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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı

    Samsung'un 10 Temmuz'da duyurusunu yapacağı Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro cihazlarının resmi render görüntüleri ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz'da düzenleyeceği Unpacked etkinliğiyle birçok ürünün duyurusunu yapacak. Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro gibi cihazların tanıtımı yapılacak olan etkinlikten önce ürünlerin resmi render görüntüleri ortaya çıktı.

    X platformundan Evan Blass tarafından sızdırılan görüntüler, cihazların tasarımını ayrıntılı olarak gösteriyor. Kare şeklinde tasarımı sahip Galaxy Watch Ultra ve yuvarlak tasarımlı Galaxy Watch 7 çeşitli gövde ve kayış renkleriyle karşımıza çıkıyor.

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Görsellerde yeni tasarımıyla Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro da yerini alıyor. Bir tanesi Apple'ın giriş seviye Airpods'u gibi açık tipteyken, diğeri silikonlu kulak içi bir model. Açık tipte olan modelin Galaxy Buds 3'e, diğerinin ise Pro modele ait olması muhtemel.

    Samsung Galaxy Watch ve Buds'ın resmi görselleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra neler sunacak?

    Samsung Galaxy Watch 7, 15W kablosuz şarj hızı, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçeneğiyle gelecek. 3nm Exynos işlemciden gücünü alacak olan saat, Watch 6’ya kıyasla güç verimliliğinde ve performansta %20 oranında artış sunacak. Galaxy Watch Ultra modelinin ise 47mm'lik titanyum kasayla gelmesi bekleniyor. 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğiyle gelecek olan saat IP68 sertifikasına sahip olacak. Belirli görevler için quick button isimli bir düğmeyle gelecek olan saat, 590 mAh bataryayla uzun pil ömrü sunacak.

    Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunacak?

    Galaxy Buds 3'de, IP57 toza ve suya dayanıklılık sertifikası vekulaklık başına tek hoparlör bulunacak. Bununla birlikte 24 bit, 96 kHz ses, Bluetooth 5.4, Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve 5 saat pil ömrüne sahip olacak. Kutulu olarak toplam dinleme süresinin de 24 saate çıkacağı belirtiliyor. Buds 3 Pro ise, 2 yönlü hoparlörlerle 6 saate (30 saat kutulu) kadar pil ömrü sunacak. Ayrıca Bluetooth 5.4, Uyarlanabilir Gürültü Kontrolü, Ortam Sesi özelliği ve "Blade Lights" isimli şuan için bilmediğimiz bir özelliğe sahip olacak.. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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