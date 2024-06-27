Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle birçok ürünün duyurusunu yapacak. Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro gibi cihazların tanıtımı yapılacak olan etkinlikten önce ürünlerin resmi render görüntüleri ortaya çıktı.

X platformundan Evan Blass tarafından sızdırılan görüntüler, cihazların tasarımını ayrıntılı olarak gösteriyor. Kare şeklinde tasarımı sahip Galaxy Watch Ultra ve yuvarlak tasarımlı Galaxy Watch 7 çeşitli gövde ve kayış renkleriyle karşımıza çıkıyor.

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Görsellerde yeni tasarımıyla Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro da yerini alıyor. Bir tanesi Apple'ın giriş seviye Airpods'u gibi açık tipteyken, diğeri silikonlu kulak içi bir model. Açık tipte olan modelin Galaxy Buds 3'e, diğerinin ise Pro modele ait olması muhtemel.

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Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra neler sunacak?

Samsung Galaxy Watch 7, 15W kablosuz şarj hızı, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. 3nm Exynos işlemciden gücünü alacak olan saat, Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Galaxy Watch Ultra modelinin ise 47mm'lik titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle gelecek olan saat IP68 sertifikasına sahip olacak. Belirli görevler için quick button isimli bir düğmeyle gelecek olan saat, 590 mAh bataryayla uzun pil ömrü sunacak.

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Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?

Galaxy Buds 3'de, IP57 toza ve suya dayanıklılık sertifikası vekulaklık başına tek hoparlör bulunacak. Bununla birlikte 24 bit, 96 kHz ses, Bluetooth 5.4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve 5 saat pil ömrüne sahip olacak. Kutulu olarak toplam dinleme süresinin de 24 saate çıkacağı belirtiliyor. Buds 3 Pro ise, 2 yönlü hoparlörlerle 6 saate (30 saat kutulu) kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca Bluetooth 5.4, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Ortam Sesi özelliği ve "Blade Lights" isimli şuan için bilmediğimiz bir özelliğe sahip olacak..

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Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı