ASUS ZenFone 9 ne zaman çıkacak? İşte tanıtım tarihi

ASUS, ZenFone markası altında başarılı bir akıllı telefon serisine sahip ve geçtiğimiz yıl ZenFone 8 serisini piyasaya sürdükten sonra şimdi halefi ZenFone 9 serisini çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, ZenFone 9 akıllı telefonun tanıtım tarihini henüz resmi olarak onaylamazken, yeni bir paylaşım cihazın lansman tarihini ortaya çıkardı.

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ASUS ZenFone 9 ne zaman çıkacak?

Mishaal Rahman tarafından paylaşılan tanıtım afişine göre, ASUS ZenFone 9, 28 Temmuz’da resmi olarak çıkış yapacak. Tanıtımın sadece bu akıllı telefon için mi yoksa seri için mi olacağı henüz bilinmiyor.

Şirket, son olarak akıllı telefonun selefine benzer daha küçük veya kompakt bir şekilde geleceğini ortaya koyan bir teaser paylaştı. Cihaz, kırmızı, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere dört renk seçeneğiyle gelecek.

ASUS ZenFone 9 özellikleri

ZenFone 9‘un Full HD+ ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunan 5.9 inç AMOLED (Samsung’un) ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm’un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisinden güç alan telefonun üst modeli 16GB RAM 512GB depolama alanı sunuyor. Arkada 50 megapiksel Sony IMX766 birincil kamera sensörü, önde 12 megapiksel kamera bulunduran telefona 30w hızlı şarjı destekleyen 4300mAh batarya güç sağlayacak. Suya dayanıklılığı merak edenler için cihaz IP68 sertifikasına sahip.

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ASUS ZenFone 9 tanıtım tarihi belli oldu