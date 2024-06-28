Asus VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Asus akıllı saat arenasında yeni modeller ile elini güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, en yeni modeli VivoWatch 6 tanıtıldı. Peki yenilikçi özellikler, 14 güne kadar pil süresi ve rekabetçi bir fiyatla dikkat çeken akıllı saat neler sunuyor? İşte VivoWatch 6 özellikleri ve fiyatı.

Asus VivoWatch 6 neler sunuyor?

Asus VivoWatch 6, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan VivoWatch 5 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı saat, 60 gram ağırlığında ve ön yüzünde 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 454x454 piksel çözünürlük, 350 nit parlaklık ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz. Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. VivoWatch 6 ise, tipik kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunacak.

Güç tasarrufu modunda ise bu süre 14 güne ulaşıyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek. Ayrıca Care Track bulut tabanlı hizmeti sayesinde, kullanıcının konumunu ve sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör VivoWatch 6, sensör bölümünde kan basıncı ve EKG takibi sunuyor. Bu özellikler ise ASUS Blood Pressure ve ASUS ECG uygulamaları ile desteklenmiş. Ayrıca uyku kalitesi ve Rahatlama İndeksi ölçümlerine ek olarak otonom sinir sisteminin aktivitesini izleyerek stres seviyesindeki ani veya alışılmadık artışları da tespit edebiliyor.

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Saatin dış yüzeyinde, vücut kompozisyonunu ölçen bioelektrik empedans (BIA) sensörü bulunuyor. Bu sayede vücut yağ oranı, iskelet kası yüzdesi, su içeriği ve bazal metabolizma hızı gibi verileri de ölçebiliyor. Asus, VivoWatch 6'nın satış tarihini henüz açıklamadı, ancak cihazın fiyatı 110 £ / 130 € / 140 $ / 1020 Yuandan başlayacak.

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Asus'un yeni akıllı saati VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri