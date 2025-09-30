Galaxy Ring’in bataryası şişti, kullanıcı hastanelik oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Teknoloji içerikleriyle tanınan ZONEofTECH YouTube kanalının sahibi Daniel Rotar, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekici bir olayı gündeme taşıdı. Rotar, Samsung’un akıllı yüzüğü Galaxy Ring’in bataryasının şişmeye başladığını ve bu nedenle parmağından çıkarılamadığını açıkladı.

Yaşadığı acıyı anlatan YouTuber, bir süre sonra hastaneye giderek sağlık ekiplerinden yardım almak zorunda kaldı. Paylaştığı fotoğraflarda, cihazın iç yüzeyinde belirgin şişlikler görüldü. Hatta parmakta renk değişikliğine yol açtığı görüldü.

Samsung, durum “son derece nadir” dedi

Samsung, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Müşterilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir ve bu kullanıcıyla doğrudan iletişime geçerek endişeleri hakkında daha fazla bilgi ediniyoruz. Bu tür olaylar son derece nadirdir” ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca, takılı kalan yüzüklerin sabunlu su veya soğuk su yöntemleriyle çıkarılabileceğini, işe yaramaması durumunda ise destek sayfalarında ek bilgilerin yer aldığını hatırlattı. Galaxy Ring, uzunca bir süredir satışta olan bir durum ve böylesi olaylar oldukça nadir ve kronik bir sorun değil.

Lityum bataryalarda şişme sorunu çok sık yaşanmasa da tamamen bilinmeyen bir durum değil. Bataryada gaz ve ısı birikmesi cihazın formunu bozarak tehlike yaratabiliyor. Özellikle uzun süre şarjda bırakılan ya da yıllarca çekmecede unutulan elektroniklerde benzer riskler oluşabiliyor.

Şişen bataryalarda patlama veya yangın olayı riskinin arttığı biliniyor. Ancak bu, bataryaların saatli bomba olduğu anlamına gelmiyor. Galaxy Ring veya diğer akıllı yüzükler özelinde asıl tehlike bunun vücuda takılı olması. Ve bu senaryoda olayın bir uçuş yolculuğundan önce fark edilmesi. Şişen bataryaların ısıdan veya basınçtan uzak tutulması önemli.

Cihazlarda pil ömrü sorunu da var

Yüzüğün kullanıcısı ise bu olayın tam olarak neyden kaynaklandığını bilmediğini söylüyor. Ancak tahminlerine göre yüksek Hawaii sıcaklıkları ve tuzlu su gibi birkaç faktör buna neden olmuş olabilir. Ayrıca bir süredir batarya performansının da kötü olduğu belirtiliyor. Samsung, Galaxy Ring'in 100 metre su geçirmezlik derecesine sahip olduğunu ve testlerini tuzlu suda da yaptığını söylüyor.

Galaxy Ring özelinde konudan bağımsız olarak bir pil ömrü sorunu yaşandığı da bildiriliyor. Bazı kullanıcılar çeşitli mecralarda cihazın bir gün bile şarjının gitmediğini söylüyor. Normalde Galaxy Ring'in şarjı 1 haftayı aşıyordu. Şikayetlerin benzer dönemlerde yapılması da ilgi çekici.

