlığında çıta yükseltti. Öyle ki firma RTX 3090’ı 8K kartı olarak tanıttı.
HDMI 2.1’in yavaş yavaş yaygınlaşmaya devam ettiği şu günlerde yeni arayüz sayesinde 60 Hz üstü 4K monitörler de çoğalmaya devam ediyor. Buna karşın 4K’nın 1080p’nin yerini almasına henüz oldukça uzun bir zaman var.İlginizi Çekebilir CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor
Nvidia ise Ampere ile bir hayli iddialı. RTX 3090’la birlikte 8K oyunculuğa geçiş yapan firmanın çözümünün Cyberpunk 2077’de sergilediği performans tatmin edicilikten uzak görünüyor.
RTX 3090'ın zor anları
Core i9-10900K’nın Z490 anakart üzerinde çalıştırıldığı test sisteminde oyunun grafik ve Ray Tracing ayarları üst seviyeye çekildiğinde RTX 3090’ın 8K’da 6.6 FPS verdiği gözlemlenmiş.
Üstelik kart bu esnada 24 GB VRAM’inin de tamamına yakınını da kullanmış. DLSS Ultra ayarlara getirildiğinde ancak 31.3 FPS’lik ortalama değere ulaşıldığı görülüyor. Ray Tracing kapalı ve DLSS açık durumda ise ortalama 38 FPS’e yükselmiş.
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RTX 3090’ın hatalarla ve optimizasyon sorunlarıyla gündeme gelen Cyberpunk 2077’nin yanı sıra daha önce Nvidia’nın slaytlarına göre Control’de DLSS kapalı iken 8 açık konumda ise 57 FPS verdiğini de hatırlatalım.
https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3090-offers-31-fps-in-cyberpunk-2077-at-8k-with-raytracing-6-6-fps-without-dlss Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Giyilebilir sandalye: Lex
Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz
Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,
beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu
O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.
|Çok doğal değil mi? 2K' da ekrana 3,7 milyon pixel basarken 8K' da bu değer 33,5 milyona çıkıyor. Haliyle DLSS gibi bir işlem u...
Kabaca 80 GB falan ram gerekir (diye düşünüyorum) o tarz bir işlemi başarabilmek için, ki yonga da nasıl bir darboğaz olur orası da ayrı bir konu.
Bunun RTX 3090, 6900 XT vs çok fark edeceğini de düşünmüyorum.
8K devasa bir çözünürlük değeri günümüz donanımları için halen, sonuç olarak DLSS makul bir çözüm.
Dediğimi daha iyi anlamanız adına aşağıdaki grafiğe buyrun;