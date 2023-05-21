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    Anlık Bildirim

    ASUS'tan bir facia daha: Router güncellemesi kullanıcıların internetini kesti!

    ASUS’un kötü Router güncellemeleri oldukça yaygın sorunlara neden oldu. Güncellemelerde yer alan bozuk bir yapılandırma dosyası ağ kullanıcıların bağlantısının kopmasına neden oldu.
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    ASUS’un Router güncellemesi kullanıcıların internetini kesti! Tam Boyutta Gör
    ASUS, devam eden Ryzen 7000 voltaj sorunlarına verdiği kabul edilemez yanıtın ardından PC topluluğu tarafından adeta eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Şirket, bu hafta başında rutin bir güvenlik bakım prosedürü sırasında beklenmedik bir şekilde router’leri ve kullanıcıları çevrimdışı hale getiren bir güncellemeyle daha gündemde kalmaya devam etti.

    ASUS bu kez router'leri bozdu

    ASUS router kullanıcıları 16 Mayıs'ta ASUS forumları ve diğer sosyal medya kanalları aracılığıyla bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirmeye başladı. Kısa sürede tesadüf sayılamayacak kadar yaygın bir arıza durumu haline gelen olay, ASUS’un sessiz kalmasıyla daha da büyüdü. ASUS, tüm bu karmaşa devam ederken ilk açıklamasını 48 saat sonra yaptı ve 19 Mayıs tarihinde sorunu kabul ederek sorunu özetleyen bir bildiri yayınladı. ASUS, "rutin güvenlik bakımı" sırasında yapılan bir yapılandırma dosyası güncellemesinin hataya yol açtığını belirtti.

    ASUS’un Router güncellemesi kullanıcıların internetini kesti! Tam Boyutta Gör
    TheDeviceMangler adlı bir Redditor, sorunun temel nedenine ilişkin bir hipotez sundu. TheDeviceMangler'ın bulgularına göre ASUS, birçok router modelinde kullanılan yerleşik bir güvenlik arka plan programı için bozuk bir tanım (/jffs/asd/chknvram20230516) yayınladı. Güncellemeyi alan routerler bu bozuk tanım dosyası nedeniyle dosya sistemi belleği ve çökme sorunlarıyla karşılaştı.

    ASUS bunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, etkilenen çok sayıda kullanıcı, sorunun şirketin AIProtection paketiyle ilgili olduğuna inanıyor. Bu paket, şüpheli web sitelerine erişimi engelleyerek kullanıcıları casus yazılım, kötü amaçlı yazılım ve diğer istenmeyen uygulamalardan korurken, olası DDoS saldırılarını ve diğer güvenlik olaylarını da önlüyor. ASUS, hatalı yapılandırma dosyasını sunucularından kaldırmış durumda. Eğer bu sorundan etkilenmişseniz aşağıdaki adımları yapmanız gerekmekte:

    ASUS’un Router güncellemesi kullanıcıların internetini kesti! Tam Boyutta Gör

    1. Router’inizi manuel olarak yeniden başlatın.
    2. Yeniden başlatma sorunu çözmezse, ayar dosyasını kaydedin ve ardından donanımdan sıfırlama (fabrika varsayılanı) gerçekleştirin. Ardından ayar dosyasını yeniden yükleyin (https://www.asus.com/support/FAQ/1050464 adresindeki talimatları izleyin).
    3. Ayarları kaydetmek veya sıfırlama yapmak için kullanıcı arayüzüne erişemiyorsanız, yönlendirici üzerindeki güç LED göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 5-10 saniye RESET düğmesine basılı tutabilir ve tekrardan modem kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. (https://www.asus.com/support/FAQ/1000925/#m2 adresindeki talimatları izleyin).

    Bu arada ASUS, yaptığı açıklamada “Bu olayın neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve böyle bir olayın tekrarlanmasını önlemeye kararlıyız" diyerek kullanıcılardan özür diledi.

    Kaynakça https://www.asus.com/us/news/6ks8psh9bd8e8g0e/ https://www.tomshardware.com/news/asus-routers-offline-faulty-update
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 6 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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