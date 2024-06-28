Asus VivoWatch 6 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Asus VivoWatch 6 neler sunuyor?
Asus VivoWatch 6, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan VivoWatch 5 modelinin halefi niteliğinde. Akıllı saat, 60 gram ağırlığında ve ön yüzünde 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 454x454 piksel çözünürlük, 350 nit parlaklık ve Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Panelin yenileme hızı ise 60Hz. Akıllı saatler söz konusu olduğunda en önemli özelliklerden biri de batarya ve pil süresi. VivoWatch 6 ise, tipik kullanımda 9 güne kadar pil ömrü sunacak.
Güç tasarrufu modunda ise bu süre 14 güne ulaşıyor. Dolayısıyla sık sık şarj etme endişesi duymadan uzun süreler kullanılabilecek. Ayrıca Care Track bulut tabanlı hizmeti sayesinde, kullanıcının konumunu ve sağlık durumunu gerçek zamanlı olarak izleyebiliyor.
Saatin dış yüzeyinde, vücut kompozisyonunu ölçen bioelektrik empedans (BIA) sensörü bulunuyor. Bu sayede vücut yağ oranı, iskelet kası yüzdesi, su içeriği ve bazal metabolizma hızı gibi verileri de ölçebiliyor. Asus, VivoWatch 6'nın satış tarihini henüz açıklamadı, ancak cihazın fiyatı 110 £ / 130 € / 140 $ / 1020 Yuandan başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.