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    Asus VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Asus, VivoWatch akıllı saat serisinin yeni üyesi Vivo Watch 6 modelini resmen duyurdu. Peki Vivo Watch 6 özellikleri neler? İşte fiyatı ve özellikleri...       
    Asus'un yeni akıllı saati VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Asus akıllı saat arenasında yeni modeller ile elini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, en yeni modeli VivoWatch 6 tanıtıldı. Peki yenilikçi özellikler, 14 güne kadar pil süresi ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte VivoWatch 6 özellikleri ve fiyatı.

    Asus VivoWatch 6 neler sunuyor?

    Asus VivoWatch 6, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan VivoWatch 5 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı saat, 60 gram ağırlığında ve ön yüzünde 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 454x454 piksel çözünürlük, 350 nit parlaklık ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz. Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. VivoWatch 6 ise, tipik kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunacak.

    Güç tasarrufu modunda ise bu süre 14 güne ulaşıyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek. Ayrıca Care Track bulut tabanlı hizmeti sayesinde, kullanıcının konumunu ve sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.

    Asus'un yeni akıllı saati VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    VivoWatch 6, sensör bölümünde kan basıncı ve EKG takibi sunuyor. Bu özellikler ise ASUS Blood Pressure ve ASUS ECG uygulamaları ile desteklenmiş. Ayrıca uyku kalitesi ve Rahatlama İndeksi ölçümlerine ek olarak otonom sinir sisteminin aktivitesini izleyerek stres seviyesindeki ani veya alışılmadık artışları da tespit edebiliyor.

    Saatin dış yüzeyinde, vücut kompozisyonunu ölçen bioelektrik empedans (BIA) sensörü bulunuyor. Bu sayede vücut yağ oranı, iskelet kası yüzdesi, su içeriği ve bazal metabolizma hızı gibi verileri de ölçebiliyor. Asus, VivoWatch 6'nın satış tarihini henüz açıklamadı, ancak cihazın fiyatı 110 £ / 130 € / 140 $ / 1020 Yuandan başlayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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