Asus WL-500W; bir kablosuz router daha nelere sahip olabilir ki?

Genelde haberlerini yapmak için seçtiğim ürünler, sahip oldukları ek özelliklerle rakiplerinden bir adım önde olurlar. Ekran kartı, cep telefonu veya PDA gibi katagorilerde haber için seçecek ürün bulmakta zorlanmıyorum zira her gün gelişmiş bir model çıkıyor. Fakat konu ağ ürünleri, özellikle de kablosuz ağ ürünleri olunca; haberi yapılacak kalitede ürün bulmakta oldukça zorlanıyorum. Genelde kablosuz ağ katagorisinde ürünler birbirlerini tekrarlarlar ve bir öncekilere göre pek bir eklenti içermezler.

Asus'un WL-500W kablosuz routerına da bu yüzden biraz ön yargılı yaklaştım. Zira ne yenilik getirmiş olabilirdi ki? Daha fazla kapsama alanı, rakiplerine oranla daha hızlı bilgi transferi, üzerindeki USB porta takılan bir diski, yazıcıyı veya WEB kamerasını kablosuz ağa dahil edebilme! USB diske bilgisayar bağımsız download yapabilme ve kullanıcının bir çok dosya için istekte bulunmasına olanak verip bunları sırayla indirme, durun bitmedi dahası da var! BitTorrent desteği, kullanıcılara özel band limiti atayabilme! Aman tanrım Asus'un mühendisleri çıldırmış olmalılar.

Asus WL-500W, heyecan verici özeliklere sahip bir ürün. Özelliklerini yüzeysel olarak incelemem dahi bu üründen bir tane edinme isteği oluşturdu. WL-500W'yu ilk olarak sahip olduğu girişi çıkış portlarından başlayarak biraz daha yakından tanıyalım. Üzerinde ADSL modeminiz için 1, diğer bilgisayarlar için 4 adet RJ45 10/100 ethernet girişi bulunan router, kablosuz ağ ve MIMO için 3 adet antene sahip. 802.11g kablosuz ağ modunda 12 ile 15dBm, 802.11b kablosuz ağ modunda 15 ile 18dBm ve 802.11n kablosuz ağ modunda 14 ile 16dBm arası sinyal gücüne sahip router eviniz ve ofisiniz için en yüksek hız ve en geniş kapsama alanını vaad ediyor. WL-500W'nun ethernet girişleri yanısıra 2 adet de USB 2.0 portu bulunuyor.

802.11n kablosuz ağları ve MIMO (Multi In Multi Out) desteği sayesinde 300Mbps hızında kablosuz erişim sunabilen router, 802.11b/g kablosuz ağlarına da destek vermekte. Ürünün sahip olduğu MIMO desteği, uzak noktalardan hızlı erişim kurulabilmesine olanak vermesi yanında birden fazla kullanıcının kablosuz ağdan yararlanmak istediği anlarda; her birine birbirinden bağımsız kanallar atayarak ağın en vermli şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. WL-500W'nun üstün kablosuz erişim yetenekleri haricinde kalan bütün özelikleri, Plug-n'-Share ve Download Manager isimli 2 grup altında toplanmış.

Plug-n'-Share isimli grupta yer alan özellikler, routerın USB 2.0 portlarına takılan cihazların ağa dahil edilmesi üzerine odaklılar. Bu portlara bağlanan harici diskler, web kameraları ve yazıcılarılar kablolu ve kablosuz ağlara dahil ediliyorlar. WL-500W, üzerine bağlanan disklere erişim için FTP sunucusuna, Web kameraları için WebCAM sunucusuna ve yazıcılar için de Printer sunucusuna sahip. Router'ın bu özelliği sayesinde basit bir web kamerasını ağ kamerasına, sabit diski ise ağ diskine dönüştürebiliyorsunuz. Günümüzde kablosuz olanları bir kenara bırakın basit bir ağ kamerasının 150$, ağ diskinin ise 100$ fiyat etiketi taşıdığını düşünürsek Plug-n'-Share'in faydaları daha iyi anlaşılacaktır.

WL-500W'nun Download Manager ismi altında toplanmış özellikleri ise ürünü daha da ilginç kılıyor. Bilgisayar bağımsız download yapabilen WL-500W, herhangi bir FTP, HTTP sunucusunda veya BitTorrent üzerinde yer alan dosyayı, USB portuna bağlanmış olan depolama aygıtına download edebiliyor. Kullanıcılar routera uzaktan erişerek (evden iş yerine veya iş yerinden eve gibi) download edilecek dosyaların listesini belirleyebiliyorlar. Router'a bağlanarak download edilecek dosyaları sıralayıp, bilgisayarınız kapalı olsa dahi dosyaları indirmeye devam edebiliyorsunuz.

WL-500W'de ayrıca kullanıcıların kullanacakları band genişliğine de müdehale etme şansınız bulunuyor. Özellikle internet bağlantısının bir çok bilgisayar tarafından ortak paylaşıldığı ağlarda bu özellik sayesinde her bilgisayarın internetten eşit hızda yararlanmasını sağlayabilirsiniz veya diğerlerinin limitleyip hızlı bir sörf deneyimi yaşarsınız seçim size kalmış. Özellikleri ile hepsi bir arada kablosuz ağ çözümü sunan WL-500W, Asus'un en yeni kablosuz ağ ürünlerinden biri. Henüz lansmanı yeni yapılan routerın fiyatı ve piyasada alınabilir olacağı tarih belirtilmemiş durumda. Fakat sahip olduğu özellikleri düşündüğümde ürünün, 200$-300$ fiyat aralığında bir etiketke piyasaya sürülmesine hiç şaşırmam. Bu gün basit bir 802.11n router dahi yurtdışında 150$ fiyat etiketi taşıyor.

