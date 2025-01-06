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    Roborock’dan dünyada bir ilk: İşte robot kollu robot süpürge!

    Robot süpürge pazarının en ünlü ve en büyük isimlerinden biri olan Roborock, yeni modeliyle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte dünyanın ilk robot kollu süpürgesi!

    Roborock’dan dünyada bir ilk: İşte robot kollu robot süpürge!

    Robot süpürge dünyasında yenilikler hız kesmeden devam ederken, CES 2025'te Roborock tarafından tanıtılan Saros Z70, bu alandaki yeni bir dönemi işaret ediyor. Saros Z70’in en dikkat çekici özelliği, üzerinde bulunan robot kolu. Şirket, bu yeniliği robot süpürgelerin evriminde bir sonraki büyük adım olarak tanımlıyor. Ancak, bu tip bir mekanizmanın geçmişte yüksek maliyetler ve karmaşık yapılar nedeniyle yaygınlaşamadığını hatırlatmak gerekiyor. Günümüzde üretim maliyetlerinin ve sensör fiyatlarının düşmesiyle bu tür teknolojilerin uygulanabilirliği artmış olsa da ürünün fiyatı hâlâ çoğu kullanıcı için oldukça yüksek.

    Roborock’dan dünyada bir ilk: İşte robot kollu robot süpürge! Tam Boyutta Gör

    Beş eksenli bir robot koluna sahip olan bu sistem, süpürgenin üst kısmından açılıyor. Kol, engelleri yolundan kaldırmak veya 300 gramdan hafif çamaşır gibi eşyaları toplamak için uzanıp dönebiliyor. Sistem, öncelikle zemini standart bir şekilde temizliyor, ardından gerekirse eşyalarla etkileşim kurmak için geri dönüyor. Kol üzerinde bulunan kamera ve diğer sensörler, çevreyi algılayarak doğru şekilde hareket etmesine yardımcı oluyor.

    Roborock, bu yenilikçi robot kolun kullanımı için bir mobil uygulama geliştirmiş durumda. OmniGrip adı verilen bu özellik, varsayılan olarak devre dışı bırakılıyor ve kullanıcılar uygulama üzerinden aktif hale getirebiliyor. Uygulama, kolun hangi objelerle etkileşimde bulunacağını ve bu objelerin yerleştirilmesi gereken alanları belirleme imkanı sunuyor. Güvenlik açısından da bazı önlemler mevcut; cihazda bir çocuk kilidi ve acil durumlarda kullanılabilecek bir durdurma düğmesi bulunuyor.

    Saros Z70, 10 Şubat'tan itibaren 1.600$ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu yenilikçi özelliklerin evlerde ne kadar etkili olacağı ve kullanıcıların günlük temizlik ihtiyaçlarına nasıl bir katkı sağlayacağı ise zamanla netleşecek. Ancak fiyatının geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmak için engel oluşturabileceği düşünülüyor.

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