Yeni Apple Vision Pro doğrulandı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Vision Pro için yepyeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Son olarak Vision Pro'nun yeni sürümü, şirketin hazırladığı FCC belgelerinde doğrulandı. "A3416" model numarasıyla listelenen model, R2 çipi ve daha fazlasıyla geliyor. Ancak Wi-Fi 7 olmayacak.

2nm R2 çip ve Wi-Fi 6 ile geliyor

Apple'ın FCC başvurusu, şirketin "A3416" model numaralı bir sürümü test ettiğini doğruladı. Belgelerde cihazın iletim, SAR ve WLAN testleri listelenirken, en önemli detay ise kablosuz bağlantı tarafında oldu. Yeni Vision Pro, Wi-Fi 7 yerine mevcut Wi-Fi 6 teknolojisini kullanmaya devam edecek. Bu da, Apple'ın iPhone ve MacBook gibi yeni nesil cihazlarında Wi-Fi 7'ye geçmesine rağmen, karma gerçeklik tarafında aynı adımı atmayacağını gösteriyor.

Bununla birlikte Apple'ın Vision Pro için geliştirdiği yeni R2 çipi de gündemde. 2nm sürecinde üretilecek bu özel işlemci, sensör ve kamera verilerini daha hızlı işleyerek göz takibi ve el hareketi algılamada daha yüksek doğruluk sunacak. Enerji verimliliği sayesinde pil ömründe de iyileştirmeler bekleniyor.

Ayrıca başka iddia ise Apple'ın yeni "Vision Air" modeli. Şirketin düşük maliyetli bir karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığı söyleniyor. Ancak bu modelin 2027’den önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Vision Pro'nun güncellenmiş sürümü için fiyatlandırma netlik kazanmadı. Kaçıranlariçin baz model 3.499 dolar fiyat etiketi ile çıkmıştı.

