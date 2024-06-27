Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı

- Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra neler sunacak?
- Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?
- Yorumlar
X platformundan Evan Blass tarafından sızdırılan görüntüler, cihazların tasarımını ayrıntılı olarak gösteriyor. Kare şeklinde tasarımı sahip Galaxy Watch Ultra ve yuvarlak tasarımlı Galaxy Watch 7 çeşitli gövde ve kayış renkleriyle karşımıza çıkıyor.
Görsellerde yeni tasarımıyla Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro da yerini alıyor. Bir tanesi Apple'ın giriş seviye Airpods'u gibi açık tipteyken, diğeri silikonlu kulak içi bir model. Açık tipte olan modelin Galaxy Buds 3'e, diğerinin ise Pro modele ait olması muhtemel.
Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra neler sunacak?
Samsung Galaxy Watch 7, 15W kablosuz şarj hızı, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. 3nm Exynos işlemciden gücünü alacak olan saat, Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Galaxy Watch Ultra modelinin ise 47mm'lik titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle gelecek olan saat IP68 sertifikasına sahip olacak. Belirli görevler için quick button isimli bir düğmeyle gelecek olan saat, 590 mAh bataryayla uzun pil ömrü sunacak.
Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?
Galaxy Buds 3'de, IP57 toza ve suya dayanıklılık sertifikası vekulaklık başına tek hoparlör bulunacak. Bununla birlikte 24 bit, 96 kHz ses, Bluetooth 5.4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve 5 saat pil ömrüne sahip olacak. Kutulu olarak toplam dinleme süresinin de 24 saate çıkacağı belirtiliyor. Buds 3 Pro ise, 2 yönlü hoparlörlerle 6 saate (30 saat kutulu) kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca Bluetooth 5.4, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Ortam Sesi özelliği ve "Blade Lights" isimli şuan için bilmediğimiz bir özelliğe sahip olacak..Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.