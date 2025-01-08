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    ASUS Zenbook A14 özellikleri ve fiyatıyla fark yaratabilecek bir bilgisayar olabilir

    Bilgisayar dünyasının en önemli isimlerinden biri olan ASUS, sektördeki rakiplerini geride bırakabilmek için bu defa karşımıza Zenbook A14 modeliyle çıktı. İşte Zenbook A14'ün özellikleri ve fiyatı.

    ASUS Zenbook A14 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    ASUS’un yeni dizüstü bilgisayarı Zenbook A14, 2025 yılının en dikkat çekici cihazlarından biri olarak öne çıkıyor. Bu hafiflik ve performans odaklı cihaz, ASUS'un önceki modellerine göre daha yenilikçi bir tasarım sunuyor. Zenbook A14’ün ağırlığı yalnızca 1 kilogramın altında, bu da onu Apple’ın MacBook Air modelinden yaklaşık yarım kilogram daha hafif kılıyor. Üstelik 14 inçlik OLED ekranı ve 32 saate kadar çıkan pil ömrü ile birçok kullanıcının ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verecek gibi görünüyor. Ancak cihaz, Qualcomm Snapdragon X ve X Elite işlemcileriyle çalışıyor. Bu durum, bazı eski Windows uygulamalarıyla ve cihazlarla uyumluluk sorunları yaratabiliyor.

    Zenbook A14’ün en etkileyici özelliklerinden biri, elinize aldığınızda hissettirdiği kalite. ASUS’un özel Ceraluminum malzemesiyle kaplanmış bu cihaz, alüminyum kasalı dizüstü bilgisayarlardan tamamen farklı bir dokunma hissi sunuyor. Bu malzeme, cihazın hem üst kapağında hem klavye yüzeyinde hem de alt kısmında kullanılmış. ASUS’un premium ürünlerinde bir süredir gördüğümüz bu tasarım, bu modelde neredeyse tüm yüzeylere yayılmış durumda.

    Cihazın pratik kullanım için tasarlanan birçok özelliği bulunuyor. Yenilenen menteşe tasarımı sayesinde laptop, tek elle kolayca açılabiliyor. Ayrıca cihaz, bir USB Type-A, iki USB-C, HDMI 2.1 ve kulaklık girişi gibi zengin bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu kadar geniş bir bağlantı portu yelpazesini, Apple’ın MacBook Air modellerinde görmek mümkün değil.

    Zenbook A14’ün klavyesi ve touchpad’i ise oldukça rahat bir kullanım sunuyor. ASUS, tuşların 1,3 mm derinliğe sahip olduğunu belirtiyor. Daha derin bir tuş hareketi tercih edenler için yeterli olmayabilir ancak günlük kullanım için oldukça uygun görünüyor. Cihazda 1080p çözünürlüklü bir IR kamera, Dolby Atmos destekli hoparlörler ve Wi-Fi 7 teknolojisi de bulunuyor. Kısacası, premium bir dizüstü bilgisayarda olması beklenen hemen her şey mevcut.

    Zenbook A14’ün başlangıç modeli, Snapdragon X Plus işlemcili ve 16 GB RAM’li bir versiyon olarak 900$ fiyatla sunuluyor. Daha hafif olan, 32 GB RAM’e ve Snapdragon X Elite işlemciye sahip model ise 1.100$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Bu fiyat aralığı ve sunduğu özellikler, cihazı hem performans hem de taşınabilirlik açısından üst seviyeye taşıyor.

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