ASUS'tan bir facia daha: Router güncellemesi kullanıcıların internetini kesti!

ASUS bu kez router'leri bozdu
ASUS router kullanıcıları 16 Mayıs'ta ASUS forumları ve diğer sosyal medya kanalları aracılığıyla bağlantı sorunları yaşadıklarını bildirmeye başladı. Kısa sürede tesadüf sayılamayacak kadar yaygın bir arıza durumu haline gelen olay, ASUS’un sessiz kalmasıyla daha da büyüdü. ASUS, tüm bu karmaşa devam ederken ilk açıklamasını 48 saat sonra yaptı ve 19 Mayıs tarihinde sorunu kabul ederek sorunu özetleyen bir bildiri yayınladı. ASUS, "rutin güvenlik bakımı" sırasında yapılan bir yapılandırma dosyası güncellemesinin hataya yol açtığını belirtti.
ASUS bunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, etkilenen çok sayıda kullanıcı, sorunun şirketin AIProtection paketiyle ilgili olduğuna inanıyor. Bu paket, şüpheli web sitelerine erişimi engelleyerek kullanıcıları casus yazılım, kötü amaçlı yazılım ve diğer istenmeyen uygulamalardan korurken, olası DDoS saldırılarını ve diğer güvenlik olaylarını da önlüyor. ASUS, hatalı yapılandırma dosyasını sunucularından kaldırmış durumda. Eğer bu sorundan etkilenmişseniz aşağıdaki adımları yapmanız gerekmekte:
- Router’inizi manuel olarak yeniden başlatın.
- Yeniden başlatma sorunu çözmezse, ayar dosyasını kaydedin ve ardından donanımdan sıfırlama (fabrika varsayılanı) gerçekleştirin. Ardından ayar dosyasını yeniden yükleyin (https://www.asus.com/support/FAQ/1050464 adresindeki talimatları izleyin).
- Ayarları kaydetmek veya sıfırlama yapmak için kullanıcı arayüzüne erişemiyorsanız, yönlendirici üzerindeki güç LED göstergesi yanıp sönmeye başlayana kadar yaklaşık 5-10 saniye RESET düğmesine basılı tutabilir ve tekrardan modem kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. (https://www.asus.com/support/FAQ/1000925/#m2 adresindeki talimatları izleyin).
Bu arada ASUS, yaptığı açıklamada “Bu olayın neden olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve böyle bir olayın tekrarlanmasını önlemeye kararlıyız" diyerek kullanıcılardan özür diledi.Kaynakça https://www.asus.com/us/news/6ks8psh9bd8e8g0e/ https://www.tomshardware.com/news/asus-routers-offline-faulty-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.